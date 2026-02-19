Зеленський анонсував наступний раунд мирних переговорів у Швейцарії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний раунд мирних переговорів відбудеться у Швейцарії. Він наголосив, що місце проведення важливе, оскільки війна відбувається в Європі.
Деталі
На його думку, хороший момент полягає в тому, що попередня зустріч відбулася у Швейцарії.
Це дуже важливо. Я завжди говорю про це з повагою до Близького Сходу та інших країн, але вважаю, що якщо війна в Європі, то і місце потрібно шукати тут
Він також вказав, що не надто зацікавлений у суперечках з приводу причин нападу росії на Україну.
"Мені нецікаве все це історичне лайно, причини, чому путін почав це. Все це, про що він говорить американцям. ... Я знаю росію набагато краще, ніж путін знає Україну. Для мене важливіше інше - швидше закінчити війну", - резюмував Президент.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський сумнівається у тому, що питання щодо територій між Україною та рф можуть вирішити команди переговорників.
