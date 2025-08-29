Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний

Запуск Defence City в Украине должен стать новым этапом развития оборонно-промышленного комплекса. В то же время часть предприятий, обеспечивающих обороноспособность страны, может остаться вне инициативы, и для них нужны отдельные механизмы поддержки со стороны государства. Об этом рассказал руководитель проекта "Информационная оборона" Фонда "Открытая политика" Игорь Жданов в эксклюзивном комментарии для УНН.

Надо приветствовать принятие законов о создании Defence City, ведь это позитивный шаг для оборонно-промышленного комплекса и предприятий, производящих продукцию оборонного назначения. В резиденты также войдут компании, причастные к самолетостроению, поставляющие комплектующие для самолетов. Для них установлена доля оборонного дохода на уровне 50%. Все это – правильные решения - отметил Игорь Жданов.

В то же время эксперт обратил внимание, что существует категория предприятий, которые могут не достигать 50% или 70% оборонного дохода, но при этом производят критически важные детали и узлы для украинского ОПК.

Даже маленькая деталь может стать незаменимой составляющей самолетов, дронов, ракет и т.д. Принципиально, чтобы формальный подход не ограничил права таких производителей и чтобы у Министерства обороны Украины, которое будет отвечать за реестр резидентов Defence City, не возникало разделения на "своих и чужих", тем более по политическому признаку. Это имеет решающее значение - подчеркнул Жданов.

Кроме того, он отметил, что многие компании вносят вклад в обеспечение обороноспособности страны, работая на пересечении авиации, производства дронов и других смежных технологий, однако формально остаются гражданскими предприятиями без государственной поддержки.

Правильно ли это? По моему мнению, – нет. Нужно искать механизмы, которые позволили бы предоставлять таким производителям статус критически важных для оборонной сферы, чтобы они могли пользоваться соответствующими льготами - акцентировал эксперт.

Что касается целевой поддержки авиационных предприятий, которые до 2025 года пользовались льготами и преференциями (согласно Закону "О развитии самолетостроительной промышленности" и были признаны Кабинетом Министров критически важными для экономики и обороноспособности, – ред.), Игорь Жданов отметил, что эта ситуация требует пересмотра и надлежащего решения. По его словам, актуально не только финансовое соотношение уплаченных налогов к полученным льготам, но и учет реалий, в которых сегодня живет Украина.

Конечно, нужно вести подсчеты и отмечать те случаи, когда предоставленные льготы возвращаются сторицей в государственный бюджет. Но прежде всего важна обороноспособность страны. Ведь если мы проиграем эту войну, то уже ничего будет считать – не будет ни бюджета, ни страны, ни государства - подытожил Игорь Жданов.

Напомним

Председатель Профсоюза работников авиастроения и машиностроения Украины Ярема Жугаевич в комментарии УНН подчеркнул, что авиация и авиастроение играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности государства, ведь украинские предприятия способны поставлять армии конкурентную, сертифицированную и надежную технику.

Эту мысль дополнил командующий армейской авиацией Вооруженных сил Украины полковник Павел Бардаков. По его словам, Украина пока не может отказаться от советской техники, однако ее использование требует надлежащего технического обслуживания, модернизации и поддержания в боеготовом состоянии.

В свою очередь, глава Аэрокосмической ассоциации Украины Виктор очертил действенные шаги для сохранения и развития отрасли: возобновление налоговых преференций как минимум до 2035 года, расширение государственных заказов, увеличение финансирования научно-исследовательских и конструкторских работ, а также интеграцию украинского самолетостроения в европейские и мировые программы по созданию современной авиатехники.