Авиаудары США по порту в Йемене: десятки погибших, хуситы теряют доход
Киев • УНН
Войска США нанесли удар по порту Рас Иса, Йемен, чтобы лишить хуситов финансирования террора. Погибло более 30 человек, но США отрицают жертвы среди гражданских.
Американские войска нанесли 18 апреля авиаудары по нефтяному порту Рас Иса в Йемене, что привело к многочисленным жертвам. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.
Детали
Целью ударов были йеменские хуситы, которые в США признаны террористической организацией. Удары были направлены на то, чтобы лишить хуситов источника доходов для осуществления террора в регионе в течение 10 лет.
Этот удар не был направлен на то, чтобы нанести вред народу Йемена, который справедливо стремится свергнуть иго хуситов и жить в мире
Там подчеркнули, что хуситы, которых поддерживает Иран, используют топливо для ведения боевых действий, а также давления на население Йемена и обогащения за счет присвоения доходов от импорта.
В результате удара погибло более 30 человек, было ранено более 80 человек. Центральное командование вооруженных сил США отрицает наличие жертв среди мирного населения.
Напомним
Правительство Йемена мобилизовало около 80 тысяч военных для масштабного наступления против повстанцев-хуситов, а также на стратегический город Ходейда и продвижения к столице Сане.