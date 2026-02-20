США та Канада перехопили 5 російських літаків біля Аляски 19 лютого - NORAD
Київ • УНН
19 лютого США та Канада перехопили п'ять російських літаків біля Аляски. Вони залишалися в міжнародному повітряному просторі, не входячи в суверенний простір США чи Канади.
У четвер, 19 лютого, США і Канада перехопили 5 російських літаків біля Аляски. Йдеться про два літаки Ту-95, два Су-35 та один А-50, що діяли в зоні ідентифікації повітряної оборони Аляски (ADIZ). Про це повідомляє УНН з посиланням на Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD).
Деталі
На перехоплення були підняті два літаки F-16, два літаки F-35, один літак E-3 та чотири літаки KC-135.
За даними NORAD, російські військові літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не входили в суверенний повітряний простір США або Канади.
Зона ADIZ починається там, де закінчується суверенний повітряний простір, і є визначеною ділянкою міжнародного повітряного простору, яка вимагає оперативної ідентифікації всіх літаків в інтересах національної безпеки
Також у командуванні заявили, що NORAD використовує багаторівневу оборонну мережу супутників, наземних і повітряних радарів та винищувачів для виявлення і відстеження літаків та інформування про відповідні дії.
