Обшуки СБУ в офісі тодішнього Головкома та провал контрнаступу у 2023 році - Залужний дав інтерв’ю AP

Колишній Головком Збройних сил України, а нині - посол у Великій Британій Валерій Залужний - прокоментував провал контрнаступу Сил оборони України в 2023 році і обшуки СБУ в тимчасовому пункті військового командування в Києві в 2022 році. Про це він розповів в інтерв'ю The Associated Press, передає УНН.

Деталі

За словами Залужного, план контрнаступу, який він готував за участі партнерів з НАТО, був зірваний через те, що Володимир Зеленський і топ-посадовці України не забезпечили його необхідними ресурсами.

Початковий задум, як зазначив Залужний, полягав в тому, щоб зібрати війська в один кулак, звільнити окуповану частину Запорізької області, включно з АЕС, а згодом вийти до Азовського моря.

Далі план контрнаступу передбачав перекриття сухопутного коридору в Крим, яким користувалась російська армія. Для цього були потрібні значна концентрація сил і тактична несподіванка.

Натомість, за словами Залужного, українські війська були розпорошені на більш ширшій ділянці фронту, що послабило ударні можливості.

Окремо Залужний прокоментував і обшуки СБУ в 2022 році. За його словами, тоді працівники Служби безпеки провели рейд в офісі Залужного. За його словами, це міг бути акт залякування.

Також Залужний заявив, що під час обшуків у 2022 році він зателефонував главі Офісу Президента Андрію Єрмаку і попередив його, що готовий викликати військових, щоб і захистити командний центр.

Крім того, він зателефонував тодішньому голові СБУ Василю Малюку, щоб дізнатися, що відбувається. За словами Залужного, Малюк сказав, що нічого не знає про рейд і пообіцяв розібратися в ситуації.

Згодом у СБУ прокоментували цю ситуацію українським ЗМІ. Там заявили: дійсно, вони приходили до законспірованого командного пункту Валерія Залужного, однак обшуків не було. Там додали, що Василь Малюк і Валерій Залужний зуміли знайти спільну мову.

