Не создаю ни штабов, ни партий: Залужный сделал заявление о выборах в Украине

Бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отреагировал на информацию о его подготовке к выборам президента и парламента, отметив, что не создает ни штабов, ни партий и принципиально не имеет никаких связей с какой-либо политической силой. Об этом Залужный написал в Facebook, передает УНН.

Очень жаль, что имея возможность проверять информацию, именно отечественные медиа мгновенно разносят фейки в воюющей стране. И уже не удивляет, что это делается синхронно с российской пропагандой. Жаль, что именно наши СМИ не доносят до граждан Украины стратегию, в результате которой мы получим хотя бы возможность проведения самих выборов. Однако благодаря им мы знаем все о рейтингах, партиях, штабах и даже о том, кому стоит или не стоит заниматься политикой - написал Залужный.

Он отметил, что не признает никаких идей проведения выборов во время войны.

Каждый, кто получает предложение от якобы моей фамилии присоединиться к любым процессам через любую организацию, должен сообщить об этом правоохранительным органам. Я не создаю ни штабов, ни партий и принципиально не имею никаких связей с какой-либо политической силой - добавил Залужный.

По его словам, враг, не одержав победу на фронте, как и 100 лет назад, использует уже современные возможности, такие как анонимные источники, боты и медиа, распыляет наше общество и готовит нас к выборам, но в государственную думу страны, которая нас убивает.

Напомним

Бывшему главнокомандующему ВСУ и нынешнему послу Украины в Великобритании Валерию Залужному уже предлагают формировать парламентский список, хотя он сам еще не объявил о намерении баллотироваться в президенты. Несколько высокопоставленных военных и чиновников получили приглашения в возможную политическую команду Залужного на предстоящих выборах.