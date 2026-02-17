Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтілення
Київ • УНН
Українська співачка Ірина Білик продемонструвала новий образ, створений візажистом Єгором Андрюшиним. Артистка змінила довге світле волосся на коротку зачіску та отримала виразний сценічний макіяж.
Українська співачка Ірина Білик продемонструвала результат б’юті-перевтілення, яке для неї створив візажист Єгор Андрюшин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram візажиста.
Деталі
На оприлюднених кадрах видно, що до роботи стиліста артистка мала довге світле волосся без складної укладки та стриманий повсякденний макіяж. Після завершення роботи її зовнішній вигляд неабияк змінився - з’явилася коротка світла зачіска з об’ємом і текстурою, а макіяж став більш виразним.
Зокрема, акцент зробили на очах: використали темні стрілки, підкреслили вії та додали контрасту в зоні повік. Також за допомогою тональних засобів і світлотіньових переходів більш чітко виділили риси обличчя - вилиці, підборіддя та контур носа. Для губ обрали спокійний природний відтінок, що збалансував макіяж.
Зрештою, фінальний образ можна віднести до більш сценічного та рок-орієнтованого стилю. Це підкреслюють чорний глянцевий одяг та контрастні акценти у зовнішності.
Нагадаємо
