Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 12830 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 31312 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 28527 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 39052 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 27379 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 20885 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 24083 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 25489 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 18198 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 18899 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський анонсував наступний раунд мирних переговорів у Швейцарії

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний раунд мирних переговорів відбудеться у Швейцарії. Він наголосив, що місце проведення важливе, оскільки війна відбувається в Європі.

Зеленський анонсував наступний раунд мирних переговорів у Швейцарії

Наступний раунд мирних переговорів знову відбудеться у Швейцарії. Про це в інтерв'ю Пірсу Моргану сказав Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

На його думку, хороший момент полягає в тому, що попередня зустріч відбулася у Швейцарії.

Це дуже важливо. Я завжди говорю про це з повагою до Близького Сходу та інших країн, але вважаю, що якщо війна в Європі, то і місце потрібно шукати тут

- зазначив Зеленський.

Він також вказав, що не надто зацікавлений у суперечках з приводу причин нападу росії на Україну.

"Мені нецікаве все це історичне лайно, причини, чому путін почав це. Все це, про що він говорить американцям. ... Я знаю росію набагато краще, ніж путін знає Україну. Для мене важливіше інше - швидше закінчити війну", - резюмував Президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський сумнівається у тому, що питання щодо територій між Україною та рф можуть вирішити команди переговорників.

Не можемо сказати, що результат достатній - Зеленський про перемовини у Женеві18.02.26, 20:39 • 2754 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Володимир Путін
Швейцарія
Європа
Україна