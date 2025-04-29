США втратили винищувач F-18 у Червоному морі: літак впав за борт авіаносця
Київ • УНН
Інцидент стався під час буксирування, один моряк отримав травми. Літак затонув, його вартість оцінюється у понад 60 мільйонів доларів.
Американський винищувач F/A-18E Super Hornet впав за борт авіаносця USS Harry S. Truman у Червоному морі. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
Деталі
Зазначається, що це сталось внаслідок інциденту під час буксирування. Внаслідок події один моряк отримав легкі травми.
"Трумен" зробив жорсткий поворот, щоб ухилитися від вогню хуситів, що призвело до падіння винищувача за борт. Повстанське угруповання заявило, що здійснило атаку з безпілотників і ракет на авіаносець, який знаходиться в Червоному морі, в рамках великої операції армії США проти хуситів
Вказується, що літак затонув. За даними ВМС, його вартість становить понад 60 мільйонів доларів.
"Трумен" неодноразово ставав мішенню нападів підтримуваних Іраном хуситів у Ємені. Він потрапив у заголовки газет у лютому, коли зіткнувся з торговим судном поблизу Єгипту. Постраждалих не було. Інший F/A-18 з "Трумен" також був "помилково обстріляний" і збитий USS Gettysburg у Червоному морі в грудні. Обидва пілоти благополучно катапультувалися", - йдеться у статті.
Контекст
Американські військові заявляють, що вони вразили понад 800 цілей з моменту наказу президента США Дональда Трампа про посилення повітряної кампанії проти хуситів 15 березня. Центральне командування ЗС США заявило, що діє, щоб покласти край загрозі, яку підтримувані Іраном хусити становлять для судноплавства в Червоному морі і Аденській затоці.
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