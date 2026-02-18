Обыски СБУ в офисе тогдашнего Главкома и провал контрнаступления в 2023 году - Залужный дал интервью AP

$43.260.09
Эксклюзив
12:34 • 2012 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
10:59 • 8220 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 7914 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
10:05 • 13690 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
09:44 • 17093 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток РФ затянуть переговоры
08:42 • 14255 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
07:55 • 15668 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 24408 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 38785 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 38674 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 49294 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 64152 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 70849 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto12:23 • 888 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto11:16 • 3386 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 17460 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 30075 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 25360 просмотра
Обыски СБУ в офисе тогдашнего Главкома и провал контрнаступления в 2023 году - Залужный дал интервью AP

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Бывший Главком ВСУ Валерий Залужный рассказал о провале контрнаступления 2023 года из-за нехватки ресурсов и обысках СБУ в 2022 году, которые он расценил как акт запугивания. Он предупредил Офис Президента о готовности вызвать военных для защиты командного центра.

Обыски СБУ в офисе тогдашнего Главкома и провал контрнаступления в 2023 году - Залужный дал интервью AP

Бывший Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне - посол в Великобритании Валерий Залужный - прокомментировал провал контрнаступления Сил обороны Украины в 2023 году и обыски СБУ во временном пункте военного командования в Киеве в 2022 году. Об этом он рассказал в интервью The Associated Press, передает УНН.

Детали

По словам Залужного, план контрнаступления, который он готовил при участии партнеров из НАТО, был сорван из-за того, что Владимир Зеленский и топ-чиновники Украины не обеспечили его необходимыми ресурсами.

Первоначальный замысел, как отметил Залужный, заключался в том, чтобы собрать войска в один кулак, освободить оккупированную часть Запорожской области, включая АЭС, а затем выйти к Азовскому морю.

Далее план контрнаступления предусматривал перекрытие сухопутного коридора в Крым, которым пользовалась российская армия. Для этого требовались значительная концентрация сил и тактическая неожиданность.

Вместо этого, по словам Залужного, украинские войска были рассредоточены на более широком участке фронта, что ослабило ударные возможности.

Отдельно Залужный прокомментировал и обыски СБУ в 2022 году. По его словам, тогда сотрудники Службы безопасности провели рейд в офисе Залужного. По его словам, это мог быть акт запугивания.

Также Залужный заявил, что во время обысков в 2022 году он позвонил главе Офиса Президента Андрею Ермаку и предупредил его, что готов вызвать военных, чтобы защитить командный центр.

Кроме того, он позвонил тогдашнему главе СБУ Василию Малюку, чтобы узнать, что происходит. По словам Залужного, Малюк сказал, что ничего не знает о рейде и пообещал разобраться в ситуации.

Впоследствии в СБУ прокомментировали эту ситуацию украинским СМИ. Там заявили: действительно, они приходили в законспирированный командный пункт Валерия Залужного, однако обысков не было. Там добавили, что Василий Малюк и Валерий Залужный сумели найти общий язык.

Не создаю ни штабов, ни партий: Залужный сделал заявление о выборах в Украине08.10.25, 20:15 • 3755 просмотров

Евгений Устименко

