Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній

Запуск Defence City в Україні має стати новим етапом розвитку оборонно-промислового комплексу. Водночас частина підприємств, що забезпечують обороноздатність країни, може залишитися поза ініціативою і для них потрібні окремі механізми підтримки з боку держави. Про це розповів керівник проєкту "Інформаційна оборона" Фонду "Відкрита політика" Ігор Жданов в ексклюзивному коментарі для УНН.

Треба вітати ухвалення законів про створення Defence City, адже це позитивний крок для оборонно-промислового комплексу та підприємств, що виробляють продукцію оборонного призначення. До резидентів також увійдуть компанії, дотичні до літакобудування, які постачають комплектуючі для літаків. Для них встановлено частку оборонного доходу на рівні 50%. Усе це − правильні рішення - зазначив Ігор Жданов.

Водночас експерт звернув увагу, що існує категорія підприємств, які можуть не досягати 50% чи 70% оборонного доходу, але при цьому виготовляють критично важливі деталі й вузли для українського ОПК.

Навіть маленька деталь може стати незамінною складовою літаків, дронів, ракет тощо. Принципово, щоб формальний підхід не обмежив права таких виробників і щоб у Міністерства оборони України, яке відповідатиме за реєстр резидентів Defence City, не виникало поділу на "своїх і чужих", тим паче за політичною ознакою. Це має вирішальне значення - підкреслив Жданов.

Крім того, він наголосив, що чимало компаній роблять внесок у забезпечення обороноздатності країни, працюючи на перетині авіації, виробництва дронів та інших суміжних технологій, однак формально залишаються цивільними підприємствами без державної підтримки.

Чи правильно це? На мою думку, − ні. Потрібно шукати механізми, які дозволили б надавати таким виробникам статус критично важливих для оборонної сфери, аби вони могли користуватися відповідними пільгами - акцентував експерт.

Щодо цільової підтримки авіаційних підприємств, які до 2025 року користувалися пільгами та преференціями (відповідно до Закону "Про розвиток літакобудівної промисловості" та були визнані Кабінетом Міністрів критично важливими для економіки й обороноздатності, − ред.), Ігор Жданов зазначив, що ця ситуація потребує перегляду та належного вирішення. За його словами, актуальним є не лише фінансове співвідношення сплачених податків до отриманих пільг, а й урахування реалій, у яких сьогодні живе Україна.

Звісно, потрібно вести підрахунки та відзначати ті випадки, коли надані пільги повертаються сторицею до державного бюджету. Але насамперед важлива обороноздатність країни. Адже якщо ми програємо цю війну, то вже нічого буде рахувати − не буде ні бюджету, ні країни, ні держави - підсумував Ігор Жданов.

Нагадаємо

Голова Профспілки працівників авіабудування та машинобудування України Ярема Жугаєвич у коментарі УНН наголосив, що авіація та авіабудування відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності держави, адже українські підприємства здатні постачати армії конкурентну, сертифіковану й надійну техніку.

Цю думку доповнив командувач армійської авіації Збройних сил України полковник Павло Бардаков. За його словами, Україна поки не може відмовитися від радянської техніки, проте її використання потребує належного технічного обслуговування, модернізації та підтримки у боєготовому стані.

Своєю чергою, очільник Аерокосмічної асоціації України Віктор окреслив дієві кроки для збереження й розвитку галузі: відновлення податкових преференцій щонайменше до 2035 року, розширення державних замовлень, збільшення фінансування науково-дослідних і конструкторських робіт, а також інтеграцію українського літакобудування до європейських і світових програм зі створення сучасної авіатехніки.