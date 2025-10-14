$41.610.01
Ексклюзив
08:16 • 3470 перегляди
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
08:01 • 3250 перегляди
Трамп планує використати досвід врегулювання ситуації в Газі для припинення війни в Україні - WSJ
Ексклюзив
07:39 • 10299 перегляди
Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент
06:48 • 12407 перегляди
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня
06:24 • 14507 перегляди
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров
14 жовтня, 02:03 • 17195 перегляди
Трамп підтвердив зустріч із Зеленським 17 жовтня та назвав Ердогана помічником у закінченні війни в Україні
13 жовтня, 19:08 • 26973 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
Ексклюзив
13 жовтня, 16:59 • 34676 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
13 жовтня, 16:31 • 36282 перегляди
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
13 жовтня, 15:26 • 30127 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
У Каневі відкрили Центр життєстійкості - простір підтримки для тих, хто її потребує

Київ • УНН

 • 424 перегляди

У Каневі відкрили Центр життєстійкості, що став переможцем конкурсу "Школа лідерів громад". Проєкт вартістю 1,5 млн грн надаватиме психосоціальну підтримку ветеранам, ВПО та іншим жителям громади.

У Каневі відкрили Центр життєстійкості - простір підтримки для тих, хто її потребує

У Каневі відкрили Центр життєстійкості. Проєкт став одним із переможців конкурсу "Школа лідерів громад", який реалізовує Благодійний фонд "МХП-Громаді" спільно з МХП та Маріупольським державним університетом.

Завдяки гранту й співфінансуванню в приміщенні Центру життєстійкості вдалося провести сучасний ремонт, облаштувати комфортні кімнати для психологічної та соціальної підтримки, а також зробити приміщення доступним для маломобільних людей.

Загальна вартість проєкту – близько 1,5 млн грн, з яких понад 700 тис. грн надав Фонд "МХП-Громаді", ще стільки ж було виділено з міського бюджету.

Головне завдання Центру – надання психосоціальної підтримки ветеранам, військовим та членам їхніх родин, внутрішньо переміщеним особам та загалом жителям громади, які потребують допомоги. Цю місію взяла на себе громадська організація "Жінки Канівщини: сила в дії", що отримала статус надавача соціальних послуг та здобула перемогу у конкурсі. Наразі в команді працює соціальний менеджер, два фахівці із соціальної роботи та два психологи, які протягом 2025 року вже провели понад 300 заходів, що охопили майже 2000 людей.

Центр став прикладом ефективної взаємодії влади, бізнесу й громади.

"Завдяки спільним зусиллям маємо у Каневі осередок допомоги та підтримки для тих, хто її потребує, – відзначила Тетяна Волочай, голова Ради розвитку громад Фонду "МХП-Громаді". – Крім того, Центр життєстійкості – це ще один крок до наповнення життям приміщення, де вже активно діють волонтерський осередок, молодіжний центр та ветеранський простір".

Додамо, що канівський центр став одним із 20 центрів життєстійкості, що працюють на Черкащині в межах всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", ініційованої першою леді Оленою Зеленською.

Лілія Подоляк

Суспільство
благодійність
ПрАТ МХП
Олена Зеленська