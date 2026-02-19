Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?

Если в деле о возможном самовольном захвате земли в Одессе на улице Раскидайловской, где расположена скандальная одесская клиника Odrex, будет доказано нарушение интересов общины, это может иметь серьезные последствия для владельцев земли и клиники. Эксперты отмечают, что речь может идти о признании договоров на землю недействительными с последующим сносом самовольно построенных конструкций. Какие реальные последствия ждут бенефициаров медучреждения и может ли земля вернуться в собственность одесской общины, читайте в материале УНН.

Уголовное производство относительно возможного незаконного изменения границ и целевого назначения участка под скандальной клиникой Odrex набирает обороты. Пока адвокаты клиники пытаются дистанцироваться от "чужих имущественных проблем" арендодателя, юристы указывают на вполне конкретные механизмы защиты интересов одесской общины, которые могут поставить под угрозу существование арендованного здания, выходящего за пределы земельного участка.

Радикальный сценарий: снос здания Odrex

Адвокат Дмитрий Касьяненко убежден, что в случаях, если будет установлено нарушение интересов государства или территориальной общины, прокуратура сможет действовать решительно. По его словам, закон предусматривает механизмы, позволяющие не просто выписать штраф, а фактически аннулировать право собственности на землю и снести объект, возведенный на ней.

Если установлено нарушение интересов государства, территориальной общины или конкретных лиц, прокуратура должна обратиться в суд с соответствующим иском в интересах государства или гражданина в соответствии со ст. 23 Закона Украины "О прокуратуре" и норм процессуального законодательства. Такой иск может касаться возмещения ущерба, истребования имущества, признания сделок недействительными, отмены регистрационных действий или других способов защиты права, что обеспечивает окончательную правовую оценку ситуации исключительно судом - отмечает Дмитрий Касьяненко.

На уточняющий вопрос о том, ограничится ли дело компенсацией, Дмитрий Касьяненко дал четкий ответ: последствия могут быть значительно серьезнее обычного возмещения убытков.

"Признание недействительным договора с обязательством снести",– добавил адвокат.

Юридический механизм: почему "договориться" не получится

На практике логика защиты интересов общины, о которой говорит Дмитрий Касьяненко, работает значительно жестче, чем могут надеяться владельцы Odrex. Если экспертиза подтвердит, что фундамент или стены клиники хотя бы на метр "выехали" за пределы официально отведенного участка, ситуация автоматически переходит в плоскость самовольного захвата земли. В таком случае закон непреклонен: поскольку земля не принадлежит застройщику, он не имел никакого права возводить на ней конструкции. Для суда это становится основанием для радикального решения. В частности, это может быть обязательство владельца демонтировать именно ту часть здания, которая незаконно стоит на муниципальной территории.

Не менее критична ситуация с манипуляциями в реестрах. Если целевое назначение построенного объекта было изменено на "учреждение здравоохранения" без надлежащих разрешений, такие регистрационные действия могут быть отменены в судебном порядке. Это приведет к юридическому коллапсу для клиники, ведь здание перестанет иметь назначение, соответствующее лицензионным условиям Минздрава. Поэтому работать и предоставлять медицинские услуги в помещениях, которые по документам являются "нежилыми зданиями и сооружениями", будет незаконно и автоматически повлечет за собой отмену выданных медицинских лицензий.

При этом надежды на то, что дело удастся закрыть выплатой компенсации или штрафа, могут оказаться напрасными. Община города, в интересах которой действует прокуратура, часто заинтересована не в процентах от доходов частного бизнеса, а в восстановлении справедливости и освобождении своей земли от незаконных застроек. В таких кейсах приоритетом становится именно "чистая земля", что ставит под угрозу само существование здания скандальной клиники Odrex.

История земельных манипуляций

Как ранее писал УНН, под пристальное внимание правоохранителей попала главная локация скандальной клиники Odrex по адресу ул. Раскидайловская, 69/71. Следственные действия развернулись вокруг подозрительных манипуляций с государственными реестрами, в результате которых здание клиники изменило целевое назначение с "нежилых зданий и сооружений" на "нежилые здания учреждения здравоохранения", а само здание может выходить за пределы отведенного участка (общая площадь земельного участка увеличилась с 18 995,7 кв. м до 19 023,4 кв. м). Фактически, клиника Odrex может функционировать в помещениях, юридическая легальность которых вызывает большие сомнения у контролирующих органов.

Схема "арендодатель-арендатор": кто на самом деле стоит за Odrex?

Что касается этого уголовного дела, публичная стратегия защиты Odrex базируется на попытке дистанцироваться от земельного скандала. Адвокаты настаивают: клиника лишь арендует стены у ООО "Фабрика Акация", а значит ООО "Медицинский дом Одрекс" не имеет отношения к проблемам с регистрацией земли и целевым назначением здания, возведенного на ней.

Однако расследование УНН выявило, что это разделение лишь формальность. Согласно данным, размещенным на YouControl, обе компании контролируются одной группой лиц. Учредители арендатора ООО "Медицинский дом Одрекс" и владельца земли ООО "Фабрика Акация" совпадают: Ирина Зайкова, Лариса Мысоцкая и Евгений Савицкий.

Такая "родственность" структур указывает на то, что одни и те же люди контролируют и здание, и медицинский бизнес, который в нем работает. Это фактически нивелирует тезис о "непричастности" клиники, ведь владельцы земли и бенефициары медучреждения – одни и те же лица.

Что ждет Odrex дальше?

В настоящее время Приморский районный суд Одессы уже дал разрешение на осмотр участка с привлечением специалиста-геодезиста. Это позволит окончательно установить границы расширения участка на муниципальную землю.

Пока владельцы пытаются выдать следственные действия за "давление на бизнес", юридический круг вокруг земельного участка на Раскидайловской сужается. Как показывает опыт аналогичных дел, если факт самозахвата земли будет подтвержден, ООО "Фабрика Акация" может грозить принудительное возвращение участка городу.