Постачали єменським хуситам нафту та газ: США запровадили санкції проти трьох суден і низки компаній

У рамках зусиль Вашингтона щодо тиску проти єменських хуситів, підтримуваних Іраном, США запровадили санкції проти трьох суден, які пов'язані з компаніями, що зареєстровані на Маршаллових островах та Маврикії. Передає УНН із посиланням на Reuters та Вloomberg.

Деталі

США запровадили санкції проти трьох суден та їхніх відповідних власників за "транспортування нафти та газу повстанцям-хуситам у Ємені".

Судна, на які були спрямовані санкції, перевозили зріджений нафтовий газ і газойль до порту в Ємені, що контролюється повстанцями-хуситами - йдеться в заяві Міністерства фінансів США

Під ці санкції потрапили компанії Zaas Shipping & Trading Co та Great Success Shipping Co, зареєстровані на Маршаллових островах, а також компанія Bagsak Shipping Co, зареєстрована на Маврикії.

Ці компанії використовували вантажні судна для транспортування нафто- та газопродуктів до порту Рас-Іса, контрольованого хуситами. - наголошується у заяві Міністерства фінансів США.

Довідка

У березні США визнали хуситів "іноземною терористичною організацією", звинувативши угруповання у загрозі безпеці американських цивільних осіб та персоналу на Близькому Сході, а також партнерів у регіоні та світовій морській торгівлі.

Підтримуване Іраном угруповання використовує прибутки від продажу нафтопродуктів для фінансування військових матеріалів, що "створює штучний дефіцит товарів першої необхідності для пересічних єменців та підживлює шалену корупцію серед лідерів хуситів" - поточна позиція США щодо діяльності хуситів.

Ціни на нафту зростають на тлі економічної невизначеності та побоювань щодо дій з боку ОПЕК+

Коментар

Сьогоднішні дії підкреслюють нашу відданість справі перешкоджання зусиллям хуситів щодо фінансування їхніх небезпечних та дестабілізуючих нападів у регіоні - заявив заступник міністра фінансів Майкл Фолкендер.

Нагадаємо

Війська США завдали удару по порту Рас Іса, Ємен.

Єменські хусити звинуватили США в авіаударах по ринку та району Фарвах у Сані.

Американські військові завдали понад 800 ударів по хуситах у Ємені, знищивши сотні бойовиків та лідерів. Хусити заявляють про десятки загиблих внаслідок атак США.

Хусити і ХАМАС атакували Ізраїль ракетами з Ємену та сектора Газа