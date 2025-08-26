Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які передбачають внесення змін до Податкового та Митного кодексів і створюють в Україні спеціальний правовий режим Defence City для підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу та стимулювання розвитку ключових виробництв. В ініціативі частково врахували позицію авіаційної галузі, але експерти наголошують: для справді дієвої підтримки потрібна комплексна державна політика, пише УНН.

Деталі

Резиденти Defence City отримають низку інструментів підтримки: податкові пільги (звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, а також від земельного, нерухомого та екологічного податків), спрощені митні процедури та експортний контроль товарів військового призначення, особливі умови валютного нагляду з боку НБУ, а також державну підтримку релокації та підвищення безпеки виробничих потужностей.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначав https://t.me/getmantsevdanil/9926, що до другого читання законопроєкти суттєво доопрацювали спільно з Міністерством оборони та бізнесом. Тепер справа за реалізацією ініціативи на практиці.

У практичному вимірі одним із ключових рішень стало зниження порогу оборонного доходу для авіабудівних підприємств до 50% (для інших галузей він становить 75%). Президент Аерокосмічної асоціації України Віктор Попов наголосив, що це важливий сигнал для ринку, проте він має розглядатися лише як один з елементів системної державної підтримки.

Авіаційна промисловість загалом та літакобудування зокрема є справжнім локомотивом економіки, що запускає розвиток десятків суміжних секторів. Кожна інвестиція тут примножується у три-чотири рази, а створене робоче місце відкриває нові можливості у науці, освіті та промисловості. Податкові пільги на 9,3 млрд грн дали змогу підприємствам галузі не лише працювати, а й сплатити до бюджету 22,9 млрд грн − у 2,5 раза більше. Це наочний приклад того, як державна підтримка перетворюється на виграшну інвестицію. Ба більше, вивільнені завдяки преференціям кошти спрямовуються на модернізацію виробництва, наукові дослідження, підготовку кадрів і створення нових робочих місць - зазначив Віктор Попов.

Крім того, Президент Аерокосмічної асоціації підкреслив, що лише у 2017-2023 роках провідні підприємства галузі інвестували понад 13,9 млрд грн у модернізацію − у півтора раза більше, ніж обсяг наданих пільг.

Це − нові технології, автоматизація, цифровізація виробництва, створення інноваційних авіаційних систем, двигунів нового покоління, зрештою можливість роботи над транспортним літаком Ан-178, яким ми всі так пишаємося - додав Віктор Попов.

Віктор Попов переконаний − авіаційна промисловість може стати одним із локомотивів економічного відновлення України. Але для цього недостатньо часткових пільг у рамках загальної ініціативи.

Потрібні нові програмні документи спрямовані на підтримку авіації − із відновленням податкових преференцій та стимулів, що діяли до 2025 року, та їх продовженням щонайменше до 2035-го. Водночас необхідно розширювати державні замовлення, підтримувати науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи й розглянути можливість інтеграції українського літакобудування до європейських і світових програм щодо створення сучасних зразків авіаційної техніки. Інакше країна ризикує втратити не лише економічний потенціал, а й накопичені роками та затребувані у світі компетенції - підсумував Віктор Попов.

Нагадаємо

Аерокосмічна асоціація України повідомляла про те, що авіаційна галузь є стратегічною галуззю промисловості України, яка забезпечує обороноздатність, дає роботу понад 40 тисячам людей і створює мультиплікативний ефект для десятків суміжних секторів.

Авіаційні підприємства забезпечують технічну готовність повітряних суден Армійської авіації, Повітряних сил та інших підрозділів, які щоденно використовують авіацію в протистоянні з ворогом. Вони модернізують озброєння, впроваджують системи зв’язку й оборони, виготовляють комплектуючі та забезпечують технічну готовність літаків і гелікоптерів, які виконують бойові та евакуаційні завдання.