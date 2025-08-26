Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, предусматривающие внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы и создающие в Украине специальный правовой режим Defence City для поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса и стимулирования развития ключевых производств. В инициативе частично учли позицию авиационной отрасли, но эксперты отмечают: для действительно действенной поддержки нужна комплексная государственная политика, пишет УНН.

Детали

Резиденты Defence City получат ряд инструментов поддержки: налоговые льготы (освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования, а также от земельного, недвижимого и экологического налогов), упрощенные таможенные процедуры и экспортный контроль товаров военного назначения, особые условия валютного надзора со стороны НБУ, а также государственную поддержку релокации и повышения безопасности производственных мощностей.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отмечал https://t.me/getmantsevdanil/9926, что ко второму чтению законопроекты существенно доработали совместно с Министерством обороны и бизнесом. Теперь дело за реализацией инициативы на практике.

В практическом измерении одним из ключевых решений стало снижение порога оборонного дохода для авиастроительных предприятий до 50% (для других отраслей он составляет 75%). Президент Аэрокосмической ассоциации Украины Виктор Попов подчеркнул, что это важный сигнал для рынка, однако он должен рассматриваться лишь как один из элементов системной государственной поддержки.

Авиационная промышленность в целом и самолетостроение в частности является настоящим локомотивом экономики, запускающим развитие десятков смежных секторов. Каждая инвестиция здесь умножается в три-четыре раза, а созданное рабочее место открывает новые возможности в науке, образовании и промышленности. Налоговые льготы на 9,3 млрд грн позволили предприятиям отрасли не только работать, но и уплатить в бюджет 22,9 млрд грн − в 2,5 раза больше. Это наглядный пример того, как государственная поддержка превращается в выигрышную инвестицию. Более того, высвобожденные благодаря преференциям средства направляются на модернизацию производства, научные исследования, подготовку кадров и создание новых рабочих мест - отметил Виктор Попов.

Кроме того, Президент Аэрокосмической ассоциации подчеркнул, что только в 2017-2023 годах ведущие предприятия отрасли инвестировали более 13,9 млрд грн в модернизацию − в полтора раза больше, чем объем предоставленных льгот.

Это − новые технологии, автоматизация, цифровизация производства, создание инновационных авиационных систем, двигателей нового поколения, в конце концов возможность работы над транспортным самолетом Ан-178, которым мы все так гордимся - добавил Виктор Попов.

Виктор Попов убежден − авиационная промышленность может стать одним из локомотивов экономического восстановления Украины. Но для этого недостаточно частичных льгот в рамках общей инициативы.

Нужны новые программные документы, направленные на поддержку авиации − с возобновлением налоговых преференций и стимулов, действовавших до 2025 года, и их продлением как минимум до 2035-го. В то же время необходимо расширять государственные заказы, поддерживать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и рассмотреть возможность интеграции украинского самолетостроения в европейские и мировые программы по созданию современных образцов авиационной техники. Иначе страна рискует потерять не только экономический потенциал, но и накопленные годами и востребованные в мире компетенции - подытожил Виктор Попов.

Напомним

Аэрокосмическая ассоциация Украины сообщала о том, что авиационная отрасль является стратегической отраслью промышленности Украины, которая обеспечивает обороноспособность, дает работу более 40 тысячам человек и создает мультипликативный эффект для десятков смежных секторов.

Авиационные предприятия обеспечивают техническую готовность воздушных судов Армейской авиации, Воздушных сил и других подразделений, которые ежедневно используют авиацию в противостоянии с врагом. Они модернизируют вооружение, внедряют системы связи и обороны, изготавливают комплектующие и обеспечивают техническую готовность самолетов и вертолетов, выполняющих боевые и эвакуационные задачи.