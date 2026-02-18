$43.260.09
Ексклюзив
10:59 • 2508 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:05 • 7100 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 10861 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42 • 10789 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
07:55 • 13261 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 22554 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 37649 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 37695 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 37781 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 33257 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса

Київ • УНН

 • 2514 перегляди

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради планує у квітні–травні заслухати керівництво НАБУ та САП через низку накопичених питань, зокрема щодо директора Бюро Семена Кривоноса. За даними ЗМІ, у 2009 році він отримав обвинувальний вирок у справі про підкуп виборців, однак був звільнений від покарання за амністією нібито після усиновлення дитини.

Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень у правоохоронних органах, судах та органах судової влади планує у квітні або травні заслухати керівництво НАБУ та САП, повідомляє УНН

Народний депутат від фракції "Батьківщина", голова ТСК ВР з питань розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних та судових органах Сергій Власенко розповів про плани заслухати керівництва НАБУ та САП вже за кілька місяців – у квітні або травні. Власенко зазначив, що до НАБУ та САП у членів комісії накопичилося чимало запитань.

НАБУ і САП заплановані на квітень чи на травень місяць. У нас вже багато є питань і до НАБУ, і до САП, різних всяких. Повірте, у нас багато питань до НАБУ і до САП

– підкреслив Власенко.

Питання, серед іншого, імовірно можуть стосуватися інформації про кримінальну справу щодо підкупу виборців, у якій, за даними ЗМІ, фігурував нинішній очільник Бюро Семен Кривонос. 

Як повідомляють журналісти, у 2009 році Кривонос отримав обвинувальний вирок у справі про підкуп виборців. Водночас уже в червні того ж року його було звільнено від відбування покарання на підставі амністії – у зв’язку з наявністю малолітньої дитини. За інформацією медіа, для застосування амністії Семен Кривонос нібито всиновив дитину, що дозволило уникнути реального ув’язнення.

Окремі публікації також стверджують, що після застосування амністії Кривонос від дитини відмовився. Однак офіційних роз’яснень щодо подальшої долі дитини або збереження сімейних відносин у відкритому доступі немає. Сам Кривонос публічно не коментує ситуацію. 

Окрім того, за даними ЗМІ, під час розгляду кримінальної справи в 2009 році Кривонос перебував у розшуку, а суд надавав дозвіл на його затримання та привід під вартою.

Попри це, у відповіді на журналістський запит НАБУ заявило, що не володіє інформацією щодо зазначених обставин та може надавати лише ті відомості, які створені в межах діяльності Бюро або перебувають у його розпорядженні. Також у НАБУ підкреслили, що дані про події у приватному та сімейному житті Семена Кривоноса належать до персональних і не підлягають розголошенню без згоди особи.

Ще один резонанс викликала й недавня заява Кривоноса про те, що повернення корупційних грошей до бюджету не є завданням НАБУ.

Суспільство очікує, що ці та інші питання стануть предметом обговорення під час засідань ТСК ВР з питань розслідування можливих фактів корупційних або повʼязаних з корупцією правопорушень у правоохоронних органах вже у квітні-травні.

Лілія Подоляк

Політика
Державний бюджет
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України