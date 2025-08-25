$41.280.07
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки

Київ • УНН

 • 378 перегляди

У Профспілці авіабудівників вважають голосування за Defence City позитивним кроком, але вказують на потребу додаткових інструментів підтримки авіації.

Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки

Верховна Рада підтримала у другому читанні пакет законопроєктів про створення спеціального правового режиму Defence City. Ініціатива покликана стимулювати розвиток оборонно-промислового комплексу України. У профспілці авіабудівників відзначають, що врахування частини поправок до законопроєктів є позитивним сигналом, однак українська авіаційна промисловість потребує додаткових і більш цільових інструментів підтримки. Про це заявив голова Профспілки працівників авіабудування та машинобудування України Ярема Жугаєвич в екслюзивному коментарі для УНН.

Я позитивно ставлюся до кроків, здійснених для авіації в межах Defence City, дійсно, нас почули. Частина підприємств галузі потрапить до числа резидентів, частина – ні, але ми й надалі будемо працювати, щоб обґрунтувати необхідність та забезпечити підтримку вітчизняного авіапрому через інші додаткові інструменти підтримки

– зазначив голова Профспілки працівників авіабудування та машинобудування України Ярема Жугаєвич.

За словами експерта, авіація загалом та авіабудування зокрема відіграють важливу роль у забезпеченні обороноздатності держави. В умовах сьогодення авіапідприємства щодня доводять свою стратегічну цінність і потребують відновлення системи податкових пільг та механізмів державної підтримки, які діяли до 2025 року.

"Авіація – це не лише ті, хто літає, а передусім виробники, які створюють продукцію. Наші підприємства здатні забезпечувати армію конкурентною, сертифікованою та надійною технікою. Але для цього потрібна системна підтримка – крок за кроком. Ми наполягатимемо на додаткових гарантіях для людей і трудових колективів – через колективні договори, гарантовані умови праці для кадрів, інвестиційні проєкти, фінансування пріоритетних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт тощо", – підкреслив Ярема Жугаєвич.

Очільник Профспілки працівників авіабудування та машинобудування України додав, що приклад європейських країн свідчить про те, що державні кошти на оборонні програми мають спрямовуватися туди, де працюють надійні висококваліфіковані кадри, галузь сплачує податки й має відповідні соціальні гарантії.

"Державні кошти повинні працювати на розвиток галузі й захист працівників. Ми довели, що навіть у непрості часи авіапром зберіг свій потенціал. Тому зараз важливо зробити наступний крок – створити ефективні інструменти підтримки саме для авіаційної промисловості", – резюмував експерт.

Нагадаємо

Аерокосмічна асоціація України повідомляла про те, що літакобудування є стратегічною галуззю промисловості України, яка забезпечує обороноздатність, дає роботу понад 40 тисячам людей і створює мультиплікативний ефект для десятків суміжних секторів.

За словами президента Асоціації Віктора Попова, податкові пільги за 2017-2023 роки принесли системі 9,3 млрд грн вивільнених коштів, а у відповідь держава отримала 22,9 млрд грн податків. Тобто ефективність податкових пільг становила 2,5 раза, фактично на кожну гривню податкових стимулів держава отримала 2,5 гривні податків.

З 1 січня 2025 року ця підтримка обірвана, а підприємства змушені працювати на межі, виконуючи оборонні замовлення без належних ресурсів. Тому подальший пошук оптимальних шляхів розв'язання нагальних питань є критично важливим.

Лілія Подоляк

