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Только 25% украинцев считают, что после перемирия или уже сейчас стоит провести выборы - опрос

Киев • УНН

 • 666 просмотра

Опрос КМИС показал, что большинство украинцев не поддерживают выборы после перемирия, а 25% считают, что их стоит провести уже сейчас или после перемирия. Поддержка выборов связана с доверием к Зеленскому.

Только 25% украинцев считают, что после перемирия или уже сейчас стоит провести выборы - опрос

В Украине 71% граждан не поддерживает идею проведения выборов после перемирия даже с гарантией безопасности. 25% украинцев считают, что выборы стоит провести уже сейчас или после перемирия. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, пишет УНН.

Детали

"Подавляющее большинство украинцев - 71% - не поддерживают проведение выборов после перемирия даже с гарантиями безопасности, а считают, что выборы должны быть только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны. Считают, что выборы стоит проводить после перемирия или даже уже сейчас - 25%", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что по сравнению с мартом 2025 года несколько увеличилась доля тех, кто поддерживает проведение выборов после перемирия или прямо сейчас – с 19% до 25%. Кроме того, с 78% до 71% стало меньше тех, кто считает, что выборы должны быть только после полного завершения войны.

Инициаторы опроса объяснили, что поддержка проведения выборов тесно связана с доверием к Президенту Владимиру Зеленскому. Более половины тех, кто не доверяет Главе государства, поддерживают проведение выборов - 57% против 38%, которые против проведения выборов даже в случае перемирия с гарантиями безопасности. Среди тех, кто доверяет Президенту, 82% высказываются против проведения выборов (поддерживают проведение - 15%).

"Во всех регионах Украины абсолютное большинство выступают против проведения выборов. Больше всего противников выборов - на Западе Украины. Относительно меньше всего противников выборов - на Востоке (хотя на Востоке также большинство выступают против выборов)", - говорится в сообщении.

Справочно

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственное всеукраинское опрос общественного мнения "Омнибус" 2-12 мая 2025 года. В нем приняло участие 1010 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 4,1%.

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории, контролируемой Украиной. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины, но среди респондентов были ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий. Также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Дополнение

Почти половина украинцев положительно оценивает соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США. Около 22% имеют негативные ожидания, а 19% считают, что она никак не повлияет.

Павел Зинченко

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