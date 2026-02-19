$43.260.09
Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 16339 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 43839 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 42202 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 52090 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 33750 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 24453 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 26869 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 26591 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 18794 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 19481 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В РФ начали идеологическую обработку "белых воротничков" - ЦПД

Киев • УНН

 • 1438 просмотра

Власти РФ организовали программу "Основы российской государственности" для более чем 1500 сотрудников 47 крупных компаний, включая госкорпорации. Цель программы – сформировать "правильные ценности" и усилить пропаганду среди среднего класса.

В РФ начали идеологическую обработку "белых воротничков" - ЦПД

Власти РФ организовали так называемую образовательную программу "Основы российской государственности" для более чем 1500 сотрудников 47 крупных компаний страны, в том числе государственных "Газпрома", "Транснефти", "РЖД" и других. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что организаторы программы не скрывают, что ее цель — пропагандистская: сформировать у представителей "корпоративного сектора" так называемые правильные ценности.

В программе "обучения" лично приняли участие высокопоставленные чиновники РФ, в том числе заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, известный своими публичными угрозами ядерной войной и ненавистническими к Украине и Западу постами в соцсетях

- указывают в ЦПД.

Там подчеркивают, что после начала полномасштабного вторжения в Украину путинский режим внедряет в РФ все больше тоталитарных практик, ограничивая доступ граждан к независимым источникам информации и стремясь охватить пропагандой все население.

"Принудительные пропагандистские мероприятия для служащих госкорпораций являются попыткой взять под контроль представителей среднего класса — наименее уязвимого к влиянию телепропаганды", — резюмируют в ЦПД.

Напомним

В Кремле готовят институциональное оформление политики "традиционных ценностей", рассматривая создание постоянной межведомственной группы для системного продвижения этого нарратива в российском информационном пространстве.

Пропаганда кремля системно искажает реальность относительно мирных переговоров - ЦПД

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПолитикаНовости Мира
