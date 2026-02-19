В Україні вже функціонують 305 центрів життєстійкості: деталі від першої леді
В Україні відкрито 305 центрів життєстійкості в межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я. Один із закладів у Красилівській громаді Хмельницької області вже прийняв понад 3500 жителів.
В межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я вже відкрилися 305 центрів життєстійкості. Про це повідомила перша леді країни Олена Зеленська, інформує УНН.
Деталі
За її словами, вона мала нагоду відвідати один із таких закладів у Красилівській громаді Хмельницької області.
Він повністю безбар’єрний, надає соціальну та психологічну підтримку, прийняв уже понад 3500 жителів, більшість із яких – ветерани та члени їхніх родин. Тут діють групи підтримки для сімей зниклих безвісти, військових і їхніх близьких, Клуб відповідального батьківства, Університет третього віку, Жіночий клуб і багато інших напрямів допомоги
Вона додала, що для того, аби підтримка була комплексною, у громаді налагоджена співпраця між різними фахівцями й установами: завдяки чіткій системі перенаправлення людина не губиться на шляху до отримання послуги, її не залишають сам на сам із проблемою, а супроводжують і допомагають знайти рішення.
Нагадаємо
У Каневі відкрили Центр життєстійкості, що став переможцем конкурсу "Школа лідерів громад". Проєкт вартістю 1,5 млн грн надаватиме психосоціальну підтримку ветеранам, ВПО та іншим жителям громади.
