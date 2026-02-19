$43.290.03
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Бывший Главком ВСУ Валерий Залужный дал интервью, где рассказал о провале контрнаступления 2023 года и обысках СБУ. Политический обозреватель Геннадий Дубов проанализировал интервью, отметив, что это не заявка на выборы, а элемент политической критики действующей власти.

Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания

Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал резонансное интервью, где рассказал о провале контрнаступления 2023 года из-за нехватки ресурсов и обысках СБУ в 2022 году, которые он расценил как акт запугивания. Он рассказал, что предупреждал Офис Президента о готовности вызвать военных для защиты командного центра.

Политический обозреватель Геннадий Дубов в комментарии для УНН проанализировал интервью посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. Эксперт оценил, можно ли рассматривать выступление как старт предвыборной кампании, или речь идет скорее об элементе политической критики действующей власти.

"Это не заявка на выборы"

На вопрос, можно ли считать интервью началом предвыборной кампании и фактическим сигналом "я иду", Дубов ответил довольно сдержанно.

Я не думаю, что это заявка на выборы

- сказал эксперт.

Он отметил, что это уже не первое публичное выступление Залужного после его увольнения с должности главнокомандующего. Речь идет о предыдущих критических интервью.

В целом он по большому счету повторил абсолютно все то, что он говорил раньше. Ничего нового мы не услышали. Более того, Залужный критиковал Зеленского даже во время пребывания на должности главнокомандующего

- отметил Дубов.

По его мнению, нынешнее выступление скорее стоит оценивать как элемент более широкой политической критики в адрес президента Владимира Зеленского.

Возможно, это стоит оценивать, скорее, как элемент такой совокупной критики Владимиру Зеленскому, которая сегодня происходит с разных сторон. И Залужный, с моей точки зрения, просто присоединился ко всем тем другим, кто сегодня пытается воспользоваться слабостью позиции президента и его предвыборными, скажем так, шагами

- отметил он.

Критика из Лондона: политика или некорректность

Отдельное внимание Дубов обратил на то, что Залужный сейчас занимает должность посла в Великобритании, то есть формально является представителем президентской команды.

Ну, очень странно слышать такую критику с точки зрения формальных статусов, безусловно, мы понимаем, что это неверный подход. Залужный так же является частью этой власти

- сказал эксперт.

Он подчеркнул, что с формальной стороны комментирование внутриполитических процессов с такой должности выглядит некорректным.

Если речь идет о действующем после, который находится на должности и имеет официальные полномочия, то публично делать подобные политические заявления - некорректно. Ведь Президент Украины является должностным лицом, ответственным за формирование и реализацию внешней политики государства. Такие заявления посла нелогичны и странны

- отметил Дубов.

В то же время он признал наличие политической составляющей.

Очевидно, что здесь есть политические основания. В большой политике всегда присутствуют и стратегия, и манипуляция, и борьба за позиции. Я согласен, что это политическая история и проявление определенных политических мотивов. В то же время это не обязательно означает, что он уже идет на выборы. Но, как я отмечал ранее, он пытается использовать определенную нестабильность позиций президента

- сказал он.

Об истории с Ермаком и обысками СБУ

Отдельный блок интервью Залужного касался событий 2022 года, в частности упоминаний о давлении со стороны руководителя Офиса президента Андрея Ермака и обысках СБУ.

Залужный рассказал, что в ответ на эти действия звонил Ермаку и заявлял о готовности действовать жестко. Можно ли трактовать это как намек на готовность к государственному перевороту?

Нет, он готов был к противостоянию, скажем так, жесткому противостоянию с силовыми группами. Ни о каком перевороте, конечно, речь не шла

- ответил Дубов.

Эксперт подчеркнул, что эта история не нова.

Он эту историю не первый раз рассказывает, на самом деле. И удивляет то, что все якобы услышали о ней впервые. Эта история известна, она была озвучена не менее года назад, а возможно и больше

- сказал он.

По словам Дубова, ключевой месседж здесь заключается в другом.

Речь идет о том, что Залужный пытается акцентировать внимание на этой ситуации, в частности через упоминание фамилии Ермака. По моему мнению, главный месседж заключается в том, что Офис президента пытался не только влиять через силовые органы, но и фактически вмешиваться в управление Вооруженными силами. В то же время военное командование дало понять, что внутреннее давление недопустимо. И то, что именно сейчас он решил активнее это подчеркнуть - это уже элемент политической игры. Независимо от того, пойдет он на выборы или нет, Залужный видит социологию, видит рейтинги, во многих из которых он находится на первом месте. А это уже политика

- отметил эксперт.

Старт предвыборной кампании: формально – нет, фактически – да – социологи опубликовали результаты опроса04.02.26, 20:34 • 12714 просмотров

Международный имидж: есть ли риски

На вопрос о влиянии интервью на международную репутацию Украины Дубов ответил, что внутренние конфликты всегда имеют резонанс.

Любые публичные внутренние конфликты во время войны всегда имеют международный резонанс. Подобные заявления могут быть использованы как аргумент для критики Украины на внешней арене. При желании эти истории могут достаточно интенсивно раскручиваться и подаваться как признак нестабильности

- сказал эксперт.

Он добавил, что прежде всего такие аргументы могут звучать с американской стороны как элемент внешнеполитической дискуссии.

Прежде всего такие сигналы могут активно подхватываться в американской политической среде. Это может стать дополнительным аргументом во внешнеполитических дискуссиях вокруг Украины

- отметил Дубов.

В то же время он подчеркнул, что не стоит преувеличивать масштабы влияния этого интервью.

Говорить о какой-то катастрофе для президента точно не приходится. Это может стать дополнительной картой в чьих-то руках - как внутри страны, так и снаружи. Но о трагедии речь не идет. К сожалению, у страны сегодня столько вызовов и проблем, что эта история не выглядит слишком большой на их фоне

- сказал он.

Стоит ли ожидать нового посла в Британии

Здесь уже вопрос сугубо политический. Если принимать решение об увольнении, то это сразу будет иметь политическую окраску. Мы помним ситуацию с предыдущим послом в Великобритании Вадимом Пристайко - тогда Президент отреагировал даже на менее резонансные заявления увольнением. Если же увольнять Залужного сейчас, это может выглядеть как попытка устранить потенциального политического конкурента. Тем более, что сам Зеленский говорит о возможных выборах. В таком случае подобный шаг лишь дополнительно усилит его оппонента

- отметил он.

В то же время Дубов подчеркнул, что стиль принятия решений Зеленского допускает возможное увольнение экс-главнокомандующего. 

Учитывая стиль руководства Зеленского и определенную непредсказуемость кадровых решений, теоретически можно было бы ожидать и такого сценария. Но с политической точки зрения это выглядело бы невыгодно. Скорее всего, сейчас он будет оставаться на должности

- резюмировал эксперт.

Андрей Тимощенков

