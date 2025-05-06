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Більшість американців та європейців вважає, що третя світова війна імовірна впродовж 5-10 років - The Guardian

Київ • УНН

 • 3308 перегляди

Опитування показало, що 41-55% європейців та 45% американців вважають Третю світову війну ймовірною в найближчі 5-10 років. Головною причиною називають напруженість у відносинах з росією.

Більшість американців та європейців вважає, що третя світова війна імовірна впродовж 5-10 років - The Guardian

Опитування, проведене напередодні 80-ї річниці Дня Перемоги показує, що більшість мешканців США та Західної Європи вважають, що "третя світова війна ймовірна впродовж 5-10 років". Найімовірнішою причиною зазначають напруженість у відносинах з росією. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Видання наводить результати опитування YouGov, за результатами якого від 41% до 55% респондентів у п'яти опитаних європейських країнах: Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії та Іспанії вважають ще одну світову війну "дуже" або "досить ймовірною" впродовж наступних 5-10 років. Цю ж думку поділяють 45% американців.

Майже 80% очікують, що новий конфлікт буде із застосуванням ядерної зброї

Від 68% до 76%, заявили, що очікують, що будь-який новий конфлікт буде пов'язаний із застосуванням ядерної зброї, а від 57% до 73% опитаних сказали, що третя світова війна призведе до більших втрат життя, ніж у 1939-1945 роках. Багато хто (від 25% до 44%) вважає, що вона вб'є більшість людей у світі.

Від 66% респондентів в Італії та до 89% у Великій Британії сказали, що очікують, що їхня країна буде втягнута в таку війну, але лише меншини. Від 16% італійців до 44% французів, вважають, що їхні збройні сили зможуть їх захистити.

Натомість 71% американців заявили, що довіряють американським військовим.

Найімовірніша причина третьої світової - росія

Найімовірнішою причиною чергової світової війни від 72% до 82% західних європейців та 69% американців, назвали росію, - ідеться у публікації. Далі іде ісламський тероризм.

Однак багато європейців також відчувають те саме щодо нібито союзника Європи – США, причому більшість респондентів в Іспанії (58%), Німеччині (55%) та Франції (53%) розглядають напруженість у відносинах зі США як серйозну або помірну загрозу континентальному миру.

Найбільше про Другу світову знають у Франції, найменше – в Іспанії

Щодо Другої світової війни, найбільшу обізнаність щодо подій у ній продемонстрували у Франції (72%), Німеччині (70%) та Великій Британії (66%). Водночас в Іспанії, яка не брала в ній участі, – найменше (40%).

Близько 77% французів заявили, що їх "багато або досить багато навчали про війну в школі". У Німеччині таку ж відповідь надали 60%, у Великій Британії – 48%, В Іспанії – найменше – 34%.

Водночас переважна більшість (від 82% до 90%) західних європейців та американців заявили, що, на їхню думку, важливо викладати Другу світову війну в школах, причому від 72% до 87% сказали, що події конфлікту та ті, що призвели до нього, актуальні й сьогодні.

Від 31% європейців до 52% американців заявили, що, на їхню думку, можливо, що "злочини, подібні до тих, що були скоєні нацистським режимом у Німеччині у 1930-х і 40-х роках", могли статися у їхній власній країні, за їхнього життя.

Більше респондентів (від 44% до 59%) заявили, що, на їхню думку, злочини в нацистському стилі могли бути скоєні в "іншій західноєвропейській країні". Від 44% до 60% європейців також заявили, що такий сценарій можливий у США. З ними погодились 52% американців.

Хто зробив найбільше для перемоги над нацистами

На запитання, хто зробив найбільше для перемоги над нацистами, від 40% до 52% у п'яти опитаних країнах відповіли, що це США, а від 17% до 28% – Радянський Союз. Однак у Великій Британії 41% респондентів відповіли, що це - Велика Британія. Думку останніх поділяють лише від 5% до 11% американців та інших західних європейців.

Майже половина німців (46%) заявили, що, на їхню думку, їхня країна добре справлялася з подіями післявоєнного часу з 1945 року. З цією думкою погодилися 49% американців та 58% британців. Респонденти у Франції (34%) та Італії (30%) не були так впевнені.

Однак майже половина німців (47%) заявили, що також вважають, що їхня країна "надмірно усвідомлювала своє нацистське минуле", що заважало їй достатньо рішуче діяти щодо новіших проблем. Лише 24% вважали, що їхні лідери знайшли правильний баланс.

66% у всіх шести країнах відповіли, що НАТО зробило найбільше для збереження миру з часу закінчення війни. При чому 60% додали, що Організація Об'єднаних Націй зробила "великий" або "достатній" внесок.

Від 45% до 56% західних європейців та американців також вважають, що ЄС, створений частково з метою підтримки миру в Європі, зробив значний внесок у відсутність конфліктів.

Країнам НАТО загрожує війна: Коваленко закликав змінити підходи Європи20.02.25, 12:41 • 25618 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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