У Каневі відкрили Центр життєстійкості - простір підтримки для тих, хто її потребує

У Каневі відкрили Центр життєстійкості. Проєкт став одним із переможців конкурсу "Школа лідерів громад", який реалізовує Благодійний фонд "МХП-Громаді" спільно з МХП та Маріупольським державним університетом.

Завдяки гранту й співфінансуванню в приміщенні Центру життєстійкості вдалося провести сучасний ремонт, облаштувати комфортні кімнати для психологічної та соціальної підтримки, а також зробити приміщення доступним для маломобільних людей.

Загальна вартість проєкту – близько 1,5 млн грн, з яких понад 700 тис. грн надав Фонд "МХП-Громаді", ще стільки ж було виділено з міського бюджету.

Головне завдання Центру – надання психосоціальної підтримки ветеранам, військовим та членам їхніх родин, внутрішньо переміщеним особам та загалом жителям громади, які потребують допомоги. Цю місію взяла на себе громадська організація "Жінки Канівщини: сила в дії", що отримала статус надавача соціальних послуг та здобула перемогу у конкурсі. Наразі в команді працює соціальний менеджер, два фахівці із соціальної роботи та два психологи, які протягом 2025 року вже провели понад 300 заходів, що охопили майже 2000 людей.

Центр став прикладом ефективної взаємодії влади, бізнесу й громади.

"Завдяки спільним зусиллям маємо у Каневі осередок допомоги та підтримки для тих, хто її потребує, – відзначила Тетяна Волочай, голова Ради розвитку громад Фонду "МХП-Громаді". – Крім того, Центр життєстійкості – це ще один крок до наповнення життям приміщення, де вже активно діють волонтерський осередок, молодіжний центр та ветеранський простір".

Додамо, що канівський центр став одним із 20 центрів життєстійкості, що працюють на Черкащині в межах всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", ініційованої першою леді Оленою Зеленською.