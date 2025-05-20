Зеленскому доверяют 74% украинцев, Притуле 50% - соцопрос

Опрос, который проходил в мае, относительно уровня доверия украинцев к десяти самым заметным политическим деятелям показал, что действующему украинскому президенту Владимиру Зеленскому доверяют 74% украинцев, в то время как Сергею Притуле выразили доверие 50% украинцев. В этот раз в перечень включили как уже знакомых фигурантов предыдущих опросов, так и двух новых - Алексея Гончаренко и Евгения Мураева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевский международный институт социологии.

Детали

Со 2 по 12 мая КМИС провел очередную волну общенационального опроса "Омнибус", в рамках которого участникам предложили оценить уровень доверия к десяти украинским политическим деятелям.

Восемь из них – Алексей Арестович, Юрий Бойко, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Петр Порошенко, Сергей Притула, Дмитрий Разумков и Юлия Тимошенко – уже ранее фигурировали в схожих исследованиях. В этот раз в перечень добавили еще две фигуры: Алексея Гончаренко, который активно присутствует в публичном пространстве, и Евгения Мураева — как представителя определенного электорального сегмента за пределами Украины.

КМИС отмечает, что из-за ограниченных ресурсов не имел возможности включить в список больше персоналий, сосредоточившись лишь на тех, кто был непосредственно вовлечен в политический процесс или сохранял политическую активность по состоянию на 2022 год. Именно поэтому в перечне нет военных деятелей, в частности Валерия Залужного, Александра Сырского или Кирилла Буданова.

Опрос проводился по стандартной схеме: респондентам предлагали оценить степень доверия к каждому политику по шкале от "полностью доверяю" до "совсем не доверяю". Ответы "скорее доверяю" и "полностью доверяю" были объединены в общую категорию для дальнейшего анализа, что является общепринятой практикой в социологии.

Так же объединялись негативные оценки. Вариант ответа "трудно сказать" не предлагался, однако респонденты могли самостоятельно его озвучить.

Уровень доверия отдельным украинским политикам

Владимиру Зеленскому доверяют 74% украинцев. 22% - не доверяют. Кроме Зеленского единственный деятель из списка, который имеет положительный баланс доверия-недоверия – Сергей Притула. Ему доверяют 50%, не доверяют – 38%. Достаточно высокие показатели доверия, хотя и уже с отрицательным балансом, имеет Виталий Кличко, которому доверяют 43%, не доверяют – 47%.

Далее по показателям доверия идет Алексей Гончаренко - 27% доверяют, 41% - не доверяют. Еще 25% не знают, кто это. Дмитрий Разумков имеет 27% украинцев, которые ему доверяют и 32%, которые не доверяют. Петру Порошенко 25% доверяют, 70% - не доверяют. Тимошенко доверяют 14%, не доверяют – 80%.

Меньше всего украинцев доверяют Арестовичу – всего 7%. И 79% - не доверяют. Юрию Бойко 7% доверяют, 72% - не доверяют. Мураеву доверяют 6% и 47% - не доверяют и 43% не знают, кто это.

Динамика доверия отдельным украинским политикам

На графике приведены данные, как изменилось доверие к восьми политикам по сравнению с февралем 2024 года.

Доля тех, кто доверяет Притуле, снизилась с 61% до 50%. В случае Виталия Кличко показатели почти не изменились – доля тех, кто доверяет, сейчас составляет 43% против 45% в феврале 2024 года. В случае Разумкова заметным является рост доли тех, кто его не знает – с 27% до 34%. При этом с 35% до 27% стало меньше тех, кто ему доверяет.

Доля тех, кто доверяет Петру Порошенко, снизилась с 31% до 25%. В случае Юлии Тимошенко показатели почти не изменились – сейчас ей доверяют 14% против 17% в феврале 2024 года.

Также по сравнению с февралем 2024 года стало больше тех, кто не знает Арестовича – рост с 4% до 10%. В результате этого стало немного меньше и тех, кто доверяет, и тех, кто не доверяет. В случае Юрия Бойко показатели также минимально изменились. В феврале 2024 года ему доверяли 10%, сейчас – 7%.

Справка

Опрос проводился с помощью телефонных интервью с использованием технологии CATI (Computer-Assisted Telephone Interviews) на основе случайной генерации мобильных номеров. В общей сложности было опрошено 1010 респондентов из всех регионов, находящихся под контролем украинского правительства. В выборку не включали граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях или выехали за границу после 24 февраля 2022 года. В то же время в исследовании принимали участие внутренне перемещенные лица.

Формальная погрешность не превышает 4,1% для результатов, близких к 50%. В условиях военного положения также могут возникать дополнительные системные отклонения, которые КМИС учитывает в интерпретации результатов. Однако в целом институт считает полученные данные репрезентативными и пригодными для анализа общественных настроений.

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