В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни

В Украине официально заработал специальный правовой режим Defence City, созданный для масштабирования оборонного производства, привлечения инвестиций и развития украинского оборонно-промышленного комплекса. Статус резидента уже получило первое предприятие. УНН разбирался, какие преференции предоставляет статус резидента Defence City и какие есть подводные камни.

Что такое Defence City и кто стал резидентом

По данным Министерства обороны Украины в начале января статус резидента Defence City получило первое предприятие – производитель беспилотников, в частности дронов "Vampire", "Shrike" и перехватчиков "шахедов", которые россия использует для массированных ударов по территории Украины.

Defence City является элементом системной государственной политики в сфере безопасности и обороны. Этот правовой режим должен создать благоприятные условия для масштабирования оборонного производства, привлечения инвестиций и развития украинского ОПК.

Правительство работало над запуском Defence City с лета 2025 года. В частности, 21 августа 2025 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом два ключевых законопроекта, которые создают правовую основу для запуска Defence City – специального режима поддержки оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а именно законопроекты №13420 и №13421. Кабинет министров 17 декабря, постановлением №1745, утвердил все ключевые подзаконные акты: Порядок ведения реестра Дефенс Сити; Порядок подачи и рассмотрения заявления о предоставлении статуса резидента Дефенс Сити; Порядок осуществления контроля за использованием освобожденного от налогообложения прибыли резидента Дефенс Сити на развитие его деятельности; Методику расчета квалифицированного дохода ("оборонного дохода"); Порядок ограничения доступа к публичным электронным реестрам в части информации (сведений) о резидентах Дефенс Сити и Порядок подачи и рассмотрения отчета о соответствии резидента Дефенс Сити.

Какие льготы получают резиденты Defence City

Резиденты Defence City получают комплекс экономических и операционных стимулов, которые должны уменьшить фискальную нагрузку и ускорить развитие производства.

Среди налоговых стимулов освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования предприятиями ОПК средств в свое развитие, а также освобождение от земельного, имущественного и экологического налогов.

Кроме того, для резидентов Defence City будут действовать упрощенные таможенные процедуры; специальные гарантии защиты информации и конфиденциальности данных предприятия во время действия режима; государственная поддержка релокации и повышения защищенности производственных мощностей в случае необходимости.

Для среднего оборонного предприятия с оборотом €5-10 млн суммарная экономия может достигать €500K-1 млн ежегодно. Ключевое условие – реинвестирование освобожденных средств в развитие. Контроль осуществляет налоговая служба, которая информирует Минобороны о нарушениях. Режим действует до 1 января 2036 года или до вступления Украины в ЕС – то есть с высокой вероятностью 3-7 лет, не десять - считает президент Ассоциации налоговых консультантов Дмитрий Михайленко.

Чтобы получить статус резидента, предприятие ОПК должно подать в Министерство обороны соответствующее заявление и пакет документов. Речь идет о соответствии требованиям законодательства; финансовой и аудиторской отчетности, а также информации об участии в выполнении государственных оборонных контрактов.

По результатам рассмотрения принимается решение о предоставлении статуса, отказе или возврате заявления без рассмотрения. В случае положительного решения компания вносится в официальный реестр Defence City.

Подводные камни: предостережения экспертов

Президент Ассоциации налоговых консультантов Дмитрий Михайленко обращает внимание, что несмотря на очевидные преимущества режима, Defence City имеет ряд рисков, которые бизнесу стоит учитывать уже на старте.

Налоговая будет проверять целевое использование освобожденных средств. Формально деньги должны идти на расширение производства, R&D, закупку оборудования. Вывод в дивиденды или непрофильные активы = потеря льгот + штрафы за весь период использования - предупреждает Михайленко.

Кроме того, по его словам, методика определения "оборонного дохода" еще не прошла практического тестирования.

Первые резиденты фактически станут тестировщиками системы. Риск – непредсказуемые интерпретации налоговой - добавил Михайленко.

По словам эксперта, также следует учитывать, что после вступления Украины в ЕС режим Defence City придется адаптировать под правила госпомощи ЕС, что может существенно изменить его условия.

Defence City создан для "предприятий стратегического значения", но критерии этого значения остаются размытыми. Смогут ли получить статус средние компании с оборотом €1-2 млн, или режим станет льготой для избранных топ-игроков отрасли – покажут следующие месяцы - подчеркнул Дмитрий Михайленко.

