Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 12778 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 31109 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 28289 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 38845 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 27272 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 20832 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 24050 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 25476 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 18189 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 18886 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Зеленский анонсировал следующий раунд мирных переговоров в Швейцарии

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд мирных переговоров состоится в Швейцарии. Он подчеркнул, что место проведения важно, поскольку война происходит в Европе.

Зеленский анонсировал следующий раунд мирных переговоров в Швейцарии

Следующий раунд мирных переговоров снова состоится в Швейцарии. Об этом в интервью Пирсу Моргану сказал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его мнению, хороший момент заключается в том, что предыдущая встреча состоялась в Швейцарии.

Это очень важно. Я всегда говорю об этом с уважением к Ближнему Востоку и другим странам, но считаю, что если война в Европе, то и место нужно искать здесь

- отметил Зеленский.

Он также указал, что не слишком заинтересован в спорах по поводу причин нападения россии на Украину.

"Мне неинтересно все это историческое дерьмо, причины, почему путин начал это. Все это, о чем он говорит американцам. ... Я знаю россию гораздо лучше, чем путин знает Украину. Для меня важнее другое - быстрее закончить войну", - резюмировал Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сомневается в том, что вопрос о территориях между Украиной и рф могут решить команды переговорщиков.

Не можем сказать, что результат достаточен - Зеленский о переговорах в Женеве18.02.26, 20:39 • 2734 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Швейцария
Европа
Украина