Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти планирует в апреле или мае заслушать руководство НАБУ и САП, сообщает УНН.

Народный депутат от фракции "Батькивщина", председатель ВСК ВР по вопросам расследования фактов возможной коррупции в правоохранительных и судебных органах Сергей Власенко рассказал о планах заслушать руководство НАБУ и САП уже через несколько месяцев – в апреле или мае. Власенко отметил, что к НАБУ и САП у членов комиссии накопилось немало вопросов.

НАБУ и САП запланированы на апрель или на май месяц. У нас уже много есть вопросов и к НАБУ, и к САП, разных всяких. Поверьте, у нас много вопросов к НАБУ и к САП – подчеркнул Власенко.

Вопросы, среди прочего, вероятно могут касаться информации об уголовном деле по подкупу избирателей, в которой, по данным СМИ, фигурировал нынешний глава Бюро Семен Кривонос.

Как сообщают журналисты, в 2009 году Кривонос получил обвинительный приговор по делу о подкупе избирателей. В то же время уже в июне того же года он был освобожден от отбывания наказания на основании амнистии – в связи с наличием малолетнего ребенка. По информации медиа, для применения амнистии Семен Кривонос якобы усыновил ребенка, что позволило избежать реального заключения.

Отдельные публикации также утверждают, что после применения амнистии Кривонос от ребенка отказался. Однако официальных разъяснений относительно дальнейшей судьбы ребенка или сохранения семейных отношений в открытом доступе нет. Сам Кривонос публично не комментирует ситуацию.

Кроме того, по данным СМИ, во время рассмотрения уголовного дела в 2009 году Кривонос находился в розыске, а суд давал разрешение на его задержание и привод под стражей.

Несмотря на это, в ответе на журналистский запрос НАБУ заявило, что не располагает информацией относительно указанных обстоятельств и может предоставлять лишь те сведения, которые созданы в рамках деятельности Бюро или находятся в его распоряжении. Также в НАБУ подчеркнули, что данные о событиях в частной и семейной жизни Семена Кривоноса относятся к персональным и не подлежат разглашению без согласия лица.

Еще один резонанс вызвало и недавнее заявление Кривоноса о том, что возвращение коррупционных денег в бюджет не является задачей НАБУ.

Общество ожидает, что эти и другие вопросы станут предметом обсуждения во время заседаний ВСК ВР по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах уже в апреле-мае.