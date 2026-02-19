В Україні вже функціонують 305 центрів життєстійкості: деталі від першої леді

$43.260.09
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 13448 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 33488 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 31195 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 41283 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 28520 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 21487 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 24535 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 25667 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 18308 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 19000 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 14777 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo18 лютого, 15:06 • 33488 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?18 лютого, 13:04 • 25692 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 41285 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 62902 перегляди
В Україні вже функціонують 305 центрів життєстійкості: деталі від першої леді

В Україні відкрито 305 центрів життєстійкості в межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я. Один із закладів у Красилівській громаді Хмельницької області вже прийняв понад 3500 жителів.

В Україні вже функціонують 305 центрів життєстійкості: деталі від першої леді

В межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я вже відкрилися 305 центрів життєстійкості. Про це повідомила перша леді країни Олена Зеленська, інформує УНН.

Деталі

За її словами, вона мала нагоду відвідати один із таких закладів у Красилівській громаді Хмельницької області.

Він повністю безбар’єрний, надає соціальну та психологічну підтримку, прийняв уже понад 3500 жителів, більшість із яких – ветерани та члени їхніх родин. Тут діють групи підтримки для сімей зниклих безвісти, військових і їхніх близьких, Клуб відповідального батьківства, Університет третього віку, Жіночий клуб і багато інших напрямів допомоги

- розповіла Зеленська.

Вона додала, що для того, аби підтримка була комплексною, у громаді налагоджена співпраця між різними фахівцями й установами: завдяки чіткій системі перенаправлення людина не губиться на шляху до отримання послуги, її не залишають сам на сам із проблемою, а супроводжують і допомагають знайти рішення.

Нагадаємо

У Каневі відкрили Центр життєстійкості, що став переможцем конкурсу "Школа лідерів громад". Проєкт вартістю 1,5 млн грн надаватиме психосоціальну підтримку ветеранам, ВПО та іншим жителям громади.

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоЗдоров'я
Війна в Україні
благодійність
Херсонська область