Большинство американцев и европейцев считает, что третья мировая война вероятна в течение 5-10 лет – The Guardian

Опрос, проведенный в преддверии 80-й годовщины Дня Победы, показывает, что большинство жителей США и Западной Европы считают, что "третья мировая война вероятна в течение 5-10 лет". Наиболее вероятной причиной отмечают напряженность в отношениях с россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Издание приводит результаты опроса YouGov, по результатам которого от 41% до 55% респондентов в пяти опрошенных европейских странах: Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании считают еще одну мировую войну "очень" или "достаточно вероятной" в течение следующих 5-10 лет. Это же мнение разделяют 45% американцев.

Почти 80% ожидают, что новый конфликт будет с применением ядерного оружия

От 68% до 76% заявили, что ожидают, что любой новый конфликт будет связан с применением ядерного оружия, а от 57% до 73% опрошенных сказали, что третья мировая война приведет к большим потерям жизни, чем в 1939-1945 годах. Многие (от 25% до 44%) считают, что она убьет большинство людей в мире.

От 66% респондентов в Италии и до 89% в Великобритании сказали, что ожидают, что их страна будет втянута в такую войну, но лишь меньшинства. От 16% итальянцев до 44% французов считают, что их вооруженные силы смогут их защитить.

Вместо этого 71% американцев заявили, что доверяют американским военным.

Наиболее вероятная причина третьей мировой - россия

Наиболее вероятной причиной очередной мировой войны от 72% до 82% западных европейцев и 69% американцев назвали россию, - говорится в публикации. Далее идет исламский терроризм.

Однако многие европейцы также чувствуют то же самое в отношении якобы союзника Европы - США, причем большинство респондентов в Испании (58%), Германии (55%) и Франции (53%) рассматривают напряженность в отношениях с США как серьезную или умеренную угрозу континентальному миру.

Больше всего о Второй мировой знают во Франции, меньше всего - в Испании

Что касается Второй мировой войны, наибольшую осведомленность о событиях в ней продемонстрировали во Франции (72%), Германии (70%) и Великобритании (66%). В то же время в Испании, которая не принимала в ней участия, - меньше всего (40%).

Около 77% французов заявили, что их "много или достаточно много обучали о войне в школе". В Германии такой же ответ дали 60%, в Великобритании - 48%, в Испании - меньше всего - 34%.

В то же время подавляющее большинство (от 82% до 90%) западных европейцев и американцев заявили, что, по их мнению, важно преподавать Вторую мировую войну в школах, причем от 72% до 87% сказали, что события конфликта и те, что привели к нему, актуальны и сегодня.

От 31% европейцев до 52% американцев заявили, что, по их мнению, возможно, что "преступления, подобные тем, что были совершены нацистским режимом в Германии в 1930-х и 40-х годах", могли произойти в их собственной стране, при их жизни.

Больше респондентов (от 44% до 59%) заявили, что, по их мнению, преступления в нацистском стиле могли быть совершены в "другой западноевропейской стране". От 44% до 60% европейцев также заявили, что такой сценарий возможен в США. С ними согласились 52% американцев.

Кто сделал больше всего для победы над нацистами

На вопрос, кто сделал больше всего для победы над нацистами, от 40% до 52% в пяти опрошенных странах ответили, что это США, а от 17% до 28% - Советский Союз. Однако в Великобритании 41% респондентов ответили, что это - Великобритания. Мнение последних разделяют лишь от 5% до 11% американцев и других западных европейцев.

Почти половина немцев (46%) заявили, что, по их мнению, их страна хорошо справлялась с событиями послевоенного времени с 1945 года. С этим мнением согласились 49% американцев и 58% британцев. Респонденты во Франции (34%) и Италии (30%) не были так уверены.

Однако почти половина немцев (47%) заявили, что также считают, что их страна "чрезмерно осознавала свое нацистское прошлое", что мешало ей достаточно решительно действовать в отношении более новых проблем. Лишь 24% считали, что их лидеры нашли правильный баланс.

66% во всех шести странах ответили, что НАТО сделало больше всего для сохранения мира со времени окончания войны. При чем 60% добавили, что Организация Объединенных Наций внесла "большой" или "достаточный" вклад.

От 45% до 56% западных европейцев и американцев также считают, что ЕС, созданный частично с целью поддержания мира в Европе, внес значительный вклад в отсутствие конфликтов.

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