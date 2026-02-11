Директор НАБУ Кривонос: Бюро не має повертати корупційні гроші назад державі.

Очільник НАБУ Семен Кривонос стверджує, що ефективність його відомства не вимірюється повернутими до бюджету коштами. Про це він заявив на брифінгу, відповідаючи на запитання, чому на утримання НАБУ Україна витрачає в рази більше коштів, ніж воно своєю роботою повертає державі, повідомляє УНІАН.

За його словами, непрямий економічний ефект від діяльності НАБУ є, але повертати корупційні кошти до бюджету цей антикорупційний орган не вважає своєю функцією.

"А як оцінити економічний ефект дій НАБУ? Повертати кошти до держбюджету – не наша основна функція", – сказав Кривонос.

На уточнення, що НАБУ створено саме для боротьби з корупцією, розкраданням грошей платників податків, його очільник зауважив: "корупційна складова є і в ДБР, і фінансування в них більше, як у нас".

На думку директора НАБУ, до оцінки діяльності Бюро не варто підходити з економічними мірками, оскільки надходження коштів до бюджету – це не функція Бюро.

"Я хочу зрозуміти в цьому питанні, чи є основною задачею НАБУ виправдати свою економічну доцільність? Тобто за рік повернути стільки коштів, скільки виділено на його існування, на зарплати детективам, на заправку машин, картриджів…" – сказав він.

Директор НАБУ переконаний, що економічні докори, що НАБУ "мало заробляє" – це маніпуляції з боку недругів антикорупційного бюро: "Але саме цим часто маніпулюють наші противники: дивіться, на них потратили 2,6 мільярди гривень, а вони повернули 600 мільйонів. Тобто усі вимірюються через економічний ефект?"

Як повідомлялося раніше, НАБУ з січня отримає 2,6 млрд грн фінансування на рік, тоді як за минулий рік воно повернуло до бюджету лише 680 млн грн. Без Бюро український бюджет мав би додатково майже 2 млрд грн щорічно. Загалом, за 10 років свого існування НАБУ витратило понад 10,6 млрд грн податків українців.