Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки

Верховна Рада підтримала у другому читанні пакет законопроєктів про створення спеціального правового режиму Defence City. Ініціатива покликана стимулювати розвиток оборонно-промислового комплексу України. У профспілці авіабудівників відзначають, що врахування частини поправок до законопроєктів є позитивним сигналом, однак українська авіаційна промисловість потребує додаткових і більш цільових інструментів підтримки. Про це заявив голова Профспілки працівників авіабудування та машинобудування України Ярема Жугаєвич в екслюзивному коментарі для УНН.

Я позитивно ставлюся до кроків, здійснених для авіації в межах Defence City, дійсно, нас почули. Частина підприємств галузі потрапить до числа резидентів, частина – ні, але ми й надалі будемо працювати, щоб обґрунтувати необхідність та забезпечити підтримку вітчизняного авіапрому через інші додаткові інструменти підтримки