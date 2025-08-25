$41.280.07
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки

Киев • УНН

 • 1598 просмотра

В Профсоюзе авиастроителей считают голосование за Defence City позитивным шагом, но указывают на необходимость дополнительных инструментов поддержки авиации.

Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки

Верховная Рада поддержала во втором чтении пакет законопроектов о создании специального правового режима Defence City. Инициатива призвана стимулировать развитие оборонно-промышленного комплекса Украины. В профсоюзе авиастроителей отмечают, что учет части поправок к законопроектам является позитивным сигналом, однако украинская авиационная промышленность нуждается в дополнительных и более целевых инструментах поддержки. Об этом заявил председатель Профсоюза работников авиастроения и машиностроения Украины Ярема Жугаевич в эксклюзивном комментарии для УНН.

Я положительно отношусь к шагам, предпринятым для авиации в рамках Defence City, действительно, нас услышали. Часть предприятий отрасли попадет в число резидентов, часть – нет, но мы и в дальнейшем будем работать, чтобы обосновать необходимость и обеспечить поддержку отечественного авиапрома через другие дополнительные инструменты поддержки

– отметил глава Профсоюза работников авиастроения и машиностроения Украины Ярема Жугаевич.

По словам эксперта, авиация в целом и авиастроение в частности играют важную роль в обеспечении обороноспособности государства. В условиях современности авиапредприятия ежедневно доказывают свою стратегическую ценность и нуждаются в восстановлении системы налоговых льгот и механизмов государственной поддержки, которые действовали до 2025 года.

"Авиация – это не только те, кто летает, а прежде всего производители, которые создают продукцию. Наши предприятия способны обеспечивать армию конкурентной, сертифицированной и надежной техникой. Но для этого нужна системная поддержка – шаг за шагом. Мы будем настаивать на дополнительных гарантиях для людей и трудовых коллективов – через коллективные договоры, гарантированные условия труда для кадров, инвестиционные проекты, финансирование приоритетных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и т.д.", – подчеркнул Ярема Жугаевич.

Глава Профсоюза работников авиастроения и машиностроения Украины добавил, что пример европейских стран свидетельствует о том, что государственные средства на оборонные программы должны направляться туда, где работают надежные высококвалифицированные кадры, отрасль платит налоги и имеет соответствующие социальные гарантии.

"Государственные средства должны работать на развитие отрасли и защиту работников. Мы доказали, что даже в непростые времена авиапром сохранил свой потенциал. Поэтому сейчас важно сделать следующий шаг – создать эффективные инструменты поддержки именно для авиационной промышленности", – резюмировал эксперт.

Напомним

Аэрокосмическая ассоциация Украины сообщала о том, что самолетостроение является стратегической отраслью промышленности Украины, которая обеспечивает обороноспособность, дает работу более 40 тысячам человек и создает мультипликативный эффект для десятков смежных секторов.

По словам президента Ассоциации Виктора Попова, налоговые льготы за 2017-2023 годы принесли системе 9,3 млрд грн высвобожденных средств, а в ответ государство получило 22,9 млрд грн налогов. То есть эффективность налоговых льгот составила 2,5 раза, фактически на каждую гривну налоговых стимулов государство получило 2,5 гривны налогов.

С 1 января 2025 года эта поддержка оборвана, а предприятия вынуждены работать на пределе, выполняя оборонные заказы без надлежащих ресурсов. Поэтому дальнейший поиск оптимальных путей решения насущных вопросов является критически важным.

Лилия Подоляк

Политика
Виктор Попов
Defence City
Верховная Рада
Украина