США та Канада перехопили 5 російських літаків біля Аляски 19 лютого - NORAD

У четвер, 19 лютого, США і Канада перехопили 5 російських літаків біля Аляски. Йдеться про два літаки Ту-95, два Су-35 та один А-50, що діяли в зоні ідентифікації повітряної оборони Аляски (ADIZ). Про це повідомляє УНН з посиланням на Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD).

На перехоплення були підняті два літаки F-16, два літаки F-35, один літак E-3 та чотири літаки KC-135.

За даними NORAD, російські військові літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не входили в суверенний повітряний простір США або Канади.

Зона ADIZ починається там, де закінчується суверенний повітряний простір, і є визначеною ділянкою міжнародного повітряного простору, яка вимагає оперативної ідентифікації всіх літаків в інтересах національної безпеки