Частичная поддержка авиастроительных предприятий

Среди тех, кто может претендовать на резидентство Defence City – авиастроительные предприятия. Часто помимо обслуживания и ремонта авиатехники для военных эти компании также занимаются изготовлением дронов.

Как писал ранее УНН, в законодательстве предложения авиации учли частично. Наряду с основными возможностями, которые открывает Defence City для всех участников инициативы, авиационная отрасль настаивала на включении в число резидентов субъектов самолетостроения, подпадающих под действие Закона "О развитии самолетостроительной промышленности", которые были определены Кабинетом Министров как критически важные для экономики. Эти предприятия, в частности, специализируются на производстве двигателей, комплектующих и технологий, которые одновременно применяются в военной и гражданской авиации. Полный перечень этих предприятий не включили, но разрешили резидентство для тех, у кого доля доходов от оборонного направления будет составлять не менее 50%.

В то же время авиации удалось добиться изъятия нормы, которая могла бы стать "скрытой бомбой" для всей оборонки: ранее предлагалось обязать компании в случае потери статуса резидента Defence City возмещать все налоги и штрафы за предыдущие годы. После обсуждений в парламенте ретроспективные санкции были изъяты.

Отдельно рассматривалось предложение исключить ограничения по налоговой задолженности и просрочке выполнения оборонных контрактов. Речь шла о возможности включать в Перечень предприятия с налоговой задолженностью при условии ее погашения в течение трех лет, учитывая риски безопасности, обстрелы, релокацию, перебои в поставках и другие факторы, не зависящие от производителя. В финальном тексте этот критерий полностью не учли, однако его требования были частично смягчены.

Несмотря на прогресс, ряд предложений авиационного сообщества не вошел в финальный текст закона. В частности, не были учтены инициативы по расширению оснований для включения предприятий в Перечень резидентов – предлагалось учитывать не только контракты Минобороны, но и международные договоры в сфере обороны и двойного назначения. Также отклонили предложение добавить к направлениям использования освобожденной от налогообложения прибыли финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по самолетостроению. Не была поддержана и идея установить отдельный порядок использования высвобожденных средств субъектами самолетостроения по решению Кабинета Министров Украины (по аналогии с постановлением КМУ от 07.06.2017 №476, которое действовало до 01.01.2025 года). Кроме того, не была смягчена норма относительно отсутствия открытых уголовных производств против компаний.

"Боевое крещение" и необходимость доработок

Запуск Defence City безусловно стал важным сигналом для развития оборонной промышленности, однако первые месяцы работы режима показывают: процесс приобретения резидентства движется значительно медленнее, чем ожидал рынок. Несмотря на наличие всех подзаконных актов и задекларированную готовность государства поддерживать ОПК, по состоянию на начало 2026 года статус резидента получило лишь одно предприятие.

Очевидно речь идет не об отсутствии интереса со стороны бизнеса, а о чрезмерной сложности самой процедуры и сверхжестких критериях отбора. К примеру, в соответствии с законом "О национальной безопасности Украины" к заявке на получение статуса резидента Defence City необходимо подать отчет о соответствии резидента Defence City, а не кандидата на предоставление статуса резидента Defence City за период с 1 января по 31 декабря соответствующего календарного года, что невозможно.

Фактически Defence City только начинает проходить "боевое крещение" практикой. Однако уже сейчас становится понятно, что для многих средних производителей, в том числе из авиационной отрасли, барьеры остаются сдерживающим фактором, даже несмотря на очевидные финансовые выгоды.

Отдельной проблемой остается то, что значительная часть предложений отраслевых сообществ, в частности авиастроительной, в финальной редакции законодательства была учтена лишь частично или вообще отклонена, что может значительно сужать круг потенциальных резидентов. Таким образом возникает риск того, что Defence City может превратиться в режим для избранных крупных игроков, и не станет массовым инструментом развития оборонной промышленности.

Очевидно, что законодательство о Defence City нуждается в доработке. Речь идет не о изменении концепции, а о точечном упрощении процедур, более четких критериях резидентства, большей гибкости в отношении финансовых и формальных требований и уменьшении регуляторной неопределенности. Без этого темпы присоединения новых резидентов и реальный эффект для отрасли могут остаться очень низкими.