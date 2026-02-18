$43.260.09
51.170.01
ukenru
Эксклюзив
10:59 • 4196 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 2748 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
10:05 • 10414 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
09:44 • 13127 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток РФ затянуть переговоры
08:42 • 12134 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
07:55 • 14260 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 23265 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 38145 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 38057 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 38092 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3.5м/с
68%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Иран предлагает передать обогащенный уран России для примирения с США - WSJ18 февраля, 02:01 • 12948 просмотра
Зеленский поручил своей команде обсудить с россиянами встречу с Путиным в Женеве - Axios18 февраля, 02:39 • 14805 просмотра
"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве18 февраля, 05:31 • 15167 просмотра
Масштабный сбой произошел ночью в работе сервисов Google, YouTube и CloudflarePhoto06:29 • 18101 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Женеве завершились - росСМИ09:58 • 7418 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 47238 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 62093 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 68935 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 89714 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 92204 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Олег Кипер
Mélovin
Актуальные места
Украина
Женева
Соединённые Штаты
Одесса
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto11:16 • 1330 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 16448 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 29073 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 24408 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 34366 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Леопард 2
Дипломатка

Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу

Киев • УНН

 • 4214 просмотра

Временная следственная комиссия Верховной Рады планирует в апреле-мае заслушать руководство НАБУ и САП из-за ряда накопившихся вопросов, в частности, относительно директора Бюро Семена Кривоноса. По данным СМИ, в 2009 году он получил обвинительный приговор по делу о подкупе избирателей, однако был освобожден от наказания по амнистии якобы после усыновления ребенка.

Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти планирует в апреле или мае заслушать руководство НАБУ и САП, сообщает УНН

Народный депутат от фракции "Батькивщина", председатель ВСК ВР по вопросам расследования фактов возможной коррупции в правоохранительных и судебных органах Сергей Власенко рассказал о планах заслушать руководство НАБУ и САП уже через несколько месяцев – в апреле или мае. Власенко отметил, что к НАБУ и САП у членов комиссии накопилось немало вопросов.

НАБУ и САП запланированы на апрель или на май месяц. У нас уже много есть вопросов и к НАБУ, и к САП, разных всяких. Поверьте, у нас много вопросов к НАБУ и к САП

– подчеркнул Власенко.

Вопросы, среди прочего, вероятно могут касаться информации об уголовном деле по подкупу избирателей, в которой, по данным СМИ, фигурировал нынешний глава Бюро Семен Кривонос. 

Как сообщают журналисты, в 2009 году Кривонос получил обвинительный приговор по делу о подкупе избирателей. В то же время уже в июне того же года он был освобожден от отбывания наказания на основании амнистии – в связи с наличием малолетнего ребенка. По информации медиа, для применения амнистии Семен Кривонос якобы усыновил ребенка, что позволило избежать реального заключения.

Отдельные публикации также утверждают, что после применения амнистии Кривонос от ребенка отказался. Однако официальных разъяснений относительно дальнейшей судьбы ребенка или сохранения семейных отношений в открытом доступе нет. Сам Кривонос публично не комментирует ситуацию. 

Кроме того, по данным СМИ, во время рассмотрения уголовного дела в 2009 году Кривонос находился в розыске, а суд давал разрешение на его задержание и привод под стражей.

Несмотря на это, в ответе на журналистский запрос НАБУ заявило, что не располагает информацией относительно указанных обстоятельств и может предоставлять лишь те сведения, которые созданы в рамках деятельности Бюро или находятся в его распоряжении. Также в НАБУ подчеркнули, что данные о событиях в частной и семейной жизни Семена Кривоноса относятся к персональным и не подлежат разглашению без согласия лица.

Еще один резонанс вызвало и недавнее заявление Кривоноса о том, что возвращение коррупционных денег в бюджет не является задачей НАБУ.

Общество ожидает, что эти и другие вопросы станут предметом обсуждения во время заседаний ВСК ВР по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах уже в апреле-мае.

Лилия Подоляк

Политика
Государственный бюджет
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада