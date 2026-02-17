В НАБУ отказались раскрывать информацию об уголовных делах, в которых фигурирует директор Бюро Кривонос – СМИ

$43.170.07
51.160.03
ukenru
12:59 • 3802 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23 • 9318 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 10656 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
09:48 • 14100 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
08:25 • 21691 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 32029 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 43267 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 51564 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 38437 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 65405 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.9м/с
69%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters17 февраля, 04:45 • 22707 просмотра
Силы обороны за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили более 600 беспилотниковPhoto17 февраля, 04:57 • 20359 просмотра
Мировые цены на золото снизились из-за укрепления доллара и низкой активности на азиатских рынках17 февраля, 05:21 • 20706 просмотра
Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"17 февраля, 06:12 • 18579 просмотра
Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине17 февраля, 06:14 • 20455 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 15202 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 35194 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 44990 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 65405 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 70171 просмотра
Актуальные люди
Герман Галущенко
Музыкант
Блогеры
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швейцария
Женева
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 7596 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto11:12 • 5642 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 23219 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 20890 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 23766 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Фильм
WhatsApp

В НАБУ отказались раскрывать информацию об уголовных делах, в которых фигурирует директор Бюро Кривонос – СМИ

Киев • УНН

 • 22 просмотра

НАБУ отказалось раскрывать информацию по уголовному делу о подкупе избирателей и пребывании в розыске директора Семена Кривоноса. Бюро назвало это персональными данными, не подлежащими разглашению.

В НАБУ отказались раскрывать информацию об уголовных делах, в которых фигурирует директор Бюро Кривонос – СМИ

В Национальном антикоррупционном бюро отказались раскрывать информацию по уголовному делу директора бюро Семена Кривоноса о подкупе избирателей и его нахождении в розыске. В Бюро назвали это сведениями, относящимися к персональным данным и не подлежащим разглашению. Об этом говорится в ответе Бюро на запрос "Коротко про", передает УНН со ссылкой на УНИАН.

"Национальное бюро, как орган государственной власти, не владеет запрашиваемыми Вами сведениями, с учетом этого предоставление информации не является возможным", – говорится в официальном ответе Бюро, сообщает издание.

Также в НАБУ приравняли сведения о деле по подкупу избирателей директором Бюро Кривоносом и его пребыванием в розыске к событиям и явлениям, которые происходили или происходят в бытовой и других сферах жизни личности. На основании этого отнесли их к информации о личной и семейной жизни личности, то есть к персональным данным. А значит, их разглашение без согласия лица невозможно, говорится в ответе Бюро.

В то же время, отмечает "Коротко про", сам директор Бюро никаких комментариев по поводу хода уголовного дела о подкупе избирателей не давал. Также неизвестно, поддерживает ли Кривонос отношения с матерью и ребенком, с помощью которых ему удалось получить амнистию по этому делу, сообщили журналисты.

Издание напомнило, что директор НАБУ Семен Кривонос получил обвинительный судебный приговор по делу о подкупе избирателей в пользу Блока Юлии Тимошенко. Однако в июне 2009 года был освобожден по амнистии из-за наличия у него малолетнего ребенка. По информации СМИ, он якобы усыновил мальчика и благодаря этому избежал тюремного заключения.

Во время рассмотрении этого дела Кривонос находился в розыске. Кроме того, по данным экс-прокурора САП Броневицкого, судья давал разрешение на задержание Кривоноса и его привод в суд под стражей.

Как сообщалось ранее, глава НАБУ Семен Кривонос заявил, что эффективность его ведомства не измеряется возвращенными в бюджет средствами. Об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопрос, почему на содержание НАБУ Украина тратит в разы больше средств, чем оно своей работой возвращает государству.

Лилия Подоляк

ПолитикаКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина