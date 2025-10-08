Не створюю ні штабів, ні партій: Залужний зробив заяву про вибори в Україні
Київ • УНН
Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відреагував на інформацію про його підготовку до виборів, заявивши, що не створює ні штабів, ні партій і не має зв'язків з політичними силами. Він також закликав повідомляти правоохоронним органам про будь-які пропозиції щодо його участі в політичних процесах.
Колишній головнокомандувач ЗСУ та нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний відреагував на інформацію щодо його підготовки до виборів президента та парламенту, зазначивши, що не створює ні штабів, ні партій і принципово не має жодних звʼязків з будь-якою політичною силою. Про це Залужний написав у Facebook, передає УНН.
Дуже шкода, що маючи можливість перевіряти інформацію, саме вітчизняні медіа вмить розносять фейки у воюючій країні. І вже не дивує, що це робиться синхронно з російською пропагандою. Шкода, що саме наші ЗМІ не доносять до громадян України стратегію, внаслідок якої ми здобудемо хоча б можливість проведення самих виборів. Проте завдяки їм ми знаємо все про рейтинги, партії, штаби і навіть про те, кому варто чи не варто займатися політикою
Він зазначив, що не визнає жодних ідей проведення виборів під час війни.
Кожний, хто отримує пропозицію від начебто мого прізвища долучитися до будь-яких процесів через будь-яку організацію, має повідомити про це правоохоронні органи. Я не створюю ні штабів, ні партій і принципово не маю жодних звʼязків з будь-якою політичною силою
За його словами, ворог, не здобувши перемогу на фронті, як і 100 років тому, використовує вже сучасні можливості, такі як анонімні джерела, боти та медіа, розпорошує наше суспільство і готує нас до виборів, але в державну думу країни, що нас вбиває.
Нагадаємо
Колишньому головнокомандувачу ЗСУ та нинішньому послу України у Великій Британії Валерію Залужному вже пропонують формувати парламентський список, хоча він сам ще не оголосив про намір балотуватися у президенти. Кілька високопоставлених військових та чиновників отримали запрошення до можливої політичної команди Залужного на майбутніх виборах.