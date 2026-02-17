Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтілення

$43.170.07
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
08:25 • 12423 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 24681 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 36126 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
16 лютого, 16:45 • 45502 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 35718 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
16 лютого, 13:44 • 56054 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
16 лютого, 12:57 • 33610 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
16 лютого, 11:42 • 62774 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27783 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
Земля та території стануть основною темою Женевських переговорів між рф, Україною та США сьогодні – Reuters17 лютого, 04:45 • 15141 перегляди
Сили оборони за добу ліквідували 890 російських окупантів та знищили понад 600 безпілотниківPhoto17 лютого, 04:57 • 11938 перегляди
Світові ціни на золото знизилися через зміцнення долара та низьку активність на азійських ринках17 лютого, 05:21 • 12190 перегляди
Трамп перед зустріччю в Женеві закликав Україну діяти "швидко"06:12 • 10289 перегляди
Польща підняла в небо бойову авіацію та привела ППО у готовність через ракетний удар рф по Україні06:14 • 12211 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto10:46 • 4214 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 26725 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 37095 перегляди
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Джеффрі Епштайн
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Женева
Запорізька область
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo11:43 • 30 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto11:12 • 826 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 19720 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 17517 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 20201 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтілення

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Українська співачка Ірина Білик продемонструвала новий образ, створений візажистом Єгором Андрюшиним. Артистка змінила довге світле волосся на коротку зачіску та отримала виразний сценічний макіяж.

Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтілення
Фото: www.instagram.com/bilyk_iryna

Українська співачка Ірина Білик продемонструвала результат б’юті-перевтілення, яке для неї створив візажист Єгор Андрюшин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram візажиста.

Деталі

На оприлюднених кадрах видно, що до роботи стиліста артистка мала довге світле волосся без складної укладки та стриманий повсякденний макіяж. Після завершення роботи її зовнішній вигляд неабияк змінився - з’явилася коротка світла зачіска з об’ємом і текстурою, а макіяж став більш виразним.

Зокрема, акцент зробили на очах: використали темні стрілки, підкреслили вії та додали контрасту в зоні повік. Також за допомогою тональних засобів і світлотіньових переходів більш чітко виділили риси обличчя - вилиці, підборіддя та контур носа. Для губ обрали спокійний природний відтінок, що збалансував макіяж.

Зрештою, фінальний образ можна віднести до більш сценічного та рок-орієнтованого стилю. Це підкреслюють чорний глянцевий одяг та контрастні акценти у зовнішності.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, як Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик. Він вважає, що її аудиторія вже виросла, але Ірина все ще популярна.

Станіслав Кармазін

КультураУНН Lite
