Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем

Украинская авиация нуждается в налоговых льготах и преференциях. Ведь без системной поддержки отрасль рискует потерять накопленные десятилетиями знания, перспективы развития и профессиональные кадры, сообщает УНН.

С начала 2025 года украинская авиационная отрасль потеряла поддержку государства: освобождение от налога на прибыль, НДС, земельного налога и пошлины на импорт комплектующих. Именно благодаря этим механизмам, с начала полномасштабного вторжения, авиация имела возможность модернизировать производство, запускать новые проекты и сохранять рабочие места даже в условиях "закрытого неба" и полной остановки гражданской авиации в Украине.

Так, по данным Аэрокосмической ассоциации Украины, в 2017–2023 годах благодаря льготам предприятия высвободили 9,3 млрд грн, тогда как государство получило 22,9 млрд грн налогов. То есть, каждая сэкономленная, благодаря поддержке государства, гривна – принесла ей 2,5 гривны поступлений. Однако, после завершения срока действия преференций, компании работают на грани истощения, выполняя оборонные заказы без достаточных ресурсов. Задача государства – поддержать и усилить, не дать стратегической отрасли прийти в упадок. Так считает советник ЧАО "Авиакомпания Константа", член Наблюдательного совета Украинской авиатранспортной ассоциации Михаил Пинкевич.

Авиация для Украины имеет стратегическое значение – как в военной, так и в гражданской плоскости. Военная авиация обеспечивает оборону неба и повышает боеспособность армии, тогда как гражданская формирует имидж государства и может стать драйвером экономики. В то же время без системной государственной поддержки существует риск потерять уникальные технологии, производственные мощности и кадровый потенциал, наработанные десятилетиями. Именно поэтому нужна долгосрочная стратегия, которая будет сочетать инвестиции, модернизацию и международную кооперацию - заявил Михаил Пинкевич.

Верховная Рада приняла законы, предусматривающие создание специального правового режима Defence City для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Этот режим позволит ввести налоговые и таможенные преференции, такие как освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования, территориальных и экологических сборов, упрощение таможенных процедур и льготы при валютном контроле, а также поддержку в случае релокации или усиления безопасности производственных объектов. Для авиастроительной отрасли отдельно предусмотрено снижение порога оборонного дохода с 75 % до 50 %, что дает возможность большему количеству предприятий претендовать на статус резидента. Это позитивный сигнал, однако, принятых инструментов недостаточно, чтобы удержать индустрию в устойчивом состоянии, заявляют представители отрасли.

Надо приветствовать принятие законов о создании Defence City, ведь это позитивный шаг для оборонно-промышленного комплекса и предприятий, производящих продукцию оборонного назначения. В резиденты также войдут компании, причастные к самолетостроению, которые поставляют комплектующие для самолетов. Для них установлена доля оборонного дохода на уровне 50%. Все это − правильные решения - подчеркнул руководитель проекта «Информационная оборона» Фонда «Открытая политика» Игорь Жданов.

В то же время он отметил, что есть компании, которые не дотягивают до определенных государством порогов, но делают критически важные узлы для самолетов, дронов и ракет. По словам Жданова, не стоит лишать их доступа к поддержке. Ведь это именно те производители, которые работают на пересечении авиации, БПЛА и смежных технологий, однако на бумаге остаются "гражданскими". Соответственно, такие производители нуждаются в отдельных механизмах поддержки. Как то статус критически важных для обороны и налоговых льгот и преференций.

Похожей позиции придерживаются и в Профсоюзе работников авиастроения и машиностроения Украины. Ведь, авиация и авиастроение выполняют ключевую роль в обеспечении обороноспособности, а значит должны получить адресные инструменты поддержки, в частности восстановление отраслевых льгот как минимум до 2035 года, увеличение госзаказов и финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Итак, логика проста – чтобы авиация оставалась "крепкими крыльями" Украины в небе и в экономике, государство должно принять решение о комплексной поддержке уже сейчас. Ведь без нее, даже такой важный шаг, как Defence City не убережет отрасль от деградации.