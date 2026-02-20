США и Канада перехватили 5 российских самолетов у Аляски 19 февраля - NORAD
Киев • УНН
19 февраля США и Канада перехватили пять российских самолетов у Аляски. Они оставались в международном воздушном пространстве, не входя в суверенное пространство США или Канады.
В четверг, 19 февраля, США и Канада перехватили 5 российских самолетов у Аляски. Речь идет о двух самолетах Ту-95, двух Су-35 и одном А-50, действовавших в зоне идентификации воздушной обороны Аляски (ADIZ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD).
Подробности
На перехват были подняты два самолета F-16, два самолета F-35, один самолет E-3 и четыре самолета KC-135.
По данным NORAD, российские военные самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады.
Зона ADIZ начинается там, где заканчивается суверенное воздушное пространство, и является определенным участком международного воздушного пространства, который требует оперативной идентификации всех самолетов в интересах национальной безопасности
Также в командовании заявили, что NORAD использует многоуровневую оборонную сеть спутников, наземных и воздушных радаров и истребителей для обнаружения и отслеживания самолетов и информирования о соответствующих действиях.
Напомним
17 февраля Польша поднимала военные самолеты из-за российских ракетных и дроновых атак по Украине. Также польские военные фиксировали объекты, похожие на воздушные шары со стороны беларуси.