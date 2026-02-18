$43.260.09
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
10:59 • 8228 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 7920 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05 • 13699 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 17102 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42 • 14259 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
07:55 • 15673 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 24412 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 38787 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 38674 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
Обшуки СБУ в офісі тодішнього Головкома та провал контрнаступу у 2023 році - Залужний дав інтерв’ю AP

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Колишній Головком ЗСУ Валерій Залужний розповів про провал контрнаступу 2023 року через нестачу ресурсів та обшуки СБУ у 2022 році, які він розцінив як акт залякування. Він попередив Офіс Президента про готовність викликати військових для захисту командного центру.

Обшуки СБУ в офісі тодішнього Головкома та провал контрнаступу у 2023 році - Залужний дав інтерв’ю AP

Колишній Головком Збройних сил України, а нині - посол у Великій Британій Валерій Залужний - прокоментував провал контрнаступу Сил оборони України в 2023 році і обшуки СБУ в тимчасовому пункті військового командування в Києві в 2022 році. Про це він розповів в інтерв'ю The Associated Press, передає УНН.

Деталі

За словами Залужного, план контрнаступу, який він готував за участі партнерів з НАТО, був зірваний через те, що Володимир Зеленський і топ-посадовці України не забезпечили його необхідними ресурсами.

Початковий задум, як зазначив Залужний, полягав в тому, щоб зібрати війська в один кулак, звільнити окуповану частину Запорізької області, включно з АЕС, а згодом вийти до Азовського моря.

Далі план контрнаступу передбачав перекриття сухопутного коридору в Крим, яким користувалась російська армія. Для цього були потрібні значна концентрація сил і тактична несподіванка.

Натомість, за словами Залужного, українські війська були розпорошені на більш ширшій ділянці фронту, що послабило ударні можливості.

Окремо Залужний прокоментував і обшуки СБУ в 2022 році. За його словами, тоді працівники Служби безпеки провели рейд в офісі Залужного. За його словами, це міг бути акт залякування.

Також Залужний заявив, що під час обшуків у 2022 році він зателефонував главі Офісу Президента Андрію Єрмаку і попередив його, що готовий викликати військових, щоб і захистити командний центр.

Крім того, він зателефонував тодішньому голові СБУ Василю Малюку, щоб дізнатися, що відбувається. За словами Залужного, Малюк сказав, що нічого не знає про рейд і пообіцяв розібратися в ситуації.

Згодом у СБУ прокоментували цю ситуацію українським ЗМІ. Там заявили: дійсно, вони приходили до законспірованого командного пункту Валерія Залужного, однак обшуків не було. Там додали, що Василь Малюк і Валерій Залужний зуміли знайти спільну мову.

Не створюю ні штабів, ні партій: Залужний зробив заяву про вибори в Україні08.10.25, 20:15 • 3755 переглядiв

Євген Устименко

