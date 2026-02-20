США та Канада перехопили 5 російських літаків біля Аляски 19 лютого - NORAD

$43.270.03
50.920.34
ukenru
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 26996 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 53460 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 31048 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 51255 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 31241 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 43984 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 29981 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 27169 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 26454 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 19563 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1.4м/с
74%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Польща скасовує допомогу українським біженцям: закон19 лютого, 22:31 • 18644 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 23:04 • 12080 перегляди
путін у пастці: шанси на перемогу рф в Україні зменшуються - The Economist20 лютого, 00:15 • 18443 перегляди
Крим зазнав нічної атаки: аеродроми під ударом, є жертви20 лютого, 01:28 • 12792 перегляди
Новий механізм призову: росія створює пожежний підрозділ для "захисту" ЗАЕС02:03 • 10807 перегляди
Публікації
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 31030 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 51276 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 43999 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 41740 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 53007 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Володимир Зеленський
Музикант
Марк Цукерберг
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Донецька область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС06:37 • 3704 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО06:27 • 4122 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 15051 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42 • 26076 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto19 лютого, 12:06 • 30322 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Фільм
Financial Times

США та Канада перехопили 5 російських літаків біля Аляски 19 лютого - NORAD

Київ • УНН

 • 38 перегляди

19 лютого США та Канада перехопили п'ять російських літаків біля Аляски. Вони залишалися в міжнародному повітряному просторі, не входячи в суверенний простір США чи Канади.

США та Канада перехопили 5 російських літаків біля Аляски 19 лютого - NORAD

У четвер, 19 лютого, США і Канада перехопили 5 російських літаків біля Аляски. Йдеться про два літаки Ту-95, два Су-35 та один А-50, що діяли в зоні ідентифікації повітряної оборони Аляски (ADIZ). Про це повідомляє УНН з посиланням на Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD).

Деталі

На перехоплення були підняті два літаки F-16, два літаки F-35, один літак E-3 та чотири літаки KC-135.

За даними NORAD, російські військові літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не входили в суверенний повітряний простір США або Канади.

Зона ADIZ починається там, де закінчується суверенний повітряний простір, і є визначеною ділянкою міжнародного повітряного простору, яка вимагає оперативної ідентифікації всіх літаків в інтересах національної безпеки

- заявили в NORAD.

Також у командуванні заявили, що NORAD використовує багаторівневу оборонну мережу супутників, наземних і повітряних радарів та винищувачів для виявлення і відстеження літаків та інформування про відповідні дії.

Нагадаємо

17 лютого Польща підіймала військові літаки через російські ракетні та дронові атаки по Україні. Також польські військові фіксували об'єкти, схожі на повітряні кулі з боку білорусі.

Євген Устименко

Світ
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Ту-95
Аляска
Білорусь
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Канада
Сполучені Штати Америки
Україна
F-16 Fighting Falcon
Польща