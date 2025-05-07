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47% українців мають позитивні очікування від підписання Угоди про копалини - попередні результати опитування КМІС

Київ • УНН

 • 5128 перегляди

Майже половина українців позитивно оцінює Угоду про копалини між Україною та США. Близько 22% мають негативні очікування, а 19% вважають, що вона ніяк не вплине.

47% українців мають позитивні очікування від підписання Угоди про копалини - попередні результати опитування КМІС

30 квітня було підписано Угоду між Урядом України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Близько половини українців мають скоріш позитивні очікування від її підписання, близько чверті – негативні, ще 19% взагалі не очікують, що це якось вплине на Україну.

Про це повідомив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький передає УНН.

Деталі

Як зазначається, опитування почало проводитися з 2 травня і на даному етапу його результати є попередніми. Респондентам ставилося запитання:

Як, на Вашу думку, Угода про копалини, яку Україна підписала з США, вплине на Україну?

Варіанти відповіді, які пропонувалися - "скоріше позитивно", "скоріше негативно", "ніяк не вплине".

Отже, станом на початок травня 2025 року 47% українців мали скоріше позитивні очікування від підписання Угоди.

Про скоріше негативні наслідки говорять 22%, а ще 19% відповіли, що підписання Угоди ніяк не вплине на Україну. Решта 12% не змогли визначитися з такою думкою.

При цьому на мешканців Сходу (33%) і Заходу України (43%) припадає трохи менше "позитивних очікувань". Частка тих, хто має "негативні очікування" у цих регіонах не перевищує чверті. 

Наступне питання було про довіру окремим українським публічним особам. "Це буде предметом нашої публікації в другій половині травня, тому ми можемо подивитися, як сприймають Угоду про копалини ті, хто довіряють певній особі", - ідеться у пресрелізі. Найбільше тих, хто має "позитивні очікування" від Угоди (56%), довіряють Сергію Притулі. 52% українців, які покладають надію на Угоду довіряють Разумкову Дмитру і тільки 26% з тих, хто позитивно ставиться до підписання угоди (26%) довіряють при цьому Юрію Бойко. 

Результати опитування засвідчують, що наразі українці переважно мають позитивні очікування від Угоди про копалини й меншість має саме негативні очікування. При чому ми також бачимо, що серед тих, хто довіряє відомим публічним особам, зокрема лідерам політичної опозиції, також переважають позитивні очікування від Угоди

- зазначили у КМІС.

Додатково

КМІС почав заплановане заздалегідь власне опитування 2 травня методом телефонних інтерв’ю за всеукраїнською вибіркою дорослих громадян, які проживають на підконтрольній Уряду України території). В останній момент до опитування було додано запитання про сприйняття наслідків цієї Угоди. Польовий етап опитування має тривати до середини травня 2025 року. Станом на 6 травня було проведено 561 інтерв’ю.

Цієї кількості достатньо для розуміння попередніх результатів з урахуванням похибки, яка становить 5,4% при довірчій імовірності 95% та дизайн-ефекті 1,3 і за нашим досвідом остаточні результати принципово відрізнятися не будуть

- зазначають у КМІС.

"Причиною опублікування попередніх результатів стала інформація про можливе голосування 8 травня у Верховній Раді щодо ратифікації цієї Угоди.

Враховуючи окремі дискусії, які виникають навколо Угоди, ми вирішили оприлюднити попередні результати (які можуть бути корисними для учасників дискусій та законодавців, якщо вони хочуть розуміти громадські настрої з цього питання та враховувати їх під час ухвалення рішень)

- ідеться у дописі.

Більшість американців та європейців вважає, що третя світова війна імовірна впродовж 5-10 років - The Guardian06.05.25, 14:44 • 5478 переглядiв

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