Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском квартале
Киев • УНН
Актер Шайа ЛаБаф был арестован в Новом Орлеане во время Марди Гра после драки. Ему предъявлены два обвинения в простом насилии.
Актер Шайа ЛаБаф, известный по фильму "Трансформеры", стал участником инцидента на улицах Нового Орлеана во время традиционного празднования Марди Гра (последний день карнавала перед началом католического Великого поста). По словам очевидцев, после того как сотрудники одного из баров попросили его покинуть заведение, ЛаБаф оказался в стычке на территории Французского квартала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TMZ.
Итак, на опубликованных кадрах можно увидеть актера без футболки, с татуировкой на спине, который обсуждает произошедшее с группой людей на улице. Прибывшие на место медики оказали ЛаБафу необходимую помощь и доставили его в скорую. Несмотря на инцидент, актер не получил серьезных травм.
Судебные документы подтверждают, что ЛаБаф был арестован и получил два обвинения в случаях простого насилия. Известно, что актер ранее проходил через проблемы с зависимостями и психическим здоровьем.
В 2017 году он проходил судебно-обязательную реабилитацию после ареста за публичное опьянение и хулиганство. В прошлом ЛаБаф связывал свои трудности с травмами детства и посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). За несколько дней до стычки Шайа был замечен на празднованиях после парада Лунди Гра, активно танцуя и развлекаясь во Французском квартале.
