Ексклюзив
10:08
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
07:23
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
07:01
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
07:01
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
06:24
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Залужний починає формувати команду для участі у виборах президента та парламенту України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 4416 перегляди

Посол України у Британії, а раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ймовірно має намір формувати парламентський список, попри відсутність офіційних заяв про його намір балотуватися у президенти. Джерела Intelligence Online повідомляють, що високопоставлені військові та чиновники отримали запрошення.

Залужний починає формувати команду для участі у виборах президента та парламенту України - ЗМІ

Колишньому головнокомандувачу ЗСУ та нинішньому послу України у Великій Британії Валерію Залужному вже пропонують формувати парламентський список, хоча він сам ще не оголосив про намір балотуватися у президенти. Кілька високопоставлених військових та чиновників отримали запрошення до можливої політичної команди Залужного на майбутніх виборах. Про це йдеться у матеріалі Іntelligence Оnline, пише УНН.

Деталі 

Джерела Intelligence Online повідомляють, що деяким союзникам Залужного запропонували місця у потенційному парламентському списку, якщо він вирішить брати участь у президентських перегонах. За даними інформаторів, до списку можуть увійти кілька високопоставлених військових, яких уже запитали про готовність працювати в парламенті на підтримку нового політичного курсу.

Хоча Залужний офіційно не робив заяв про політичні плани, його ім’я все частіше фігурує серед можливих кандидатів на пост президента. Опитування показують високу підтримку його кандидатури, щойно Україна зможе провести вибори. 

Буданов лідирує у рейтингу впливових українців серед військових з урахуванням довіри до нього - блогер26.08.25, 17:38 • 4412 переглядiв

Водночас аналітики зазначають, що частина таких наративів може бути проросійськими інформаційними кампаніями, спрямованими на політичний розкол України.

Сам Залужний не коментує можливу політичну кар’єру, а його команда суворо контролює публічні виступи у Лондоні. Раніше, у серпні, британська The Guardian повідомляла, що колишній голова передвиборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт пропонував свої консультаційні послуги Залужному, однак посол відмовив.

Зеленському довіряють 74% українців, Притулі 50% - соцопитування 20.05.25, 12:24 • 6211 переглядiв

Як повідомляють ЗМІ, Залужний не єдиний високопоставлений діяч, який обмірковує політичне майбутнє в Києві. Intelligence Online у липні писала, що очільник ГУР Кирило Буданов також має власні амбіції щодо впливу на політичний процес.

Чому українці довіряють Залужному і Буданову - блогер назвав причини01.10.25, 09:51 • 3081 перегляд

Степан Гафтко

СуспільствоПолітика
Пол Манафорт
The Guardian
Збройні сили України
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Велика Британія
Володимир Зеленський
Україна
Валерій Залужний
Лондон
Київ