В РФ начали идеологическую обработку "белых воротничков" - ЦПД
Киев • УНН
Власти РФ организовали программу "Основы российской государственности" для более чем 1500 сотрудников 47 крупных компаний, включая госкорпорации. Цель программы – сформировать "правильные ценности" и усилить пропаганду среди среднего класса.
Власти РФ организовали так называемую образовательную программу "Основы российской государственности" для более чем 1500 сотрудников 47 крупных компаний страны, в том числе государственных "Газпрома", "Транснефти", "РЖД" и других. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что организаторы программы не скрывают, что ее цель — пропагандистская: сформировать у представителей "корпоративного сектора" так называемые правильные ценности.
В программе "обучения" лично приняли участие высокопоставленные чиновники РФ, в том числе заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, известный своими публичными угрозами ядерной войной и ненавистническими к Украине и Западу постами в соцсетях
Там подчеркивают, что после начала полномасштабного вторжения в Украину путинский режим внедряет в РФ все больше тоталитарных практик, ограничивая доступ граждан к независимым источникам информации и стремясь охватить пропагандой все население.
"Принудительные пропагандистские мероприятия для служащих госкорпораций являются попыткой взять под контроль представителей среднего класса — наименее уязвимого к влиянию телепропаганды", — резюмируют в ЦПД.
Напомним
В Кремле готовят институциональное оформление политики "традиционных ценностей", рассматривая создание постоянной межведомственной группы для системного продвижения этого нарратива в российском информационном пространстве.
