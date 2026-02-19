В Украине уже функционируют 305 центров жизнестойкости: детали от первой леди

$43.260.09
Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 14047 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 35381 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 34662 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 43724 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 29712 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 22288 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 25113 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 25884 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 18440 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 19107 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Эксклюзивы
Дебют Дарьи Чалык на Олимпиаде: какое место удалось занять Украине в женской эстафете по биатлону18 февраля, 18:31 • 8708 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 5718 просмотра
Без признаков прогресса: Украина и РФ обсудили в Женеве новый формат вывода войск из Донбасса - NYT18 февраля, 21:27 • 5502 просмотра
Израиль готовится к войне: спасательные службы получили указания - СМИ23:02 • 5160 просмотра
Нефтебаза в российских Великих Луках загорелась после атаки дроновVideo00:14 • 5820 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 15370 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo18 февраля, 15:06 • 35392 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?18 февраля, 13:04 • 26465 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 43736 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 63600 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Александр Кубраков
Олег Кипер
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Беларусь
Иран
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 5724 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 17824 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 19752 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 25054 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 37490 просмотра
В Украине уже функционируют 305 центров жизнестойкости: детали от первой леди

Киев • УНН

 • 654 просмотра

В Украине открыто 305 центров жизнестойкости в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья. Одно из учреждений в Красиловской общине Хмельницкой области уже приняло более 3500 жителей.

В Украине уже функционируют 305 центров жизнестойкости: детали от первой леди

В рамках Всеукраинской программы ментального здоровья уже открылись 305 центров жизнестойкости. Об этом сообщила первая леди страны Елена Зеленская, информирует УНН.

Подробности

По ее словам, она имела возможность посетить одно из таких заведений в Красиловской общине Хмельницкой области.

Он полностью безбарьерный, оказывает социальную и психологическую поддержку, принял уже более 3500 жителей, большинство из которых – ветераны и члены их семей. Здесь действуют группы поддержки для семей пропавших без вести, военных и их близких, Клуб ответственного родительства, Университет третьего возраста, Женский клуб и многие другие направления помощи

- рассказала Зеленская.

Она добавила, что для того, чтобы поддержка была комплексной, в общине налажено сотрудничество между различными специалистами и учреждениями: благодаря четкой системе перенаправления человек не теряется на пути к получению услуги, его не оставляют один на один с проблемой, а сопровождают и помогают найти решение.

Напомним

В Каневе открыли Центр жизнестойкости, ставший победителем конкурса "Школа лидеров общин". Проект стоимостью 1,5 млн грн будет оказывать психосоциальную поддержку ветеранам, ВПЛ и другим жителям общины.

В Украине планируют создать 20 центров жизнестойкости по израильскому образцу20.06.23, 15:48 • 858713 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоЗдоровье
Война в Украине
благотворительность
Херсонская область