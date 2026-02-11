Директор НАБУ Кривонос: Бюро не должно возвращать коррупционные деньги обратно государству.

$43.030.02
51.120.36
ukenru
Эксклюзив
09:46 • 3250 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
09:00 • 12161 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
06:59 • 15550 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 31056 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 33030 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 30069 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 31004 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 24970 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 19970 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 23174 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.9м/с
65%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Директор национальной разведки США Тулси Габбард расформировывает спецгруппу по изучению иностранного влияния11 февраля, 04:40 • 7292 просмотра
Капитан судна NewNew Polar Bear не признал вину по делу о повреждении кабелей в Балтийском море11 февраля, 05:23 • 11814 просмотра
Американские прокуроры не смогли предъявить обвинения законодателям-демократам за призыв к военным11 февраля, 05:38 • 7014 просмотра
"В военное время это не бытовая коррупция": Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы на 2,6 млн грн в главном военном госпиталеVideo07:17 • 12158 просмотра
Украинка найдена мертвой в парке в Берлине: подозреваемый в убийстве задержанVideo07:49 • 5458 просмотра
публикации
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить10:54 • 1496 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
09:00 • 12161 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 33506 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 40129 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 36327 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Дэвид Л. Грэндж
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Запорожская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ08:43 • 3944 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 26760 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 28395 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 27633 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 53049 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Хранитель
Бильд

Директор НАБУ Кривонос: Бюро не должно возвращать коррупционные деньги обратно государству

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Директор НАБУ Кривонос: Бюро не должно возвращать коррупционные деньги обратно государству.

Директор НАБУ Кривонос: Бюро не должно возвращать коррупционные деньги обратно государству

Глава НАБУ Семен Кривонос утверждает, что эффективность его ведомства не измеряется возвращенными в бюджет деньгами. Об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопрос, почему на содержание НАБУ Украина тратит в разы больше средств, чем оно своей работой возвращает государству, сообщает УНИАН. 

По его словам, косвенный экономический эффект от деятельности НАБУ есть, но возвращать коррупционные деньги в бюджет этот антикоррупционный орган не считает своей функцией.

"А как оценить экономический эффект действий НАБУ? Возвращать деньги в госбюджет – не наша основная функция", – сказал Кривонос. 

На уточнение, что НАБУ создано именно для борьбы с коррупцией, хищением денег налогоплательщиков, его глава отметил: "коррупционная составляющая есть и у ГБР и финансирование у них больше, чем у нас". 

По мнению директора НАБУ, к оценке деятельности Бюро не стоит подходить с экономическими мерками, поскольку поступление средств в бюджет – это не функция Бюро. 

"Я хочу понять в этом вопросе, является ли основной задачей НАБУ оправдать свою экономическую целесообразность? То есть за год вернуть столько денег, сколько выделено на его существование, на зарплаты детективам, на заправку машин, картриджей…" – сказал он. 

Директор НАБУ убежден, что экономические упреки в том, что НАБУ "мало зарабатывает" – это манипуляции со стороны недругов антикоррупционного бюро: "Но именно этим часто манипулируют наши противники: смотрите, на них потратили 2,6 миллиарда гривен, а они вернули 600 миллионов. То есть все измеряются посредством экономического эффекта?" 

Как сообщалось ранее, НАБУ с января получит 2,6 млрд грн финансирования в год, тогда как за прошлый год оно вернуло в бюджет всего 680 млн грн. Без Бюро украинский бюджет имел бы дополнительно почти 2 млрд грн ежегодно. Всего за 10 лет своего существования НАБУ потратило более 10,6 млрд грн налогов украинцев.

Лилия Подоляк

Политика
Государственный бюджет
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина