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47% украинцев имеют позитивные ожидания от подписания Соглашения о полезных ископаемых - предварительные результаты опроса КМИС

Киев • УНН

 • 3782 просмотра

Почти половина украинцев положительно оценивает Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США. Около 22% имеют негативные ожидания, а 19% считают, что оно никак не повлияет.

47% украинцев имеют позитивные ожидания от подписания Соглашения о полезных ископаемых - предварительные результаты опроса КМИС

30 апреля было подписано Соглашение между Правительством Украины и США о создании Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления. Около половины украинцев имеют скорее положительные ожидания от его подписания, около четверти – отрицательные, еще 19% вообще не ожидают, что это как-то повлияет на Украину.

Об этом сообщил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий передает УНН.

Детали

Как отмечается, опрос начал проводиться со 2 мая и на данном этапе его результаты являются предварительными. Респондентам задавался вопрос:

Как, по Вашему мнению, Соглашение о ископаемых, которое Украина подписала с США, повлияет на Украину?

Варианты ответа, которые предлагались - "скорее положительно", "скорее отрицательно", "никак не повлияет".

Итак, по состоянию на начало мая 2025 года 47% украинцев имели скорее положительные ожидания от подписания Соглашения.

О скорее отрицательных последствиях говорят 22%, а еще 19% ответили, что подписание Соглашения никак не повлияет на Украину. Остальные 12% не смогли определиться с таким мнением.

При этом на жителей Востока (33%) и Запада Украины (43%) приходится немного меньше "положительных ожиданий". Доля тех, кто имеет "отрицательные ожидания" в этих регионах не превышает четверти. 

Следующий вопрос был о доверии отдельным украинским публичным лицам. "Это будет предметом нашей публикации во второй половине мая, поэтому мы можем посмотреть, как воспринимают Соглашение о ископаемых те, кто доверяют определенному лицу", - говорится в пресс-релизе. Больше всего тех, кто имеет "положительные ожидания" от Соглашения (56%), доверяют Сергею Притуле. 52% украинцев, которые возлагают надежду на Соглашение доверяют Разумкову Дмитрию и только 26% из тех, кто положительно относится к подписанию соглашения (26%) доверяют при этом Юрию Бойко. 

Результаты опроса свидетельствуют, что сейчас украинцы преимущественно имеют положительные ожидания от Соглашения о ископаемых и меньшинство имеет именно отрицательные ожидания. При чем мы также видим, что среди тех, кто доверяет известным публичным лицам, в частности лидерам политической оппозиции, также преобладают положительные ожидания от Соглашения

- отметили в КМИС.

Дополнительно

КМИС начал запланированный заранее собственный опрос 2 мая методом телефонных интервью по всеукраинской выборке взрослых граждан, проживающих на подконтрольной Правительству Украины территории). В последний момент в опрос был добавлен вопрос о восприятии последствий этого Соглашения. Полевой этап опроса должен продлиться до середины мая 2025 года. По состоянию на 6 мая было проведено 561 интервью.

Этого количества достаточно для понимания предварительных результатов с учетом погрешности, которая составляет 5,4% при доверительной вероятности 95% и дизайн-эффекте 1,3 и по нашему опыту окончательные результаты принципиально отличаться не будут

- отмечают в КМИС.

"Причиной опубликования предварительных результатов стала информация о возможном голосовании 8 мая в Верховной Раде по ратификации этого Соглашения.

Учитывая отдельные дискуссии, которые возникают вокруг Соглашения, мы решили обнародовать предварительные результаты (которые могут быть полезными для участников дискуссий и законодателей, если они хотят понимать общественные настроения по этому вопросу и учитывать их при принятии решений)

- говорится в заметке.

Большинство американцев и европейцев считает, что третья мировая война вероятна в течение 5-10 лет – The Guardian 06.05.25, 14:44 • 5474 просмотра

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