ukenru
12:59 • 4034 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У НАБУ відмовилися розкривати інформацію про кримінальні справи, в яких фігурує директор Бюро Кривонос – ЗМІ

Київ • УНН

 • 100 перегляди

НАБУ відмовилося розкривати інформацію щодо кримінальної справи про підкуп виборців та перебування у розшуку директора Семена Кривоноса. Бюро назвало це персональними даними, які не підлягають розголошенню.

У Національному антикорупційному бюро відмовились розкривати інформацію стосовно кримінальної справи директора бюро Семена Кривоноса про підкуп виборців та його перебування у розшуку. У Бюро назвали це відомостями, які належать до персональних даних та не підлягають розголошенню. Про це йдеться у відповіді Бюро на запит "Коротко про", передає УНН із посиланням на УНІАН.

"Національне бюро, як орган державної влади, не володіє запитуваними Вами відомостями, з огляду на що надання інформації не є можливим", – йдеться в офіційній відповіді Бюро, повідомляє видання.

Також у НАБУ прирівняли відомості про справу щодо підкупу виборців директором Бюро Кривоносом та його перебуванням у розшуку до подій та явищ, що відбувалися або відбуваються у побутовій та інших сферах життя особи. На підставі цього віднесли їх до інформації про особисте та сімейне життя особи, тобто до персональних даних. А отже їх розголошення без згоди особи неможливе, йдеться у відповіді Бюро.

Водночас, відзначає "Коротко про", сам директор Бюро жодних коментарів з приводу перебігу кримінальної справи про підкуп виборців не надавав. Також наразі невідомо, чи підтримує Кривонос стосунки з матір'ю та дитиною, за допомогою яких йому вдалося отримати амністію у цій справі, повідомили журналісти.

Видання нагадало, що директор НАБУ Семен Кривонос отримав обвинувальний судовий вирок у справі щодо підкупу виборців на користь Блоку Юлії Тимошенко. Проте у червні 2009 року був звільнений по амністії через наявність у нього малолітньої дитини. За інформацією ЗМІ, він нібито всиновив хлопчика і завдяки цьому уникнув ув’язнення.

Під час розгляду цієї справи Кривонос перебував у розшуку. Крім того, за даними експрокурора САП Броневицького, суддя надавав дозвіл на затримання Кривоноса та його доставлення до суду під вартою.

Як повідомлялося раніше, очільник НАБУ Семен Кривонос заявив, що ефективність його відомства не вимірюється повернутими до бюджету коштами. Про це він заявив на брифінгу, відповідаючи на запитання, чому на утримання НАБУ Україна витрачає в рази більше коштів, ніж воно своєю роботою повертає державі.

Лілія Подоляк

