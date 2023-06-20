В Україні планують створити 20 центрів життєстійкості за ізраїльським зразком
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. В Україні у 2023 році планують створити 20 центрів життєстійкості, де українці зможуть отримати всю необхідну їм соціальну і психологічну підтримку. Про це повідомляє УНН з посиланням на очільницю Міністерства соціальної політики Оксану Жолнович.
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Україна планує запозичити досвід Ізраїлю і створити Центри життєстійкості – дружні безбар’єрні простори з соціально – психологічної допомоги. Наразі планується відкриття 20 таких центрів, які вмістять 3,6 млн українців.
Для центрів планують підготувати понад 7 тисяч соціальних працівників, психологів, кейс-менеджерів, допомагатимуть із цим також ізраїльські фахівці.
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"На сьогодні вже розпочато проєктування такого центру в Ірпені – одному з міст, що найбільше постраждало внаслідок воєнної агресії росії на Київщині. А в перспективі максимальний план – 1500 таких центрів по всій Україні, у кожній із громад нашої держави", - повідомила очільниця Мінсоцполітики.
За словами Жолнович, досвід Ізраїлю засвідчив, наскільки важливою є групова терапія, робота з сім’ями та дітьми, психологічна підтримка на ранніх етапах, яка дозволяє уникнути подальшого загострення стану здоров’я.
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