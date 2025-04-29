США втратили винищувач F-18 у Червоному морі: літак впав за борт авіаносця

$41.750.06
47.390.03
ukenru
Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп
18:27 • 8486 перегляди

Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп

Ексклюзив
28 квітня, 14:20 • 24325 перегляди

Сезон алергії: на що звернути увагу у травні та як полегшити симптоми

Ексклюзив
28 квітня, 14:15 • 37042 перегляди

На ділянці будівництва метро на Виноградар стався прорив водопровідної труби – Автострада

Ексклюзив
28 квітня, 14:07 • 27092 перегляди

"Її все влаштовує": експерт пояснив, чому Олена Дума блокує прийняття законопроєкту про реформу АРМА

28 квітня, 13:08 • 25132 перегляди

Білий дім після пропозиції "перемир'я" путіна відповів: Трамп хоче постійного припинення вогню

Ексклюзив
28 квітня, 12:59 • 34817 перегляди

Головний юрист НБУ поза законом? Розслідування справи Зими гальмується

Ексклюзив
28 квітня, 12:30 • 28902 перегляди

Мʼяч на полі НАЗК: у голови наглядової ради Держзембанку реальний конфлікт інтересів

28 квітня, 12:00 • 14232 перегляди

Ватикан підтвердив: початок конклаву для обрання нового Папи - 7 травня

Ексклюзив
28 квітня, 11:54 • 26778 перегляди

Ремонт без стресу: з чого почати та як не зійти з глузду у процесі – поради експерта

Ексклюзив
28 квітня, 05:58 • 73561 перегляди

Тиждень випробувань і натхнення: астрологічний прогноз на 28 квітня – 5 травня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+8°
1.4м/с
48%
757 мм
Популярнi новини

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

28 квітня, 13:22 • 15248 перегляди

Розвідка Іспанії вважає, що блекаут у країні міг бути викликаний кібератакою - El Pais

28 квітня, 14:14 • 19073 перегляди

Боротьба з корупцією обходиться Україні дорожче, ніж сама корупція? Цифри і кейси зі звіту НАБУ

28 квітня, 16:07 • 16787 перегляди

На Харківщині підірвалась машина розмінування Komatsu: деталі

16:52 • 9098 перегляди

У москві лунають сирени повітряної тривоги: що відомо

17:25 • 11104 перегляди
Публікації

Боротьба з корупцією обходиться Україні дорожче, ніж сама корупція? Цифри і кейси зі звіту НАБУ

28 квітня, 16:07 • 16832 перегляди

Головний юрист НБУ поза законом? Розслідування справи Зими гальмується
Ексклюзив

28 квітня, 12:59 • 34818 перегляди

Мʼяч на полі НАЗК: у голови наглядової ради Держзембанку реальний конфлікт інтересів
Ексклюзив

28 квітня, 12:30 • 28903 перегляди

Ремонт без стресу: з чого почати та як не зійти з глузду у процесі – поради експерта
Ексклюзив

28 квітня, 11:54 • 26778 перегляди

Тиждень випробувань і натхнення: астрологічний прогноз на 28 квітня – 5 травня
Ексклюзив

28 квітня, 05:58 • 73561 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Луїш Монтенегру

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Іспанія

Португалія

Реклама
УНН Lite

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

28 квітня, 13:22 • 15274 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 36158 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 36162 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 143292 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 57512 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Financial Times

The New York Times

Bild

Telegram

США втратили винищувач F-18 у Червоному морі: літак впав за борт авіаносця

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Інцидент стався під час буксирування, один моряк отримав травми. Літак затонув, його вартість оцінюється у понад 60 мільйонів доларів.

США втратили винищувач F-18 у Червоному морі: літак впав за борт авіаносця

Американський винищувач F/A-18E Super Hornet впав за борт авіаносця USS Harry S. Truman у Червоному морі. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Зазначається, що це сталось внаслідок інциденту під час буксирування. Внаслідок події один моряк отримав легкі травми.

"Трумен" зробив жорсткий поворот, щоб ухилитися від вогню хуситів, що призвело до падіння винищувача за борт. Повстанське угруповання заявило, що здійснило атаку з безпілотників і ракет на авіаносець, який знаходиться в Червоному морі, в рамках великої операції армії США проти хуситів

- цитує видання неназваного офіційного представника США.

Вказується, що літак затонув. За даними ВМС, його вартість становить понад 60 мільйонів доларів.

"Трумен" неодноразово ставав мішенню нападів підтримуваних Іраном хуситів у Ємені. Він потрапив у заголовки газет у лютому, коли зіткнувся з торговим судном поблизу Єгипту. Постраждалих не було. Інший F/A-18 з "Трумен" також був "помилково обстріляний" і збитий USS Gettysburg у Червоному морі в грудні. Обидва пілоти благополучно катапультувалися", - йдеться у статті.

Контекст

Американські військові заявляють, що вони вразили понад 800 цілей з моменту наказу президента США Дональда Трампа про посилення повітряної кампанії проти хуситів 15 березня. Центральне командування ЗС США заявило, що діє, щоб покласти край загрозі, яку підтримувані Іраном хусити становлять для судноплавства в Червоному морі і Аденській затоці.

Постачали єменським хуситам нафту та газ: США запровадили санкції проти трьох суден і низки компаній28.04.25, 20:34 • 2206 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Військово-морські сили США
Червоне море
Сполучені Штати
Іран
Ємен
Brent
$64.60
Bitcoin
$94,550.60
S&P 500
$5,504.44
Tesla
$281.00
Газ TTF
$32.40
Золото
$3,355.05
Ethereum
$1,795.80