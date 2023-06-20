В Украине планируют создать 20 центров жизнестойкости по израильскому образцу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Украине в 2023 году планируют создать 20 центров жизнестойкости, где украинцы смогут получить всю необходимую им социальную и психологическую поддержку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Министерства социальной политики Оксану Жолнович.
Детали
Украина планирует позаимствовать опыт Израиля и создать Центры жизнестойкости – дружественные безбарьерные пространства с социально – психологической помощью. Сейчас планируется открытие 20 таких центров, которые вместят 3,6 млн украинцев.
Для центров планируют подготовить более 7 тысяч социальных работников, психологов, кейс-менеджеров, помогать с этим будут также израильские специалисты.
Цитата
"На сегодня уже начато проектирование такого центра в Ирпене – одном из городов, наиболее пострадавших в результате военной агрессии России на Киевщине. А в перспективе максимальный план – 1500 таких центров по всей Украине, в каждой из общин нашего государства", - сообщила руководительница Минсоцполитики.
По словам Жолнович, опыт Израиля показал, насколько важна групповая терапия, работа с семьями и детьми, психологическая поддержка на ранних этапах, которая позволяет избежать дальнейшего обострения состояния здоровья.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новая волна переселенцев из-за экоцида россиян: чек-лист громадам для встречи пострадавших