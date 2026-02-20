США и Канада перехватили 5 российских самолетов у Аляски 19 февраля - NORAD

$43.270.03
50.920.34
ukenru
07:56 • 16 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - заместитель секретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 27195 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 53954 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 31395 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 51846 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 31518 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 44364 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 30079 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 27193 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 26481 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1.4м/с
74%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Польша отменяет помощь украинским беженцам: закон19 февраля, 22:31 • 19004 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 23:04 • 12407 просмотра
путин в ловушке: шансы на победу рф в Украине уменьшаются - The Economist20 февраля, 00:15 • 18808 просмотра
Крым подвергся ночной атаке: аэродромы под ударом, есть жертвы20 февраля, 01:28 • 13125 просмотра
Новый механизм призыва: Россия создает пожарное подразделение для "защиты" ЗАЭС02:03 • 10880 просмотра
публикации
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 31309 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 51864 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 44377 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 42009 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 53270 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
Владимир Зеленский
Музыкант
Марк Цукерберг
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Донецкая область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС06:37 • 4074 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО06:27 • 4428 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 15220 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 26228 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto19 февраля, 12:06 • 30466 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Фильм
Financial Times

США и Канада перехватили 5 российских самолетов у Аляски 19 февраля - NORAD

Киев • УНН

 • 128 просмотра

19 февраля США и Канада перехватили пять российских самолетов у Аляски. Они оставались в международном воздушном пространстве, не входя в суверенное пространство США или Канады.

США и Канада перехватили 5 российских самолетов у Аляски 19 февраля - NORAD

В четверг, 19 февраля, США и Канада перехватили 5 российских самолетов у Аляски. Речь идет о двух самолетах Ту-95, двух Су-35 и одном А-50, действовавших в зоне идентификации воздушной обороны Аляски (ADIZ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD).

Подробности

На перехват были подняты два самолета F-16, два самолета F-35, один самолет E-3 и четыре самолета KC-135.

По данным NORAD, российские военные самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады.

Зона ADIZ начинается там, где заканчивается суверенное воздушное пространство, и является определенным участком международного воздушного пространства, который требует оперативной идентификации всех самолетов в интересах национальной безопасности

- заявили в NORAD.

Также в командовании заявили, что NORAD использует многоуровневую оборонную сеть спутников, наземных и воздушных радаров и истребителей для обнаружения и отслеживания самолетов и информирования о соответствующих действиях.

Напомним

17 февраля Польша поднимала военные самолеты из-за российских ракетных и дроновых атак по Украине. Также польские военные фиксировали объекты, похожие на воздушные шары со стороны беларуси.

Евгений Устименко

Новости Мира
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Ту-95
Аляска
Беларусь
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Канада
Соединённые Штаты
Украина
F-16 Fighting Falcon
Польша