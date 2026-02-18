Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК

В Украине официально заработал специальный правовой режим Defence City, который позиционируется как инструмент масштабирования оборонного производства. Резидентство уже получила первая компания. Однако на старте работы спецрежима возник вопрос: не заложены ли в его модель механизмы, способные не стимулировать, а сдерживать развитие отрасли. УНН разбирался в этом вопросе.

Требования к резидентам

Defence City – это элемент системной государственной политики в сфере безопасности и обороны. Этот правовой режим должен создать благоприятные условия для масштабирования оборонного производства, привлечения инвестиций и развития украинского ОПК.

Резиденты Defence City получают комплекс экономических и операционных стимулов, которые должны уменьшить фискальную нагрузку и ускорить развитие производства. Речь идет, в частности, об освобождении от налога на прибыль при условии реинвестирования предприятиями ОПК средств в свое развитие, а также освобождении от земельного, имущественного и экологического налогов.

Кроме того, для резидентов будут действовать упрощенные таможенные процедуры; специальные гарантии защиты информации и конфиденциальности данных предприятия во время действия режима; государственная поддержка релокации и повышения защищенности производственных мощностей в случае необходимости.

Предприятие может получить статус резидента Defence City при условии, что юридическое лицо соответствует требованиям относительно доли квалифицированного дохода (доход от реализации оборонных товаров собственного производства или выполнения работ и/или оказания услуг по оборонным товарам) за предыдущий календарный год, а также, в отношении такого лица отсутствуют обстоятельства для дисквалификации.

Доля квалифицированного дохода должна составлять не менее 75% общего дохода юридического лица (с учетом исключений) и не менее 50% общего дохода для субъектов самолетостроения.

Резидентом не может быть компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством иностранного государства или нарушившая требования по раскрытию информации о структуре собственности или конечных бенефициарах.

Не может быть включено в реестр также предприятие, среди акционеров/участников которого есть лица, связанные с государством-агрессором, или в отношении которого применены санкции, или которое связано с лицом, в отношении которого применены санкции.

В Defence City не могут войти юридические лица, в отношении которых в течение последних 12 месяцев был установлен факт нарушения обязанностей по государственному контракту по оборонным закупкам; которые не являются плательщиком налога на прибыль или внесены в реестр неприбыльных учреждений и организаций.

Предприятие не может стать резидентом, если оно имеет налоговый долг более 10 минимальных заработных плат; если оно находится и работает на временно оккупированной территории Украины, а также является фигурантом уголовных производств.

Последний пункт, по мнению представителей рынка, является наиболее спорным и фактически делает невозможным присоединение к Defence City большей части оборонных предприятий.

Открытое производство не означает доказанную вину

По словам генерального директора Аэрокосмической ассоциации Украины Владимира Семенова, само по себе требование об отсутствии уголовных производств не учитывает современные украинские реалии.

Кажется, мы мало знаем компаний, они либо совсем новые, у которых нет уголовных производств. Как только ты пересекаешь определенный порог, я имею в виду дохода компании, сразу жди визитов - отмечает Семенов.

По его словам, на сегодняшний день любой бизнес может оказаться в такой ситуации, когда против него будет открыто уголовное производство. Однако он подчеркивает, что открытое уголовное дело еще не означает, что вина предприятия доказана. По мнению Семенова, норму относительно имеющихся уголовных производств стоит уточнить, отметив, что должен быть обвинительный приговор.

Поскольку эти дела у нас тянутся годами, я имею в виду в стране, то это как раз и является сдерживающим фактором работы по этому поводу. Зачем эту норму ввели, я тоже не понимаю - отметил Семенов.

По его мнению, проблема заключается в фактическом отсутствии презумпции невиновности бизнеса до момента обвинительного приговора. В условиях, когда уголовные производства могут годами находиться на стадии досудебного расследования, сам факт их открытия становится риском потери или неполучения стратегического статуса.

На практике это означает ограничение доступа к Defence City сразу после открытия уголовного производства, а также значительные сроки расследований дел, а значит и длительное блокирование потенциального резидентства.

Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета

Почему только один резидент?

Сейчас резидентом Defence City стала только одна компания – производитель дронов "Vampire", "Shrike" и перехватчиков российских БПЛА. Такая длительность вступления в Defence City порождает вопросы относительно барьеров.

По оценке генерального директора Аэрокосмической ассоциации Украины Владимира Семенова, кроме нормы об уголовных производствах, существуют и другие "подводные камни".

В частности, не до конца понятна процедура проверки компаний, претендующих на статус резидента. Перед подачей заявки необходимо пройти аудит, однако порядок его прохождения и критерии оценки не понятны.

Кроме того, ранее предприятия авиа- и оборонного сектора уже проходили включение в реестры Минстратегпрома. Теперь фактически создается дополнительный фильтр, который дублирует уже имеющиеся механизмы проверки, что только усложняет процедуру и делает ее более длительной.

В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни

Стратегические предприятия вне режима?

Стоит отметить, что оборонная отрасль Украины традиционно работает в зоне повышенного внимания правоохранительных органов, а особенно сейчас в условиях войны. Это обусловлено объемами контрактов, госзаказом и экспортным контролем.

Конечно, контроль нужен, конечно, спецрежимом не может пользоваться компания, виновная в каких-то махинациях или нарушениях. Однако эта вина должна быть доказана в суде, ведь в Украине, как и в любом демократическом государстве, действует презумпция невиновности.

Поэтому логично возникает вопрос: не оказываются ли компании, которые фактически являются основой оборонно-промышленного комплекса, вне специального режима только из-за процессуального статуса без приговора суда?

И не станет ли наличие уголовных производств против оборонных предприятий предметом торгов с правоохранителями: когда будут требовать откупные за то, чтобы предприятие имело возможность присоединиться к Defence City?

В нынешней конструкции Defence City очевидно рискует стать не площадкой масштабирования, а режимом с ограниченным кругом "допущенных". И дать недобросовестным правоохранителям дополнительные рычаги давления на бизнес.