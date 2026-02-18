Обыски СБУ в офисе тогдашнего Главкома и провал контрнаступления в 2023 году - Залужный дал интервью AP

Бывший Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне - посол в Великобритании Валерий Залужный - прокомментировал провал контрнаступления Сил обороны Украины в 2023 году и обыски СБУ во временном пункте военного командования в Киеве в 2022 году. Об этом он рассказал в интервью The Associated Press, передает УНН.

Детали

По словам Залужного, план контрнаступления, который он готовил при участии партнеров из НАТО, был сорван из-за того, что Владимир Зеленский и топ-чиновники Украины не обеспечили его необходимыми ресурсами.

Первоначальный замысел, как отметил Залужный, заключался в том, чтобы собрать войска в один кулак, освободить оккупированную часть Запорожской области, включая АЭС, а затем выйти к Азовскому морю.

Далее план контрнаступления предусматривал перекрытие сухопутного коридора в Крым, которым пользовалась российская армия. Для этого требовались значительная концентрация сил и тактическая неожиданность.

Вместо этого, по словам Залужного, украинские войска были рассредоточены на более широком участке фронта, что ослабило ударные возможности.

Отдельно Залужный прокомментировал и обыски СБУ в 2022 году. По его словам, тогда сотрудники Службы безопасности провели рейд в офисе Залужного. По его словам, это мог быть акт запугивания.

Также Залужный заявил, что во время обысков в 2022 году он позвонил главе Офиса Президента Андрею Ермаку и предупредил его, что готов вызвать военных, чтобы защитить командный центр.

Кроме того, он позвонил тогдашнему главе СБУ Василию Малюку, чтобы узнать, что происходит. По словам Залужного, Малюк сказал, что ничего не знает о рейде и пообещал разобраться в ситуации.

Впоследствии в СБУ прокомментировали эту ситуацию украинским СМИ. Там заявили: действительно, они приходили в законспирированный командный пункт Валерия Залужного, однако обысков не было. Там добавили, что Василий Малюк и Валерий Залужный сумели найти общий язык.

