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Лише 25% українців вважають, що після перемир'я або вже зараз варто провести вибори - опитування

Київ • УНН

 • 1096 перегляди

Опитування КМІС показало, що більшість українців не підтримують вибори після перемир'я, а 25% вважають, що їх варто провести вже зараз або після перемир'я. Підтримка виборів пов'язана з довірою до Зеленського.

Лише 25% українців вважають, що після перемир'я або вже зараз варто провести вибори - опитування

В Україні 71% громадян не підтримує ідею проведення виборів після перемир'я навіть з гарантією безпеки. 25% українців вважають, що вибори варто провести вже зараз або після перемир’я. Такими є результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, пише УНН.

Деталі

"Переважна більшість українців - 71% - не підтримують проведення виборів після перемир’я навіть з гарантіями безпеки, а вважають, що вибори мають бути лише після остаточної мирної угоди та повного завершення війни. Вважають, що вибори варто проводити після перемир’я або навіть уже зараз - 25%", - говориться в результатах опитування.

Зазначається, що порівняно з березнем 2025 року дещо збільшилася частка тих, хто підтримує проведення виборів після перемир’я або прямо зараз – з 19% до 25%. Окрім того, з 78% до 71% стало менше тих, хто вважає, що вибори мають бути лише після повного завершення війни.

Ініціатори опитування пояснили, що підтримка проведення виборів тісно пов’язана з довірою до Президента Володимира Зеленського. Понад половина тих, хто не довіряє Главі держави, підтримують проведення виборів - 57% проти 38%, які проти проведення виборів навіть у разі перемир’я з гарантіями безпеки. Серед тих, хто довіряє Президенту, 82% висловлюються проти проведення виборів (підтримують проведення - 15%).

"У всіх регіонах України абсолютна більшість виступають проти проведення виборів. Найбільше противників виборів - на Заході України. Відносно найменше противників виборів - на Сході (хоча на Сході також більшість виступають проти виборів)", - говориться у повідомленні.

Довідково

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" 2-12 травня 2025 року. В ньому взяло участь 1010 респондентів. Статистична похибка не перевищує 4,1%.

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території, яка контролюється Україною. До вибірки не включалися мешканці територій, які тимчасово не контролюються владою України, але серед респондентів були ВПО, які переїхали з окупованих територій. Також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Доповнення

Майже половина українців позитивно оцінює угоду про копалини між Україною та США. Близько 22% мають негативні очікування, а 19% вважають, що вона ніяк не вплине.

Павло Зінченко

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