Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском квартале

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Эксклюзив
10:59 • 5902 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 5582 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
10:05 • 12127 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
09:44 • 15194 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток РФ затянуть переговоры
08:42 • 13308 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
07:55 • 14967 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 23855 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 38444 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 38355 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 38365 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3м/с
73%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский поручил своей команде обсудить с россиянами встречу с Путиным в Женеве - Axios18 февраля, 02:39 • 15796 просмотра
Новая «моральная» вертикаль кремля готовит россиян к долгой войне против Украины и Запада – СВР18 февраля, 04:03 • 7704 просмотра
"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве18 февраля, 05:31 • 16182 просмотра
Масштабный сбой произошел ночью в работе сервисов Google, YouTube и CloudflarePhoto18 февраля, 06:29 • 19108 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Женеве завершились - росСМИ09:58 • 10626 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 48253 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 63142 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 69892 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 90657 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 93074 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Одесса
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto12:23 • 170 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto11:16 • 2440 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 16934 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 29551 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 24841 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Фильм
Сериал

Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском квартале

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Актер Шайа ЛаБаф был арестован в Новом Орлеане во время Марди Гра после драки. Ему предъявлены два обвинения в простом насилии.

Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском квартале

Актер Шайа ЛаБаф, известный по фильму "Трансформеры", стал участником инцидента на улицах Нового Орлеана во время традиционного празднования Марди Гра (последний день карнавала перед началом католического Великого поста). По словам очевидцев, после того как сотрудники одного из баров попросили его покинуть заведение, ЛаБаф оказался в стычке на территории Французского квартала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TMZ.

Итак, на опубликованных кадрах можно увидеть актера без футболки, с татуировкой на спине, который обсуждает произошедшее с группой людей на улице. Прибывшие на место медики оказали ЛаБафу необходимую помощь и доставили его в скорую. Несмотря на инцидент, актер не получил серьезных травм.

Судебные документы подтверждают, что ЛаБаф был арестован и получил два обвинения в случаях простого насилия. Известно, что актер ранее проходил через проблемы с зависимостями и психическим здоровьем.

 В 2017 году он проходил судебно-обязательную реабилитацию после ареста за публичное опьянение и хулиганство. В прошлом ЛаБаф связывал свои трудности с травмами детства и посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). За несколько дней до стычки Шайа был замечен на празднованиях после парада Лунди Гра, активно танцуя и развлекаясь во Французском квартале.

Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода17.02.26, 01:14 • 34758 просмотров

Станислав Кармазин

Новости МираУНН Lite
Фильм
Столкновения