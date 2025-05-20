Зеленському довіряють 74% українців, Притулі 50% - соцопитування

Опитування, яке проходило у травні, щодо рівня довіри українців до десяти найпомітніших політичних діячів показало, що чинному українському президенту Володимиру Зеленському довіряють 74% українців, у той час, як Сергію Притулі виказали довіру 50% українців. Цього разу до переліку включили як уже знайомих фігурантів попередніх опитувань, так і двох нових - Олексія Гончаренка та Євгена Мураєва. Про це повідомляє УНН із посиланням на Київський міжнародний інститут соціології.

Деталі

З 2 по 12 травня КМІС провів чергову хвилю загальнонаціонального опитування "Омнібус", у межах якого учасникам запропонували оцінити рівень довіри до десяти українських політичних діячів.

Вісім із них – Олексій Арестович, Юрій Бойко, Володимир Зеленський, Віталій Кличко, Петро Порошенко, Сергій Притула, Дмитро Разумков і Юлія Тимошенко – вже раніше фігурували у схожих дослідженнях. Цього разу до переліку додали ще дві постаті: Олексія Гончаренка, який активно присутній у публічному просторі, та Євгена Мураєва — як представника певного електорального сегмента за межами України.

КМІС зазначає, що, через обмежені ресурси, не мав змоги включити до списку більше персоналій, зосередившись лише на тих, хто був безпосередньо залучений до політичного процесу або зберігав політичну активність станом на 2022 рік. Саме тому у переліку немає військових діячів, зокрема Валерія Залужного, Олександра Сирського чи Кирила Буданова.

Опитування проводилося за стандартною схемою: респондентам пропонували оцінити ступінь довіри до кожного політика за шкалою від "повністю довіряю" до "зовсім не довіряю". Відповіді "скоріше довіряю" та "повністю довіряю" були об’єднані у спільну категорію для подальшого аналізу, що є загальноприйнятою практикою в соціології.

Так само об’єднувалися негативні оцінки. Варіант відповіді "важко сказати" не пропонувався, однак респонденти могли самостійно його озвучити.

Рівень довіри окремим українським політикам

Володимиру Зеленському довіряють 74% українців. 22% - не довіряють. Крім Зеленського єдиний діяч зі списку, який має позитивний баланс довіри-недовіри – Сергій Притула. Йому довіряють 50%, не довіряють – 38%. Досить високі показники довіри, хоча й уже із негативним балансом має Віталій Кличко, якому довіряють 43%, не довіряють – 47%.

Далі за показниками довіри йде Олексій Гончаренко - 27% довіряють, 41% - не довіряють. Ще 25% не знають, хто це. Дмитро Разумков має 27% українців, які йому довіряють і 32%, які не довіряють. Петру Порошенку 25% довіряють, 70% - не довіряють. Тимошенко довіряють 14%, не довіряють – 80%.

Найменше українців довіряють Арестовичу – всього 7%. І 79% - не довіряють. Юрію Бойку 7% довіряють, 72% - не довіряють. Мураєву довіряють 6% і 47% - не довіряють та 43% не знають, хто це.

Динаміка довіри окремим українським політикам

На графіку приведені дані, як змінилася довіра до восьми політиків порівняно з лютим 2024 року.

Частка тих, хто довіряє Притулі, знизилася з 61% до 50%. У випадку Віталія Кличка показники майже не змінилися – частка тих, хто довіряє, зараз становить 43% проти 45% у лютому 2024 року. У випадку Разумкова помітним є зростання частки тих, хто його не знає – з 27% до 34%. При цьому з 35% до 27% стало менше тих, хто йому довіряє.

Частка тих, хто довіряє Петру Порошенку, знизилася з 31% до 25%. У випадку Юлії Тимошенко показники майже не змінилися – зараз їй довіряють 14% проти 17% у лютому 2024 року.

Також порівняно з лютим 2024 року стало більше тих, хто не знає Арестовича – ріст з 4% до 10%. Внаслідок цього стало трохи менше і тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє. У випадку Юрія Бойка показники також мінімально змінилися. У лютому 2024 року йому довіряли 10%, зараз – 7%.

Довідка

Опитування проводилося за допомогою телефонних інтерв’ю з використанням технології CATI (Computer-Assisted Telephone Interviews) на основі випадкової генерації мобільних номерів. Загалом було опитано 1010 респондентів з усіх регіонів, що перебувають під контролем українського уряду. У вибірку не включали громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Водночас у дослідженні брали участь внутрішньо переміщені особи.

Формальна похибка не перевищує 4,1% для результатів близьких до 50%. В умовах воєнного стану також можуть виникати додаткові системні відхилення, які КМІС враховує в інтерпретації результатів. Проте загалом інститут вважає отримані дані репрезентативними й придатними для аналізу громадських настроїв.

Лише 25% українців вважають, що після перемир'я або вже зараз варто провести вибори - опитування