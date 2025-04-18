Авиаудары США по порту в Йемене: десятки погибших, хуситы теряют доход

Американские войска нанесли 18 апреля авиаудары по нефтяному порту Рас Иса в Йемене, что привело к многочисленным жертвам. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Целью ударов были йеменские хуситы, которые в США признаны террористической организацией. Удары были направлены на то, чтобы лишить хуситов источника доходов для осуществления террора в регионе в течение 10 лет.

Этот удар не был направлен на то, чтобы нанести вред народу Йемена, который справедливо стремится свергнуть иго хуситов и жить в мире