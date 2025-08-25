Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки

Верховная Рада поддержала во втором чтении пакет законопроектов о создании специального правового режима Defence City. Инициатива призвана стимулировать развитие оборонно-промышленного комплекса Украины. В профсоюзе авиастроителей отмечают, что учет части поправок к законопроектам является позитивным сигналом, однако украинская авиационная промышленность нуждается в дополнительных и более целевых инструментах поддержки. Об этом заявил председатель Профсоюза работников авиастроения и машиностроения Украины Ярема Жугаевич в эксклюзивном комментарии для УНН.

Я положительно отношусь к шагам, предпринятым для авиации в рамках Defence City, действительно, нас услышали. Часть предприятий отрасли попадет в число резидентов, часть – нет, но мы и в дальнейшем будем работать, чтобы обосновать необходимость и обеспечить поддержку отечественного авиапрома через другие дополнительные инструменты поддержки – отметил глава Профсоюза работников авиастроения и машиностроения Украины Ярема Жугаевич.

По словам эксперта, авиация в целом и авиастроение в частности играют важную роль в обеспечении обороноспособности государства. В условиях современности авиапредприятия ежедневно доказывают свою стратегическую ценность и нуждаются в восстановлении системы налоговых льгот и механизмов государственной поддержки, которые действовали до 2025 года.

"Авиация – это не только те, кто летает, а прежде всего производители, которые создают продукцию. Наши предприятия способны обеспечивать армию конкурентной, сертифицированной и надежной техникой. Но для этого нужна системная поддержка – шаг за шагом. Мы будем настаивать на дополнительных гарантиях для людей и трудовых коллективов – через коллективные договоры, гарантированные условия труда для кадров, инвестиционные проекты, финансирование приоритетных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и т.д.", – подчеркнул Ярема Жугаевич.

Глава Профсоюза работников авиастроения и машиностроения Украины добавил, что пример европейских стран свидетельствует о том, что государственные средства на оборонные программы должны направляться туда, где работают надежные высококвалифицированные кадры, отрасль платит налоги и имеет соответствующие социальные гарантии.

"Государственные средства должны работать на развитие отрасли и защиту работников. Мы доказали, что даже в непростые времена авиапром сохранил свой потенциал. Поэтому сейчас важно сделать следующий шаг – создать эффективные инструменты поддержки именно для авиационной промышленности", – резюмировал эксперт.

Напомним

Аэрокосмическая ассоциация Украины сообщала о том, что самолетостроение является стратегической отраслью промышленности Украины, которая обеспечивает обороноспособность, дает работу более 40 тысячам человек и создает мультипликативный эффект для десятков смежных секторов.

По словам президента Ассоциации Виктора Попова, налоговые льготы за 2017-2023 годы принесли системе 9,3 млрд грн высвобожденных средств, а в ответ государство получило 22,9 млрд грн налогов. То есть эффективность налоговых льгот составила 2,5 раза, фактически на каждую гривну налоговых стимулов государство получило 2,5 гривны налогов.

С 1 января 2025 года эта поддержка оборвана, а предприятия вынуждены работать на пределе, выполняя оборонные заказы без надлежащих ресурсов. Поэтому дальнейший поиск оптимальных путей решения насущных вопросов является критически важным.