США и Канада перехватили 5 российских самолетов у Аляски 19 февраля - NORAD

В четверг, 19 февраля, США и Канада перехватили 5 российских самолетов у Аляски. Речь идет о двух самолетах Ту-95, двух Су-35 и одном А-50, действовавших в зоне идентификации воздушной обороны Аляски (ADIZ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD).

На перехват были подняты два самолета F-16, два самолета F-35, один самолет E-3 и четыре самолета KC-135.

По данным NORAD, российские военные самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады.

Зона ADIZ начинается там, где заканчивается суверенное воздушное пространство, и является определенным участком международного воздушного пространства, который требует оперативной идентификации всех самолетов в интересах национальной безопасности