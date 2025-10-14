В Каневе открыли Центр жизнестойкости - пространство поддержки для тех, кто в ней нуждается

$41.610.01
Эксклюзив
08:16 • 3440 просмотра
Беспомощные и беззащитные: нардеп Яцык поддержала инициативу Генпрокурора о безальтернативности пожизненного заключения за преступления против детей
08:01 • 3198 просмотра
Трамп планирует использовать опыт урегулирования ситуации в Газе для прекращения войны в Украине - WSJ
Эксклюзив
07:39 • 10284 просмотра
Конфликт между военными ТЦК и гражданскими в Тернополе: в полиции прокомментировали инцидент
06:48 • 12391 просмотра
Цены на золото и серебро подскочили вверх: новый рекорд зафиксирован 14 октября
06:24 • 14493 просмотра
Украинцы получили возможность блокировать спам-номера через мобильных операторов - Федоров
14 октября, 02:03 • 17188 просмотра
Трамп подтвердил встречу с Зеленским 17 октября и назвал Эрдогана помощником в окончании войны в Украине
13 октября, 19:08 • 26967 просмотра
Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
Эксклюзив
13 октября, 16:59 • 34670 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
13 октября, 16:31 • 36280 просмотра
20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
13 октября, 15:26 • 30126 просмотра
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
"Дипломатия силы и решимости": МИД Украины прокомментировал обмен заложниками между Израилем и ХАМАС13 октября, 23:27 • 20376 просмотра
От "люблю" до "женюсь" - несколько кликов: более 17 тысяч пар поженились за год работы сервиса "Брак онлайн"13 октября, 23:58 • 21146 просмотра
Microsoft прекращает поддержку Windows 10: что ждет 1,4 миллиарда пользователей14 октября, 00:59 • 22188 просмотра
Минус 1200 солдат и 390 БпЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки04:29 • 21441 просмотра
В Черном море затонуло грузовое судно, украинский экипаж спасен07:09 • 11088 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 45210 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 45127 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство13 октября, 10:25 • 52987 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм13 октября, 10:13 • 49602 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
13 октября, 08:59 • 54041 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Илон Маск
Игорь Терехов
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Кировоградская область
Харьков
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 21860 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 26517 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 28276 просмотра
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда13 октября, 14:09 • 28074 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 55598 просмотра
Золото
MIM-104 Patriot
Financial Times
Time (журнал)
Truth Social

В Каневе открыли Центр жизнестойкости - пространство поддержки для тех, кто в ней нуждается

Киев • УНН

 • 418 просмотра

В Каневе открыли Центр жизнестойкости, ставший победителем конкурса "Школа лидеров громад". Проект стоимостью 1,5 млн грн будет оказывать психосоциальную поддержку ветеранам, ВПЛ и другим жителям громады.

В Каневе открыли Центр жизнестойкости - пространство поддержки для тех, кто в ней нуждается

В Каневе открыли Центр жизнестойкости. Проект стал одним из победителей конкурса "Школа лидеров громад", который реализует Благотворительный фонд "МХП-Громаді" совместно с МХП и Мариупольским государственным университетом.

Благодаря гранту и софинансированию в помещении Центра жизнестойкости удалось провести современный ремонт, обустроить комфортные комнаты для психологической и социальной поддержки, а также сделать помещение доступным для маломобильных людей.

Общая стоимость проекта – около 1,5 млн грн, из которых более 700 тыс. грн предоставил Фонд "МХП-Громаді", еще столько же было выделено из городского бюджета.

Главная задача Центра – оказание психосоциальной поддержки ветеранам, военным и членам их семей, внутренне перемещенным лицам и в целом жителям общины, нуждающимся в помощи. Эту миссию взяла на себя общественная организация "Женщины Каневщины: сила в действии", получившая статус поставщика социальных услуг и одержавшая победу в конкурсе. Сейчас в команде работает социальный менеджер, два специалиста по социальной работе и два психолога, которые в течение 2025 года уже провели более 300 мероприятий, охвативших почти 2000 человек.

Центр стал примером эффективного взаимодействия власти, бизнеса и общества.

"Благодаря совместным усилиям имеем в Каневе центр помощи и поддержки для тех, кто в ней нуждается, – отметила Татьяна Волочай, председатель Совета развития громад Фонда "МХП-Громаді". – Кроме того, Центр жизнестойкости – это еще один шаг к наполнению жизнью помещения, где уже активно действуют волонтерский центр, молодежный центр и ветеранское пространство".

Добавим, что каневский центр стал одним из 20 центров жизнестойкости, работающих на Черкасщине в рамках всеукраинской программы ментального здоровья "Ти як?", инициированной первой леди Еленой Зеленской.

Лилия Подоляк

Общество
благотворительность
ПрАО МХП
Елена Зеленская