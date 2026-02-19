$43.290.03
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра

Киев

 404 просмотра

Популярная китайская стримерша Your Highness Qiao Biluo во время прямого эфира случайно показала свое настоящее лицо из-за сбоя "бьюти-фильтра". Блогерша потеряла более 140 тысяч подписчиков и доход от донатов.

Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра

Популярная китайская стримерша Your Highness Qiao Biluo во время прямого эфира случайно показала свое настоящее лицо из-за сбоя "бьюти-фильтра". Блогерша ошеломила поклонников своим настоящим внешним видом и поплатилась за то, что обманывала подписчиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 24 News HD.

Детали

Итак, как сообщает источник, инфлюенсерша уже потеряла более 140 тысяч подписчиков. Из ролика, который был извлечен из прямой трансляции знаменитости, видим, что сначала она позирует в виде молодой девушки, а затем фильтр, который делал ее внешность "идеальной", внезапно исчезает, и аудитория видит китайскую медийщицу такой, какой она есть на самом деле.

В частности, реальность значительно отличается от того, какой женщина является в жизни. Она намного старше, чем демонстрировала это в соцсетях. В результате стримерша из-за этого инцидента потеряла не только 140 тысяч фолловеров, но и доход. Вместе с падением аудитории снизились и ее доходы от донатов. Пользователи соцсетей выразили критику по поводу того, что стримерша вводила зрителей в заблуждение.

Напомним

Ранее УНН сообщал, как Дженнифер Лопес удивила поклонников, продемонстрировав естественную красоту без макияжа. Она показала, как наносит косметику собственной линейки JLo Beauty.

Станислав Кармазин

