Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли – это инвестиция, а не потери бюджета

Киев • УНН

 • 956 просмотра

Авиационная отрасль Украины сохраняет критические технологические компетенции и генерирует валютные поступления. Отсутствие господдержки может привести к потере конкурентоспособности.

Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли – это инвестиция, а не потери бюджета

Авиационная отрасль остается одним из немногих секторов украинской экономики с высокой добавленной стоимостью, длинными инвестиционными циклами и значительной экспортной отдачей. В условиях полномасштабной войны она не только сохраняет критические технологические компетенции и рабочие места, но и продолжает генерировать валютные и налоговые поступления. В этих условиях для государства важно продолжать поддерживать авиаотрасль в Украине, считает глава юридического комитета Аэрокосмической Ассоциации Украины Руслан Мельниченко.

"Авиационная отрасль - один из немногих секторов с высокой добавленной стоимостью, длинными инвестиционными циклами и большой экспортной отдачей. Во время войны она не только удерживает критические компетенции, но и продолжает генерировать валютную выручку и налоги", - отметил Руслан Мельниченко.

Отмена спецрежимов и рост стоимости капитала

В то же время, по его словам, решение правительства об отмене с 1 января 2025 года специальных налоговых режимов для самолетостроения уже имеет негативные экономические последствия. Такой подход к регулированию создал инфляцию себестоимости, разорвал оборотный капитал и вызвал риск срыва контрактов, в которых налог на прибыль не был заложен в цены.

Руслан Мельниченко отметил, что для авиаотрасли, имеющей долгий цикл разработки и сертификации, это означает не просто рост налоговой нагрузки, а повышение стоимости капитала и потерю конкурентоспособности.

"Для индустрий с долгим циклом разработки и сертификации это означает повышение стоимости капитала и потерю конкурентоспособности именно тогда, когда стране нужны рабочие места, экспорт и технологический суверенитет", - пояснил глава юридического комитета Аэрокосмической Ассоциации Украины.

Сохранили авиаотрасль благодаря льготам

Отдельно Мельниченко опровергает распространенный тезис о неэффективности отраслевых льгот. По его словам, благодаря льготам, действовавшим в авиаотрасли до 1 января 2025 года, Украина сохранила полный цикл создания и поддержки авиатехники, реализовала новые типы самолетов и двигателей, а модернизационные программы позволили удержать рабочие места и компетентных работников.

"На рынке сервиса и ремонта вертолетов советской разработки после капитальных работ в Украине ресурс машин составляет 4-8 лет, а около 40% валютной выручки от услуг возвращается в экономику. Это пример того, как "длинные" отрасли возвращают государству больше за счет зарплат, НДС в цепочках поставок и экспорта, чем за счет мгновенного налога на прибыль в год инвестиций", - привел пример Руслан Мельниченко.

Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем01.09.25, 14:39 • 51524 просмотра

Defence City как инструмент снижения стоимости капитала

Вторым системным фактором Мельниченко называет регуляторную предсказуемость.

"Второй системный фактор - регуляторная предсказуемость. ЕС применяет жесткие импортно-экспортные ограничения в отношении РФ, но сопровождает их детальными исключениями и переходными положениями, чтобы добросовестные операторы могли планировать поставки и сервисы. Когда трактовки норм "происхождения/территории" для изделий довоенного производства из третьих стран являются однородными, бизнес снижает транзакционные издержки и премию за риск; когда же нет - растут себестоимость, срывы цепей и кредитные спреды. Для авиации это прямо конвертируется в потерю маржи на экспортных контрактах и отток кадров", - отметил он.

В этом контексте ключевую роль, по словам Мельниченко, может сыграть специальный режим Defence City, предоставляющий налоговые льготы и упрощенные процедуры для оборонных предприятий. По его мнению, Defence City может стать ключевым инструментом снижения стоимости капитала и восстановления инвестиционных циклов, в частности, у производителей с двойным назначением.

Законодательство предусматривает действие спецрежима до 2036 года, формирование реестра резидентов Министерством обороны Украины, а также налоговые стимулы и упрощение таможенных процедур.

Стоит отметить, что среди налоговых стимулов освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования предприятиями ОПК средств в свое развитие, а также освобождение от земельного, имущественного и экологического налогов.

