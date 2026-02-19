В Украине уже функционируют 305 центров жизнестойкости: детали от первой леди
Киев • УНН
В Украине открыто 305 центров жизнестойкости в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья. Одно из учреждений в Красиловской общине Хмельницкой области уже приняло более 3500 жителей.
В рамках Всеукраинской программы ментального здоровья уже открылись 305 центров жизнестойкости. Об этом сообщила первая леди страны Елена Зеленская, информирует УНН.
Подробности
По ее словам, она имела возможность посетить одно из таких заведений в Красиловской общине Хмельницкой области.
Он полностью безбарьерный, оказывает социальную и психологическую поддержку, принял уже более 3500 жителей, большинство из которых – ветераны и члены их семей. Здесь действуют группы поддержки для семей пропавших без вести, военных и их близких, Клуб ответственного родительства, Университет третьего возраста, Женский клуб и многие другие направления помощи
Она добавила, что для того, чтобы поддержка была комплексной, в общине налажено сотрудничество между различными специалистами и учреждениями: благодаря четкой системе перенаправления человек не теряется на пути к получению услуги, его не оставляют один на один с проблемой, а сопровождают и помогают найти решение.
Напомним
В Каневе открыли Центр жизнестойкости, ставший победителем конкурса "Школа лидеров общин". Проект стоимостью 1,5 млн грн будет оказывать психосоциальную поддержку ветеранам, ВПЛ и другим жителям общины.
В Украине планируют создать 20 центров жизнестойкости по израильскому образцу20.06.23, 15:48 • 858713 просмотров