В Каневе открыли Центр жизнестойкости - пространство поддержки для тех, кто в ней нуждается

В Каневе открыли Центр жизнестойкости. Проект стал одним из победителей конкурса "Школа лидеров громад", который реализует Благотворительный фонд "МХП-Громаді" совместно с МХП и Мариупольским государственным университетом.

Благодаря гранту и софинансированию в помещении Центра жизнестойкости удалось провести современный ремонт, обустроить комфортные комнаты для психологической и социальной поддержки, а также сделать помещение доступным для маломобильных людей.

Общая стоимость проекта – около 1,5 млн грн, из которых более 700 тыс. грн предоставил Фонд "МХП-Громаді", еще столько же было выделено из городского бюджета.

Главная задача Центра – оказание психосоциальной поддержки ветеранам, военным и членам их семей, внутренне перемещенным лицам и в целом жителям общины, нуждающимся в помощи. Эту миссию взяла на себя общественная организация "Женщины Каневщины: сила в действии", получившая статус поставщика социальных услуг и одержавшая победу в конкурсе. Сейчас в команде работает социальный менеджер, два специалиста по социальной работе и два психолога, которые в течение 2025 года уже провели более 300 мероприятий, охвативших почти 2000 человек.

Центр стал примером эффективного взаимодействия власти, бизнеса и общества.

"Благодаря совместным усилиям имеем в Каневе центр помощи и поддержки для тех, кто в ней нуждается, – отметила Татьяна Волочай, председатель Совета развития громад Фонда "МХП-Громаді". – Кроме того, Центр жизнестойкости – это еще один шаг к наполнению жизнью помещения, где уже активно действуют волонтерский центр, молодежный центр и ветеранское пространство".

Добавим, что каневский центр стал одним из 20 центров жизнестойкости, работающих на Черкасщине в рамках всеукраинской программы ментального здоровья "Ти як?", инициированной первой леди Еленой Зеленской.