Кроме того, для резидентов Defence City будут действовать упрощенные таможенные процедуры; специальные гарантии защиты информации и конфиденциальности данных предприятия во время действия режима; государственная поддержка релокации и повышения защищенности производственных мощностей в случае необходимости.

Особо важной, по мнению Руслана Мельниченко, для авиаотрасли является норма о сниженном пороге "квалифицированного дохода".

"Ключевая для авиации норма - сниженный порог "квалифицированного дохода" для входа (в резидентство Defence City - ред.): 75% для большинства резидентов и 50% - для предприятий самолетостроения. Именно этот 50-процентный порог учитывает структуру выручки авиадвигателей, бортовой электроники и компонентов со значительной долей гражданских продаж и открывает доступ к режиму для широкого круга производителей", - пояснил глава юридического комитета Аэрокосмической Ассоциации Украины.

По его словам, освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования превращает льготу в "инвестиционный буфер" для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), испытаний и сертификации с долгим циклом окупаемости.

Длинные инвестиции вместо короткого фискального эффекта

Подытоживая, Мельниченко подчеркивает необходимость стратегического выбора государства.

"Сегодня выбор заключается не между "давать льготы" или "экономить бюджет", а между двумя моделями доходов государства: коротким фискальным приростом за счет налогообложения инвестиций в год расходов и устойчивым потоком налогов и валюты за счет роста экспорта, занятости и технологической базы", – подчеркивает юрист.

По его словам, мировой опыт показывает, что восстановление утраченных авиационных компетенций длится десятилетиями и стоит кратно дороже, чем их сохранение. 

"Для Украины, которая стремится к быстрой послевоенной модернизации, оптимальным является курс на длинные инвестиции в авиацию с прозрачными правилами и измеримым эффектом: 50% порог для самолетостроения в Defence City, реинвестирование прибыли в НИОКР, упрощение торговли и унификация импортных трактовок. Это снижает стоимость капитала, сохраняет высококвалифицированную занятость и укрепляет обороноспособность", - резюмировал Руслан Мельниченко.

Напомним

Как сообщал УНН, в начале января статус резидента Defence City получило первое предприятие – производитель беспилотников, в частности дронов "Vampire", "Shrike" и перехватчиков "шахедов", которые Россия использует для массированных ударов по территории Украины. 

При подготовке ключевых законопроектов, создающих правовую основу для запуска Defence City – специального режима поддержки оборонно-промышленного комплекса, а именно законопроектов №13420 и №13421, предложения авиастроительной отрасли были учтены частично.

В частности, не были учтены инициативы по расширению оснований для включения предприятий в Перечень резидентов – предлагалось учитывать не только контракты Минобороны, но и международные договоры в сфере обороны и двойного назначения. Также отклонили предложение добавить к направлениям использования освобожденной от налогообложения прибыли финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по самолетостроению. Не была поддержана и идея установить отдельный порядок использования высвобожденных средств субъектами самолетостроения по решению Кабинета Министров Украины (по аналогии с постановлением КМУ от 07.06.2017 №476, которое действовало до 01.01.2025 года). Кроме того, не была смягчена норма об отсутствии открытых уголовных производств против компаний. 

Несмотря на наличие всех подзаконных актов и задекларированную готовность государства поддерживать предприятия ОПК, по состоянию на начало 2026 года статус резидента, как уже отмечалось, получило лишь одно предприятие. 

Очевидно, речь идет не об отсутствии интереса со стороны бизнеса, а о чрезмерной сложности самой процедуры и сверхжестких критериях отбора, что сужает круг потенциальных резидентов.  

После запуска работы спецрежима стало понятно, что для многих средних производителей, в том числе из авиационной отрасли, барьеры остаются сдерживающим фактором, даже несмотря на очевидные финансовые выгоды.

Таким образом, возникает риск того, что Defence City может превратиться в режим для избранных крупных игроков и не станет массовым инструментом развития оборонной промышленности.  

Очевидно, что законодательство о Defence City нуждается в доработке. Речь идет не об изменении концепции, а о точечном упрощении процедур, более четких критериях резидентства, большей гибкости в отношении финансовых и формальных требований и уменьшении регуляторной неопределенности. Без этого темпы присоединения новых резидентов и реальный эффект для отрасли могут остаться очень низкими.

Лилия Подоляк

