Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощения
Киев • УНН
Украинская певица Ирина Билык продемонстрировала новый образ, созданный визажистом Егором Андрюшиным. Артистка сменила длинные светлые волосы на короткую прическу и получила выразительный сценический макияж.
Детали
На обнародованных кадрах видно, что до работы стилиста артистка имела длинные светлые волосы без сложной укладки и сдержанный повседневный макияж. После завершения работы ее внешний вид очень изменился - появилась короткая светлая прическа с объемом и текстурой, а макияж стал более выразительным.
В частности, акцент сделали на глазах: использовали темные стрелки, подчеркнули ресницы и добавили контраста в зоне век. Также с помощью тональных средств и светотеневых переходов более четко выделили черты лица - скулы, подбородок и контур носа. Для губ выбрали спокойный естественный оттенок, что сбалансировало макияж.
В конце концов, финальный образ можно отнести к более сценическому и рок-ориентированному стилю. Это подчеркивают черная глянцевая одежда и контрастные акценты во внешности.
