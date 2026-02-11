Директор НАБУ Кривонос: Бюро не має повертати корупційні гроші назад державі.

$43.030.02
51.120.36
ukenru
Ексклюзив
09:46 • 3246 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
09:00 • 12155 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
06:59 • 15543 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 31050 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 33024 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 30066 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 31001 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 24968 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 19968 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 23173 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.9м/с
65%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Директорка нацрозвідки США Тулсі Габбард розформовує спецгрупу з вивчення іноземного впливу11 лютого, 04:40 • 7292 перегляди
Капітан судна NewNew Polar Bear не визнав провину у справі про пошкодження кабелів у Балтійському морі11 лютого, 05:23 • 11814 перегляди
Американські прокурори не змогли висунути звинувачення законодавцям-демократам за заклик до військових11 лютого, 05:38 • 7014 перегляди
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі Video07:17 • 12158 перегляди
Українка знайдена мертвою в парку у Берліні: підозрюваного у вбивстві затриманоVideo07:49 • 5458 перегляди
Публікації
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54 • 1496 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
09:00 • 12161 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 33506 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 40129 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 36327 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Девід Л. Грандж
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Запорізька область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ08:43 • 3944 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 26760 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 28395 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 27633 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 53049 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
The Guardian
Bild

Директор НАБУ Кривонос: Бюро не має повертати корупційні гроші назад державі

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Директор НАБУ Кривонос: Бюро не має повертати корупційні гроші назад державі.

Директор НАБУ Кривонос: Бюро не має повертати корупційні гроші назад державі

Очільник НАБУ Семен Кривонос стверджує, що ефективність його відомства не вимірюється повернутими до бюджету коштами. Про це він заявив на брифінгу, відповідаючи на запитання, чому на утримання НАБУ Україна витрачає в рази більше коштів, ніж воно своєю роботою повертає державі, повідомляє УНІАН. 

За його словами, непрямий економічний ефект від діяльності НАБУ є, але повертати корупційні кошти до бюджету цей антикорупційний орган не вважає своєю функцією. 

"А як оцінити економічний ефект дій НАБУ? Повертати кошти до держбюджету – не наша основна функція", – сказав Кривонос. 

На уточнення, що НАБУ створено саме для боротьби з корупцією, розкраданням грошей платників податків, його очільник зауважив: "корупційна складова є і в ДБР, і фінансування в них більше, як у нас". 

На думку директора НАБУ, до оцінки діяльності Бюро не варто підходити з економічними мірками, оскільки надходження коштів до бюджету – це не функція Бюро.  

"Я хочу зрозуміти в цьому питанні, чи є основною задачею НАБУ виправдати свою економічну доцільність? Тобто за рік повернути стільки коштів, скільки виділено на його існування, на зарплати детективам, на заправку машин, картриджів…" – сказав він. 

Директор НАБУ переконаний, що економічні докори, що НАБУ "мало заробляє" – це маніпуляції з боку недругів антикорупційного бюро: "Але саме цим часто маніпулюють наші противники: дивіться, на них потратили 2,6 мільярди гривень, а вони повернули 600 мільйонів. Тобто усі вимірюються через економічний ефект?" 

Як повідомлялося раніше, НАБУ з січня отримає 2,6 млрд грн фінансування на рік, тоді як за минулий рік воно повернуло до бюджету лише 680 млн грн. Без Бюро український бюджет мав би додатково майже 2 млрд грн щорічно. Загалом, за 10 років свого існування НАБУ витратило понад 10,6 млрд грн податків українців.

Лілія Подоляк

Політика
Державний бюджет
Національне антикорупційне бюро України
Україна