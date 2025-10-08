Не створюю ні штабів, ні партій: Залужний зробив заяву про вибори в Україні

Колишній головнокомандувач ЗСУ та нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний відреагував на інформацію щодо його підготовки до виборів президента та парламенту, зазначивши, що не створює ні штабів, ні партій і принципово не має жодних звʼязків з будь-якою політичною силою. Про це Залужний написав у Facebook, передає УНН.

Дуже шкода, що маючи можливість перевіряти інформацію, саме вітчизняні медіа вмить розносять фейки у воюючій країні. І вже не дивує, що це робиться синхронно з російською пропагандою. Шкода, що саме наші ЗМІ не доносять до громадян України стратегію, внаслідок якої ми здобудемо хоча б можливість проведення самих виборів. Проте завдяки їм ми знаємо все про рейтинги, партії, штаби і навіть про те, кому варто чи не варто займатися політикою - написав Залужний.

Він зазначив, що не визнає жодних ідей проведення виборів під час війни.

Кожний, хто отримує пропозицію від начебто мого прізвища долучитися до будь-яких процесів через будь-яку організацію, має повідомити про це правоохоронні органи. Я не створюю ні штабів, ні партій і принципово не маю жодних звʼязків з будь-якою політичною силою - додав Залужний.

За його словами, ворог, не здобувши перемогу на фронті, як і 100 років тому, використовує вже сучасні можливості, такі як анонімні джерела, боти та медіа, розпорошує наше суспільство і готує нас до виборів, але в державну думу країни, що нас вбиває.

Нагадаємо

Колишньому головнокомандувачу ЗСУ та нинішньому послу України у Великій Британії Валерію Залужному вже пропонують формувати парламентський список, хоча він сам ще не оголосив про намір балотуватися у президенти. Кілька високопоставлених військових та чиновників отримали запрошення до можливої політичної команди Залужного на майбутніх виборах.