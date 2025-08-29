$41.260.06
Эксклюзив
14:32 • 248 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
12:28 • 9164 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
12:17 • 12347 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
08:48 • 14970 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 32115 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 30322 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 45682 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 67194 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 64236 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 157238 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Запуск Defence City является позитивным шагом для ОПК Украины, но эксперт Игорь Жданов отмечает необходимость отдельных механизмов поддержки для предприятий, производящих критически важные детали, но не соответствующих формальным критериям. Он призывает пересмотреть статус авиационных предприятий и учесть реалии войны.

Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний

Запуск Defence City в Украине должен стать новым этапом развития оборонно-промышленного комплекса. В то же время часть предприятий, обеспечивающих обороноспособность страны, может остаться вне инициативы, и для них нужны отдельные механизмы поддержки со стороны государства. Об этом рассказал руководитель проекта "Информационная оборона" Фонда "Открытая политика" Игорь Жданов в эксклюзивном комментарии для УНН.

Надо приветствовать принятие законов о создании Defence City, ведь это позитивный шаг для оборонно-промышленного комплекса и предприятий, производящих продукцию оборонного назначения. В резиденты также войдут компании, причастные к самолетостроению, поставляющие комплектующие для самолетов. Для них установлена доля оборонного дохода на уровне 50%. Все это – правильные решения

- отметил Игорь Жданов.

В то же время эксперт обратил внимание, что существует категория предприятий, которые могут не достигать 50% или 70% оборонного дохода, но при этом производят критически важные детали и узлы для украинского ОПК.

Даже маленькая деталь может стать незаменимой составляющей самолетов, дронов, ракет и т.д. Принципиально, чтобы формальный подход не ограничил права таких производителей и чтобы у Министерства обороны Украины, которое будет отвечать за реестр резидентов Defence City, не возникало разделения на "своих и чужих", тем более по политическому признаку. Это имеет решающее значение

- подчеркнул Жданов.

Кроме того, он отметил, что многие компании вносят вклад в обеспечение обороноспособности страны, работая на пересечении авиации, производства дронов и других смежных технологий, однако формально остаются гражданскими предприятиями без государственной поддержки.

Правильно ли это? По моему мнению, – нет. Нужно искать механизмы, которые позволили бы предоставлять таким производителям статус критически важных для оборонной сферы, чтобы они могли пользоваться соответствующими льготами

- акцентировал эксперт.

Что касается целевой поддержки авиационных предприятий, которые до 2025 года пользовались льготами и преференциями (согласно Закону "О развитии самолетостроительной промышленности" и были признаны Кабинетом Министров критически важными для экономики и обороноспособности, – ред.), Игорь Жданов отметил, что эта ситуация требует пересмотра и надлежащего решения. По его словам, актуально не только финансовое соотношение уплаченных налогов к полученным льготам, но и учет реалий, в которых сегодня живет Украина.

Конечно, нужно вести подсчеты и отмечать те случаи, когда предоставленные льготы возвращаются сторицей в государственный бюджет. Но прежде всего важна обороноспособность страны. Ведь если мы проиграем эту войну, то уже ничего будет считать – не будет ни бюджета, ни страны, ни государства

- подытожил Игорь Жданов.

Напомним

Председатель Профсоюза работников авиастроения и машиностроения Украины Ярема Жугаевич в комментарии УНН подчеркнул, что авиация и авиастроение играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности государства, ведь украинские предприятия способны поставлять армии конкурентную, сертифицированную и надежную технику.

Эту мысль дополнил командующий армейской авиацией Вооруженных сил Украины полковник Павел Бардаков. По его словам, Украина пока не может отказаться от советской техники, однако ее использование требует надлежащего технического обслуживания, модернизации и поддержания в боеготовом состоянии.

В свою очередь, глава Аэрокосмической ассоциации Украины Виктор очертил действенные шаги для сохранения и развития отрасли: возобновление налоговых преференций как минимум до 2035 года, расширение государственных заказов, увеличение финансирования научно-исследовательских и конструкторских работ, а также интеграцию украинского самолетостроения в европейские и мировые программы по созданию современной авиатехники.

Лилия Подоляк

ЭкономикаПолитика
Defence City
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Украина