Зеленский анонсировал следующий раунд мирных переговоров в Швейцарии
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд мирных переговоров состоится в Швейцарии. Он подчеркнул, что место проведения важно, поскольку война происходит в Европе.
Следующий раунд мирных переговоров снова состоится в Швейцарии. Об этом в интервью Пирсу Моргану сказал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Детали
По его мнению, хороший момент заключается в том, что предыдущая встреча состоялась в Швейцарии.
Это очень важно. Я всегда говорю об этом с уважением к Ближнему Востоку и другим странам, но считаю, что если война в Европе, то и место нужно искать здесь
Он также указал, что не слишком заинтересован в спорах по поводу причин нападения россии на Украину.
"Мне неинтересно все это историческое дерьмо, причины, почему путин начал это. Все это, о чем он говорит американцам. ... Я знаю россию гораздо лучше, чем путин знает Украину. Для меня важнее другое - быстрее закончить войну", - резюмировал Президент.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сомневается в том, что вопрос о территориях между Украиной и рф могут решить команды переговорщиков.
Не можем сказать, что результат достаточен - Зеленский о переговорах в Женеве18.02.26, 20:39 • 2734 просмотра