Чому українці довіряють Залужному і Буданову - блогер назвав причини

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та начальник ГУР Кирило Буданов мають найвищий рівень довіри українців. Прихильність громадян до військових базується на їхній ефективності та результатах роботи. Про це у Facebook пише блогер та політичний експерт Олексій Голобуцький, передає УНН.

За даними Центру SOCIS, станом на вересень цього року Залужному довіряють 44,5% опитаних, Буданову – 30,8%. Рівень суспільної довіри до чинного президента Зеленського становить 25,6%.

На думку Голобуцького, "феномен військової довіри" обумовлює низка причин – перш за все результативність та компетентність цих військових лідерів. Залужний став національним символом стійкості на початку повномасштабного вторгнення, а Буданов, який посідає друге місце за показником довіри, сприймається як людина, яка забезпечує захист країни прямо зараз.

"Також його публічна комунікація пряма та не "політизована" — орієнтована на конкретні факти чи прогнози. Він чесно говорить про наслідки у разі нашої поразки. Разом з тим начальник ГУР має репутацію: його ім’я не асоціюється з корупційними чи іншими скандалами. Тож питання, чому українці йому довіряють, має просту наочну відповідь", — пише політолог.

Крім того, він зауважує, що в умовах війни безпека є найважливішим питанням, а у військових люди бачать фахівців, які рятують країну.

"Висока довіра до військових у кризовий час є цілком природною, але вона також є і викликом. Вона демонструє, що під час війни суспільство схильне делегувати свій кредит довіри тим, хто безпосередньо відповідає за фізичне виживання нації. І це є чітким сигналом для всієї політичної еліти: компетентність, чесність та відчутні результати у сфері безпеки є головною валютою довіри українців", — підкреслює Олексій Голобуцький.