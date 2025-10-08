Залужний починає формувати команду для участі у виборах президента та парламенту України - ЗМІ

Колишньому головнокомандувачу ЗСУ та нинішньому послу України у Великій Британії Валерію Залужному вже пропонують формувати парламентський список, хоча він сам ще не оголосив про намір балотуватися у президенти. Кілька високопоставлених військових та чиновників отримали запрошення до можливої політичної команди Залужного на майбутніх виборах. Про це йдеться у матеріалі Іntelligence Оnline, пише УНН.

Деталі

Джерела Intelligence Online повідомляють, що деяким союзникам Залужного запропонували місця у потенційному парламентському списку, якщо він вирішить брати участь у президентських перегонах. За даними інформаторів, до списку можуть увійти кілька високопоставлених військових, яких уже запитали про готовність працювати в парламенті на підтримку нового політичного курсу.

Хоча Залужний офіційно не робив заяв про політичні плани, його ім’я все частіше фігурує серед можливих кандидатів на пост президента. Опитування показують високу підтримку його кандидатури, щойно Україна зможе провести вибори.

Буданов лідирує у рейтингу впливових українців серед військових з урахуванням довіри до нього - блогер

Водночас аналітики зазначають, що частина таких наративів може бути проросійськими інформаційними кампаніями, спрямованими на політичний розкол України.

Сам Залужний не коментує можливу політичну кар’єру, а його команда суворо контролює публічні виступи у Лондоні. Раніше, у серпні, британська The Guardian повідомляла, що колишній голова передвиборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт пропонував свої консультаційні послуги Залужному, однак посол відмовив.

Зеленському довіряють 74% українців, Притулі 50% - соцопитування

Як повідомляють ЗМІ, Залужний не єдиний високопоставлений діяч, який обмірковує політичне майбутнє в Києві. Intelligence Online у липні писала, що очільник ГУР Кирило Буданов також має власні амбіції щодо впливу на політичний процес.

Чому українці довіряють Залужному і Буданову - блогер назвав причини