Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощения

Эксклюзив
09:48 • 4946 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
08:25 • 12446 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 24701 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 36147 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 45521 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 35728 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 56073 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 33613 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 62787 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 27785 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
Популярные новости
Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters17 февраля, 04:45 • 15141 просмотра
Силы обороны за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили более 600 беспилотниковPhoto17 февраля, 04:57 • 11938 просмотра
Мировые цены на золото снизились из-за укрепления доллара и низкой активности на азиатских рынках17 февраля, 05:21 • 12190 просмотра
Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"06:12 • 10289 просмотра
Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине06:14 • 12211 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 4216 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 26726 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 37096 просмотра
УНН Lite
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 32 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto11:12 • 832 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 19725 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 17523 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 20208 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощения

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Украинская певица Ирина Билык продемонстрировала новый образ, созданный визажистом Егором Андрюшиным. Артистка сменила длинные светлые волосы на короткую прическу и получила выразительный сценический макияж.

Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощения
Фото: www.instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык продемонстрировала результат бьюти-преображения, которое для нее создал визажист Егор Андрюшин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram визажиста.

Детали

На обнародованных кадрах видно, что до работы стилиста артистка имела длинные светлые волосы без сложной укладки и сдержанный повседневный макияж. После завершения работы ее внешний вид очень изменился - появилась короткая светлая прическа с объемом и текстурой, а макияж стал более выразительным.

В частности, акцент сделали на глазах: использовали темные стрелки, подчеркнули ресницы и добавили контраста в зоне век. Также с помощью тональных средств и светотеневых переходов более четко выделили черты лица - скулы, подбородок и контур носа. Для губ выбрали спокойный естественный оттенок, что сбалансировало макияж.

В конце концов, финальный образ можно отнести к более сценическому и рок-ориентированному стилю. Это подчеркивают черная глянцевая одежда и контрастные акценты во внешности.

Напомним

Ранее мы писали о том, как Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык. Он считает, что ее аудитория уже выросла, но Ирина все еще популярна.

Станислав Кармазин

