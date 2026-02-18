Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень у правоохоронних органах, судах та органах судової влади планує у квітні або травні заслухати керівництво НАБУ та САП, повідомляє УНН.

Народний депутат від фракції "Батьківщина", голова ТСК ВР з питань розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних та судових органах Сергій Власенко розповів про плани заслухати керівництва НАБУ та САП вже за кілька місяців – у квітні або травні. Власенко зазначив, що до НАБУ та САП у членів комісії накопичилося чимало запитань.

НАБУ і САП заплановані на квітень чи на травень місяць. У нас вже багато є питань і до НАБУ, і до САП, різних всяких. Повірте, у нас багато питань до НАБУ і до САП – підкреслив Власенко.

Питання, серед іншого, імовірно можуть стосуватися інформації про кримінальну справу щодо підкупу виборців, у якій, за даними ЗМІ, фігурував нинішній очільник Бюро Семен Кривонос.

Як повідомляють журналісти, у 2009 році Кривонос отримав обвинувальний вирок у справі про підкуп виборців. Водночас уже в червні того ж року його було звільнено від відбування покарання на підставі амністії – у зв’язку з наявністю малолітньої дитини. За інформацією медіа, для застосування амністії Семен Кривонос нібито всиновив дитину, що дозволило уникнути реального ув’язнення.

Окремі публікації також стверджують, що після застосування амністії Кривонос від дитини відмовився. Однак офіційних роз’яснень щодо подальшої долі дитини або збереження сімейних відносин у відкритому доступі немає. Сам Кривонос публічно не коментує ситуацію.

Окрім того, за даними ЗМІ, під час розгляду кримінальної справи в 2009 році Кривонос перебував у розшуку, а суд надавав дозвіл на його затримання та привід під вартою.

Попри це, у відповіді на журналістський запит НАБУ заявило, що не володіє інформацією щодо зазначених обставин та може надавати лише ті відомості, які створені в межах діяльності Бюро або перебувають у його розпорядженні. Також у НАБУ підкреслили, що дані про події у приватному та сімейному житті Семена Кривоноса належать до персональних і не підлягають розголошенню без згоди особи.

Ще один резонанс викликала й недавня заява Кривоноса про те, що повернення корупційних грошей до бюджету не є завданням НАБУ.

Суспільство очікує, що ці та інші питання стануть предметом обговорення під час засідань ТСК ВР з питань розслідування можливих фактів корупційних або повʼязаних з корупцією правопорушень у правоохоронних органах вже у квітні-травні.